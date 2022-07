Les signes d’attirance d’un homme timide : entre la raison et le cœur

Comment reconnaître un homme timide qui est attiré par vous ?

Il est certain qu’un homme plein d’assurance en lui peut faire perdre la tête à beaucoup de femmes. Cependant, il y a des hommes timides, mais aussi très intéressants, qui attendent d’être remarqués, tellement gênés par leur timidité, qu’ils auront toutes les difficultés du monde pour déclarer leur flamme. Mais comment savoir si un homme timide est attiré par vous ? Quels sont les signes déterminants qui ne laissent aucun doute que cet homme timide est bien tombé dans les filets de votre charme.

Les attitudes d’un homme timide quand il est attiré par une femme

L’homme timide ne veut généralement pas être pris en train de vous regarder, parce que la confrontation n’est pas son fort, il préfère vous admirer dans son petit coin, par sa nature timide. Le fait d’imaginer qu’il engage avec vous une discussion le terrifie toujours, dans la crainte d’être rejeté ou jugé par vous, il préfère vivre son amour à la Don Quichotte, se confiant rarement, en vous laissant quelques signes malgré lui. On n’est jamais assez prudent dans les affaires du cœur, même si on est un grand timide, des regards subtils sont les grands traîtres de ce qu’il cache soigneusement pour vous.

Un homme timide sera très mal à l’aise quand il essaye de vous parler, prenant son courage à deux mains, quittant un groupe d’amis pour vous approcher avec toute l’hésitation du monde, il ne trouvera pas les bonnes phrases, frôlant le ridicule, il est irrésistiblement attiré par vous, mais sa timidité l’empêche de vous déclarer sa flamme, mordu une fois, timide deux fois.

Comment déceler les signes d’attirance d’un homme timide ?

On dit souvent que la timidité est liée à la bonté du cœur, l’homme timide noue rarement les relations avec les autres, mais une fois fait, on peut dire que les hommes timides sont beaucoup plus sincères que les autres profils d’hommes, l’expérience veut que cette vertu soit indéniable aux témoignages de celles qui ont eu affaire aux hommes timides. Cependant, la timidité peut être un vrai handicap dans la vie sociale d’un homme et surtout de celui qui tombe sous le charme d’une femme, fort heureusement, il laisse des indices qui ne trompent pas, parmi ces indices, on cite les plus criants :

La jalousie.

La nervosité en votre présence.

Des sourires mal placés à votre égard.

Il faut bien dire que l’homme timide, ce sinistré d’audace peut bien vous surprendre si vous avez la sensibilité de comprendre ce qu’il ne peut pas vous faire entendre.

Les signes d’attirance d’un homme timide

C’est dans le mécanisme psychique d’un homme timide de limiter son cercle d’amis, il est n’est jamais commode pour lui d’être un initiateur, prendre la parole peut être pour lui un vrai supplice, accompagné par des rougeurs, voire des nausées, le cas peut s’aggraver si la personne admirée est présente dans le lieu où il se trouve. Mais le miracle de l’amour ne reconnaît aucun obstacle, même pas la gêne de la timidité, il se trouve que ce même homme timide vantera vos mérites, tant bien que mal, il peut même se confier à vous, un phénomène contre sa nature, il le fera en vous révélant des détails qu’il ne partage pas avec les autres. Vous êtes spéciale pour lui et il veut que vous le sachiez, il voudra bien gagner votre confiance, il est bien vrai qu’un homme timide est souvent maladroit et qui souvent, il ne sait pas ce qu’il faut dire ou ce qu’il ne faut pas dire, en s’emmêlant les pinceaux, cherchant ses mots en fixant le bout de ses doigts, sa déclaration d’amour n’est pas des meilleures, cependant, son âme est souvent belle et son cœur chaud quand il est attiré par une gemme.