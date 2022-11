Visiter les Seychelles : quelle est la meilleure période ?

Les Seychelles, un archipel de l’océan Indien. Seychelles est un archipel constitué de 115 îles. Ces dernières sont situées dans l’océan Indien à environ 800 km des côtes indiennes. Les Seychelles sont un archipel de l’océan indien qui se compose de 115 îles dont la plus grande île est Mahé.

Les îles des Seychelles sont un véritable paradis tropical qui est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et ce, depuis l’an 1982. En effet, les îles seychelloises offrent un cadre paradisiaque pour les amoureux de plages de sables blanc, d’eaux cristallines, et d’une nature exceptionnelle. Les îles seychelloises sont réputées pour leur beauté et leur authenticité.

Les Seychelles sont un lieu de vacances idéal pour les familles, les couples ou encore les jeunes mariés qui veulent passer d’agréables moments en amoureux, mais aussi pour les sportifs qui veulent se ressourcer dans un cadre paradisiaque.

Quelle est la meilleure période pour aller aux Seychelles ?

Aux Seychelles, la température est généralement autour des 30 °C, et ce, toute l’année, et le soleil est pratiquement tout le temps au rendez-vous. Quand partir aux Seychelles ? La réponse est très simple : quand vous voulez !

Si vous rêvez de partir aux Seychelles et profiter d’un séjour magique, dans les meilleures conditions, vous devez tenir compte des conditions climatiques afin de bien organiser votre voyage. Dans cet article, on vous dit tout sur le climat aux Seychelles, les meilleures activités à faire, ainsi que la meilleure période pour vous y rendre.

Le climat aux Seychelles

Les Seychelles sont bercées par un climat tropical très agréable durant toute l’année. Cependant, elles sont situées dans une zone cyclonique ; il est de ce fait important de distinguer les deux saisons et connaître les périodes des vents :

la saison des pluies : elle est comprise généralement entre octobre et avril, et le vent venu du nord-ouest y est présent. Les températures sont chaudes et peuvent même dépasser les 30 °C. Durant cette période, l’air est humide ;

la saison fraîche : située entre avril et octobre, c’est une saison fraîche, mais également sèche. Les vents qui viennent du sud-est sont plus importants que ceux de la saison des pluies. Cette période est parfaite pour les planchistes. Les températures baissent et peuvent atteindre les 25 °C en juillet.

Quand visiter les Seychelles ?

Aux Seychelles, le climat est favorable toute l’année, avec une saison des pluies et une saison sèche. Même si le climat y est agréable toute l’année, il est recommandé d’opter pour les mois intermédiaires entre les deux saisons, à savoir : avril, juin et de septembre à octobre. Vous profiterez du soleil, le climat sera sec et peu venteux, tout en évitant la forte affluence de décembre, juillet et août.

Quelles activités faire aux Seychelles ?

Les Seychelles sont surtout connues pour leurs plages avec leur eau limpide, ses récifs colorés et à la température de l’eau très agréable qui avoisine les 28 °C toute l’année, propice à la baignade. Vous pourrez ainsi partir à l’aventure et découvrir la faune et la flore sous-marines, vous n’aurez qu’à vous armer de votre tuba et votre masque. Vous pouvez également tenter le kayak ou le paddle.

Victoria est la plus connue des îles de l’île de Mahé, et la combinaison de Mahé et Praslin reste la meilleure option pour découvrir les Seychelles. L’île de Mahé est connue pour ses paysages sauvages, son histoire et sa culture très riches, elle saura vous émerveiller et vous faire rêver. L’île de Praslin, quant à elle, est connue pour son fameux jardin d’Éden qui abrite la vallée de Mai et son Coco de mer. Vous pouvez par ailleurs tenter la plongée sur ses nombreuses plages idylliques, comme Anse Lazio ou Anse Volbert.

Vous pouvez aussi visiter les autres îles des Seychelles, comme l’île de la Digue ou l’île de la Curieuse.

En famille, entre amis, en couple ou en solo, vous vivrez certainement des vacances magiques que vous ne risquez pas d’oublier !

