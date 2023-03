© Les tendances de coloration de cheveux à ne pas manquer

La coloration des cheveux est l’une des tendances les plus populaires de la beauté depuis des années et celle-ci ne fait pas exception. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle couleur pour vos cheveux, alors cet article est pour vous. Nous allons explorer les tendances les plus en vogue en matière de coloration de cheveux aujourd’hui.

Le blond : toujours aussi à la mode

Le blond a toujours été un ton populaire pour les cheveux, et ce quelle que soit la saison. Les nuances de blond sont variées. Les colorations blondes les plus tendance actuellement sont :

Blond doré ;

Blond miel.

Ces nuances sont parfaites pour éclaircir une chevelure brune. Si vous cherchez quelque chose de plus audacieux, vous pouvez également essayer le blond rose. Cette teinte de cheveux est très populaire sur Instagram et est une excellente façon de se démarquer. Si vous optez pour cette couleur, assurez-vous d’aller chez un coloriste professionnel, car elle peut être difficile à obtenir à la maison.

Les marrons : les nuances les plus populaires

Si vous préférez les cheveux plus foncés, les marrons sont une excellente option. En ce moment, les couleurs de cheveux bruns les plus tendance sont les nuances plus chaudes, telles que :

Marrons caramel ;

Marrons chocolat.

Ces teintes ajouteront de la profondeur à votre style de coiffure et donneront un effet de reflets naturels.

Pour ceux qui préfèrent une couleur plus froide, les nuances de brun cendré sont également très en vogue en ce moment. Ce ton est parfait pour les brunes qui veulent donner un coup de frais à leur couleur de cheveux.

Les roux : une nouvelle tendance de cette année

Les cheveux roux sont également à la mode cette année. Les nuances les plus populaires sont les roux foncés et les auburns. Les colorations de cheveux roux sont idéales pour ceux qui cherchent à ajouter de la chaleur à leur look.

Le balayage : une technique de coloration toujours en vogue

Peu importe les colorations et le style de coiffure que vous adoptez, sachez que le balayage a toujours été très populaire. Cette technique de coloration consiste à éclaircir les mèches de cheveux à partir du milieu de la longueur jusqu’aux pointes, pour avoir un style dégradé plus subtil. Le balayage peut être réalisé sur toutes les couleurs de cheveux, du blond au brun.

Le balayage est de même parfait pour permettre à la coiffe de se présenter en forme de relief. Cette technique est particulièrement appréciée pour ceux qui cherchent une alternative plus naturelle à la coloration de cheveux classique.

Les racines foncées : une tendance pour l’hiver

Si vous cherchez à ajouter de la profondeur à votre couleur de cheveux, les racines foncées sont une excellente option. Cette tendance est particulièrement populaire pendant l’hiver, car elle donne une sensation plus chaude et réconfortante à la chevelure.

Les blonds méchés : une tendance intemporelle

Les mèches blondes sont une tendance intemporelle qui ne se démode jamais. En ce moment, ce style est plus discret et subtil que jamais. Les reflets de cette couleur peuvent être ajoutés à toutes les nuances de cheveux, du blond au brun.

La coloration de vos mèches peut être réalisée de différentes façons, telles que le balayage ou le foil. Cette technique consiste à placer des mèches de cheveux dans du papier d’aluminium et à les colorer pour un effet de reflets ciblés.

Les blonds platine : pour les audacieuses

Si vous cherchez à donner un coup de frais à votre style de coiffure, les blonds platine sont une excellente option. Cette couleur de cheveux est très à la mode en ce moment et est idéale pour ceux qui cherchent à se démarquer. Cette couleur est un ton très clair qui convient mieux aux cheveux naturellement blonds.

Cette coloration nécessite un entretien régulier pour éviter que les cheveux ne jaunissent. En outre, vous devez impérativement prendre soin de vos cheveux en utilisant des produits hydratants pour éviter que les cheveux ne deviennent cassants.

Les couleurs de cheveux pastel : une tendance pour le printemps

Les couleurs de cheveux pastel sont très populaires pour le printemps. Les teintes de cheveux pastel, telles que le rose, le violet et le bleu, ajoutent une touche ludique et colorée à la chevelure. Ces couleurs sont parfaites pour ceux qui cherchent à se démarquer et à ajouter de l’originalité à leur look.

Les couleurs pastel nécessitent une décoloration préalable pour vous permettre d’optimiser votre look.

Là encore, l’usage des produits hydratants pour prendre soin des cheveux est impératif pour éviter qu’ils ne deviennent cassants.

Les cheveux gris : une tendance pour les femmes matures

Les cheveux gris ont longtemps été considérés comme un signe de vieillissement, mais cette tendance a changé ces dernières années. Les cheveux gris sont maintenant considérés comme une couleur de cheveux à la mode et élégante pour les femmes matures.

Les couleurs de cheveux grises peuvent être réalisées de différentes façons, telles que le balayage ou la coloration complète. Cependant, les cheveux gris nécessitent un entretien régulier pour éviter qu’ils ne jaunissent.

Il existe de nombreuses tendances de coloration de cheveux pour vous sublimer, allant du blond au gris en passant par la couleur pastel. Les couleurs de cheveux les plus populaires sont le blond doré, le marron caramel et le roux foncé. Le balayage et les mèches blondes sont également très à la mode en ce moment. Quelle que soit la couleur de cheveux que vous choisissez, il est important de prendre soin de vos cheveux en utilisant des produits hydratants.