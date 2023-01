© Les tendances beauté qui cartonnent sur TikTok

Êtes-vous un accro aux plateformes de réseaux sociaux, surtout au TikTok ? Vous savez surement qu’on peut trouver diverses tendances et astuces beauté sur cette plateforme. Cette année, TikTok partage les dernières tendances, que ce soit des produits de maquillage ou des styles de cheveux. En effet, ces tendances beauté n’accumulent pas uniquement des millions de vues, mais elles prennent également une place importante dans le quotidien des tiktokers.

Qu’est-ce que TikTok ?

TikTok est une plateforme de réseaux sociaux qui permet aux utilisateurs ainsi qu’au grand public de regarder ou de poster de courtes vidéos. La plupart du temps, les vidéos postées sont des originales, que ce soit des vidéos pour faire de la publicité, pour faire un challenge ou autres. Le but étant d’atteindre des millions de vues. C’est un réseau social très amusant où l’on peut voir et faire de tout, sachant que cette plateforme de réseaux sociaux permet aux utilisateurs d’user de leur sens de la créativité.

Quelles sont les tendances beauté qui ont le plus de succès sur TikTok ?

Sur la plateforme TikTok, vous pouvez trouver toutes les tendances beauté issues des quatre coins du monde, que ce soit du maquillage, des soins de la peau ou autres. Voici une sélection des tendances beauté qui cartonnent sur TikTok cette année.

Le slugging, une tendance beauté phare

La beauté coréenne peut se vanter d’attirer les débats sur les réseaux sociaux, comme sur TikTok et aussi sur Instagram. En ce moment, le slugging est suivi par des centaines de millions de followers et connait un véritable carton sur TikTok. Cette tendance beauté pour femme consiste à appliquer de la vaseline sur le visage durant la nuit. L’avantage de ce soin est la suivante :

Le slugging permet de protéger la peau contre le froid ;

Le slugging est un vrai allié des peaux sèches.

Les dermatologues ont approuvé cette technique de soin, idéale pour tous les types de peau, sauf pour ceux qui ont de l’acné.

En effet, les personnes ayant une peau acnéique doivent éviter d’adopter ce rituel de beauté. Vous pouvez aussi appliquer cette tendance beauté pour femme sur vos ongles ainsi que sur les cheveux. Il faut croire que la vaseline est un produit qu’il faut à tout prix avoir comme article de beauté.

L’éloge de la tristesse, un véritable phénomène de beauté

L’éloge de la tristesse ou le « crying makeup » a fait un énorme buzz sur TikTok. Cette tendance beauté à la mode consiste à faire un maquillage triste, voire déprimé. Ce maquillage est l’une des nouvelles tendances, la plus incontournable de cette année publiée sur les réseaux sociaux qui atteint des millions de vues. C’est un maquillage qui consiste à rehausser les effets physiques d’une session de larmes. Pour ceux ou celles qui n’arrivent pas à pleurer facilement, l’utilisation des produits de maquillage est nécessaire. Voici les étapes à suivre pour faire « l’éloge de la tristesse » :

Appliquez de la poudre de blush sur les endroits stratégiques, comme les yeux, le bout du nez ou les pommettes. Cette technique permet de donner l’illusion d’avoir pleuré ;

Ajoutez un fard à paupières liquide légèrement brillant pour accentuer l’effet.

De nombreuses marques vendent les divers produits skincare avec des prix très intéressants sur le marché, comme le blush ou un fond de teint par exemple. Cependant, il faut toujours s’assurer que le maquillage est de bonne qualité avant d’effectuer tout achat.

Le saviez-vous ? De célèbres maquilleurs ont adopté ce maquillage posté de la plateforme TikTok.

La wolf cut, une coiffure d’inspiration rétro

Devenue très à la mode sur TikTok, la wolf cut est une nouvelle coiffure de style mulet modernisée. Autrefois sujette à des moqueries, cette coupe a atteint plus de 2,3 milliards de vues sur TikTok. Il fait encore actuellement l’objet de nouvelles vidéos. Le phénomène est tel que les utilisateurs chinois ont multiplié les tutoriels pour montrer comment reproduire cette coiffure chez soi.

Cette coupe mulet modernisée cartonne sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux, notamment sur TikTok et aussi sur Instagram.

Le Mouth Taping, une tendance qui cartonne sur TikTok

Le Mouth Taping permet de mieux dormir et de tomber dans un sommeil profond. Selon les utilisateurs de l’application TikTok, cette tendance permet de lutter contre les troubles du sommeil. Il suffit de scotcher les lèvres durant la nuit.

Cependant, il faut faire attention. Cette technique reste dangereuse, car en plus d’irriter les lèvres, cela peut causer des problèmes de respiration.

Le masque menstruel, un soin de peau révolutionnaire

Ce masque menstruel consiste à mettre un masque de base du sang menstruel sur le visage. Cette tendance beauté sur TikTok est connue sur les hashtags #periodbloodfacemask. Ce masque a été rapidement déconseillé par les dermatologues. D’après eux, ce masque menstruel peut entraîner des infections.

Comme la plupart des abonnés sur TikTok sont presque des femmes, le secteur du maquillage et de la mode tient une grande place sur cette plateforme. Sur le réseau social comme TikTok, on peut trouver de tout, notamment des tendances de beauté à adopter et aussi celles à éviter.