5 raisons pour lesquelles vous devez absolument visiter les Seychelles Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 5 raisons pour lesquelles vous avez absolument besoin de visiter l’une des plus belles îles d’Afrique et du monde, l’île des Seychelles, mais tout d’abord, jetons un bref aperçu des Seychelles. Les Seychelles sont un pays insulaire archipélagique de l’océan Indien, à l’Est de la mer de Somalie.

Le pays se compose de 115 îles, sa capitale et plus grande ville, Victoria, se trouve à 1 500 km à l’Est de l’Afrique continentale. Avec une population d’environ 94 367 habitants, il a la plus petite population de tous les pays africains souverains. Les Seychelles étaient inhabitées avant d’être rencontrées par les Européens au 16ème siècle. Il a fait face à des intérêts français et britanniques concurrents jusqu’à ce qu’il passe sous le contrôle britannique complet à la fin du XIXe siècle. Depuis la proclamation de l’indépendance du Royaume-Uni en 1976, les Seychelles sont passées d’une société essentiellement agricole à une économie diversifiée basée sur le marché, caractérisée par une croissance rapide des services, du secteur public et des activités touristiques. De 1976 à 2015, le PIB nominal a été multiplié par près de sept et la parité de pouvoir d’achat de près de seize. Depuis la fin des années 2010, le gouvernement a pris des mesures pour encourager les investissements étrangers.

Aujourd’hui, les Seychelles ont le PIB nominal par habitant le plus élevé de tous les pays africains. C’est le premier pays africain avec un score IDH supérieur à 0,800, et donc le seul pays du continent avec un indice de développement humain très élevé. C’est l’un des deux seuls pays d’Afrique classés comme une économie à revenu élevé par la Banque mondiale, l’autre étant Maurice. La culture et la société seychelloises sont un mélange éclectique d’influences françaises, britanniques et africaines, avec des infusions plus récentes d’éléments chinois et indiens. Le pays est membre des Nations Unies, de l’Union africaine, de la Communauté de développement de l’Afrique australe et du Commonwealth des Nations. Pour plus de vidéos comme ‘’les 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument visiter les Seychelles’’, regardez jusqu’au bout et n’oubliez pas d’aimer et de vous abonner à notre chaîne pendant 1 semaine de Bonne chance. Il n’y a tout simplement pas de mots pour décrire cette île vierge et exotique qui vous fera comprendre la beauté et la variété qui vous attendent et c’est pourquoi nous la mettons dans une vidéo pour vous montrer 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument visiter les Seychelles. 1. Les plus belles plages du monde

Composées de 115 îles de l’océan Indien, les Seychelles sont le paradis des amoureux de la plage. Le sable est super fin et d’un blanc aveuglant. L’eau est chaude et toutes les nuances de bleu imaginables. La meilleure partie, même les plages les plus populaires ne sont jamais ce que la plupart des gens considèrent comme bondée. Ceux qui cherchent à éviter les foules ont entièrement le choix entre d’innombrables options. La plupart des plages ici sont totalement intactes et beaucoup sont naturellement entourées de palmiers et d’une végétation luxuriante pour fournir une ombre bienvenue tout au long de la journée. Chaque Anse révèle une autre étendue de sable blanc comme du sucre, adossée à une jungle tropicale luxuriante et baignée par des eaux cristallines. Le plus célèbre est l’Anse Source d’Argent, avec ses rochers de granit distincts et son allure hollywoodienne. Régulièrement nommée la plus belle plage du monde, et la «star» de films comme Castaway et Crusoe, vous la trouverez sur l’île de La Digue. Sans surprise, cela peut être occupé. Tôt le matin ou en fin d’après-midi après le départ des excursionnistes, c’est votre meilleur pari. Les plongeurs adoreront Anse Lazio à Praslin, la deuxième plus grande île des Seychelles. Un pays des merveilles riche en coraux se trouve juste à côté de l’extrémité Est de cette magnifique plage de sable blanc. Beau Vallon sur l’île de Mahé est aussi vivant que charmant. Et Anse Intendance à l’extrémité Sud Est grande, vide et belle. Venez le week-end, les plages au sud de l’aéroport de Mahé s’animent, avec des habitants pique-niquant et jouant de la musique sous les takamaka, et des vendeurs vendant de la cuisine créole, des boissons.