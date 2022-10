McDonald’s : les Happy Meals pour adultes sont là

Le menu Happy Meal pour adultes

Le fast-food américain McDonald’s souhaite tourner la page après l’échec des Mc Plant, les burgers sans viande en annonçant le retour du menu Happy Meal. Cette fois-ci, les plus grands seront les grands privilégiés avec des Happy Meals pour adultes. Cependant, le menu ne sera disponible que dans les McDo aux États-Unis. L’annonce sur cette nouvelle édition de menu s’est faite sur twitter via le compte du géant de fast food américain.

Un des dits célèbres menus McDo pour les enfants va être repris et transformé en édition limitée pour adultes : le Happy Meal. Un autre moyen pour eux de faire un bond dans leur passé en enfance. Voyons ce qu’il en est de ce menu Happy Meal.

La fin des burgers Mc Plant et le retour du menu Happy Meal

Le directeur marketing de McDonald’s, Tariq Hassan, est très fier de présenter aux consommateurs le menu qui va les ramener vers les moments d’antan, les anciennes expériences vécues par ces adultes (ex-enfant) fans du fast food. Il l’a nommé : le Happy Meal. Cette fois, honneur aux grands et adultes. Seulement, le menu sera encore en édition limitée, soit uniquement aux États-Unis. McDonald’s distribuera dans tous ses restaurants le nouveau menu pour adultes avec assurément, et comme à l’accoutumée, un jouet à l’intérieur.

Les burgers Mc Plant n’ont pas, certes, connu un grand succès auprès des consommateurs. Aussi, McDonald’s veut se rattraper en retravaillant l’un de ses anciens menus pour le changer en Happy Meal pour adultes. Pour ce faire, l’enseigne travaille en collaboration avec la marque Cactus Plant Flea Market, une marque spécialisée dans la conception de vêtements pour parfaire la conception de la boîte ainsi que le jouet dans chaque Happy Meal.

Parmi les jouets proposés dans le menu, McDonald’s a choisi :

Hamburglar, le personnage qui a représenté McDonald’s en 1985 ;

Birdie McDonald’s ;

Grimace, un personnage de couleur violette issu de McDonaldland ;

Cactus Buddy, un personnage qui a été imaginé par la marque Cactus Plant Flea Market.

Le menu Happy Meal connaît un grand succès auprès des consommateurs et a pu rattraper l’échec des burgers Mc Plant. Le fait est que McDonald’s a choisi des célébrités et des artistes très connus pour réaliser la publicité et la promotion de son produit. Dans les publicités de McDo, on peut voir les rappeurs Travis Scott, Kanye West, Kid Cudi ou encore le groupe de chanteur coréen BTS. L’enseigne a donc mis le paquet pour accroître les ventes de ce menu.

Le restaurant de fast food américain McDonald’s est réputé pour faire des publicités extravagantes. Pour Happy Meal, la franchise n’a pas hésité à employer les grands moyens : confier la publicité à des célébrités. Cela fait du restaurant l’un des meilleurs fast foods aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde.

Le contenu du menu Happy Meal ainsi que son prix chez McDonald’s

Le fast-food américain McDonald’s propose plusieurs menus dans chacun de ses restaurants aux États-Unis et dans d’autres pays comme la France par exemple. Ainsi, pour connaître le prix de l’Happy Meal pour adulte, il faut estimer le coût de la version pour enfant.

Auparavant, l’ancien Happy Meal qui était un menu pour enfant contient en général :

Un burger McFish/ Croque McDo/ McFish/ Végétarien/ Hamburger ;

Des Chicken McNuggets (4) ;

Une boisson ;

Un dessert ;

Des frites ou des légumes (au choix) ;

Un jouet.

Le nouveau Happy Meal (pour adulte) de McDonald’s est, quant à lui, composé :

D’un Big Mac ou des Chicken McNuggets (10) au choix ;

Des frites ;

Une boisson.

Même si le restaurant n’a pas encore donné de détails concernant le prix de ce menu pour adultes, on peut faire une estimation en se basant sur les autres menus proposés par le fast-food. On peut ainsi estimer le prix de l’Happy Meal en se servant du contenu de l’ancien et de la nouvelle version du menu.

On peut prendre, par exemple, le menu McDo avec 10 nuggets combiné avec des frites à portion moyenne et une boisson ou sinon la même version mais avec un Big Mac au lieu des nuggets. Le prix de ce menu avoisine les 8,89 dollars. La version enfant du Happy Meal coûte environ 3 dollars et entre 4 à 5 euros en France. Dans ce cas, la version adulte devrait être vendue à peu près entre 9 et 10 dollars en moyenne aux États-Unis.

En parallèle, McDonald’s a annoncé que les consommateurs qui ont commandé un Happy Meal XL sur l’application officielle du fast food feront automatiquement partie d’un tirage au sort. Dans la liste des lots à gagner, il y a le t-shirt de la marque, différents accessoires avec les logos de McDonald’s ainsi que de la marque Cactus Plant Flea Market, et bien d’autres encore.

Ce nouveau menu est devenu très populaire aux États-Unis vu la stratégie appliquée par le fast food dans sa commercialisation et la campagne de publicité qui a tourné autour. Un Happy Meal, en version Mac Donald’s France, est-ce envisageable ? Aucune idée. Tout ce que l’on sait, c’est que pour le moment, l’offre est encore dédiée aux consommateurs de la franchise MacDonald’s aux États-Unis.