Visiter le Mexique : quand pouvez-vous le faire ?

Quelle est la meilleure période pour visiter le Mexique ?

Avec ses forêts profondes, ses volcans enneigés, ses villas coloniales à l’architecture incroyable et ses sites archéologiques mayas et aztèques, le Mexique rassemble chaque année des milliers de touristes qui viennent pour profiter de ses plages splendides, sa nature somptueuse et vivre des moments authentiques et divertissant grâces à une population festive et accueillante. Pour profiter au maximum de tout ce que le Mexique a à offrir, il est très important de bien choisir la période. Quand visiter le Mexique ? On vous dit tout dans ce qui suit.

Le Mexique est un pays où le climat varie selon les régions. Ainsi, vous pouvez vous y rendre toute l’année, mais il faut prendre en compte les différentes saisons. Les mois de juillet et août sont les plus chauds.

En dehors de ces deux mois, le climat est généralement favorable. Toutefois, il faut éviter les mois de janvier, mars et novembre qui sont très froids. Le climat est favorable dans toutes les régions du pays en dehors de la période des vacances.

Le climat au Mexique

Le tropique de Cancer divise le Mexique en deux zones climatiques différentes. Le climat y est chaud et humide, surtout dans le sud du tropique. Ce dernier varie également en fonction de l’altitude En effet, dans les sommets, le climat est sec et tempéré, et y fait aussi frais en hiver.

Voici quelques points à retenir si vous voulez visiter le Mexique :

au nord des tropiques : il fait très chaud en été et les températures peuvent atteindre les 35 °C. Cependant, elles sont froides en hiver, surtout si vous êtes en altitude. Même si les pluies y sont faibles, de violents orages peuvent éclater durant les mois d’été ;

au sud des tropiques : c’est la région qui attire le plus les touristes. Mexico et tous les sites archéologiques s’y trouvent. Quant au climat, il se démarque par une saison sèche et une saison humide.

Quand visiter le Mexique ?

Si vous voulez visiter le Mexique, la période qui se situe entre octobre et avril est la meilleure. La température est agréable et oscille autour des 25 °C, et les journées sont généralement ensoleillées.

Comme expliqué précédemment, le Mexique est marqué par deux saisons :

la saison sèche : elle est comprise entre novembre et mai. Durant cette période, les températures sont douces et agréables, elles sont de 25 °C en moyenne et les précipitations sont très rares, voire inexistantes. C’est donc la meilleure période pour visiter le Mexique ;

la saison des pluies : elle se situe entre juin et septembre, et les températures y sont plus élevées. En effet, elles oscillent autour des 30 °C, et des pluies qui tombent le plus souvent en fin d’après-midi, sont violentes et peuvent durer des heures. Vous aurez donc du mal à vous déplacer. Cette période est contre-indiquée pour visiter le Mexique.

Si vous êtes un fan incontournable de la baignade, au Mexique, vous serez servi. En effet, vous pouvez vous baigner dans des eaux chaudes, spécialement dans les plages qui se situent le long du golfe du Mexique et au sud de la côte ouest. La température y est généralement agréable et varie entre 28 et 30 °C

C’est donc pour cette raison que nous vous recommandons la période entre octobre et avril. Vous pourrez visiter tous les meilleurs endroits au Mexique et profiterez de votre séjour Les pluies y sont moins fréquentes et les températures sont très agréables.

Le Mexique en été

La saison des vacances au Mexique s’étend de mai à octobre. La meilleure période pour visiter le pays est donc entre mai et septembre. Les températures moyennes sont d’environ 27°. Durant cette saison, vous pourrez visiter le Mexique tout en profitant du beau temps. En effet, les journées sont longues et il fait beau presque toute la journée. De plus, l’affluence touristique est moindre en été.

Cependant, le pays est très chaud pendant cette période. Il faut alors prévoir des vêtements légers pour les journées d’été. Vous aurez également la possibilité de vous baigner en toute tranquillité.

Le Mexique hors saison

En dehors de la période des vacances, le climat au Mexique est généralement très chaud. Il fait souvent plus de 40°. Les mois les plus chauds sont ceux de juillet et août, avec une température pouvant atteindre parfois les 46°. Les températures moyennes pendant cette période sont d’environ 25°C.

Il est important de souligner que durant les saisons chaudes, le pays est souvent très fréquenté par les touristes. Les mois de mai et de novembre sont donc à éviter si vous souhaitez passer des vacances tranquilles.

Comment voyager au Mexique ?

Voyager au Mexique peut être une expérience très enrichissante, surtout pour les amateurs de voyage culturel. Il existe plusieurs moyens de transport pour vous déplacer dans le pays.

Le bus Le bus est un des moyens de transport les plus utilisés par les Mexicains. Il permet de se déplacer rapidement d’un endroit à un autre. Il est également très pratique pour visiter les villes mexicaines.

Le métro Les métros sont des moyens de transport qui permettent de se déplacer rapidement dans les grandes villes du Mexique. Ils sont très pratiques et vous permettent d’éviter les embouteillages.

Le train Le Train est également une bonne option de transport pour se déplacer rapidement dans le pays. Le voyage en train est très confortable et vous permet d’avoir une vue panoramique du paysage qui vous entoure.

Le vélo ou les vélos électriques Pour visiter le pays, vous pourrez utiliser les vélos électriques ou les vélos. Ces derniers vous permettent d’avoir des sensations fortes pendant votre visite. Il s’agit également d’un moyen de transport très pratique, car vous pouvez facilement trouver des vélos électriques dans les villes.

La marche à pied Pour se déplacer dans le pays, il est possible de marcher. Cependant, il est conseillé de porter des chaussures confortables pour éviter les ampoules. Vous pouvez également faire appel à un guide qui vous aidera à visiter le pays en toute sécurité.

La location de voiture Pour visiter le Mexique en toute sécurité, vous pourrez utiliser la location de voiture. En effet, les agences de location de voiture proposent généralement un service sécurisé qui vous permet de vous déplacer en toute liberté dans le pays.

La voiture est un moyen de transport très pratique et rapide, ce qui vous permet d’atteindre rapidement les endroits que vous souhaitez visiter.Vous pourrez également vous déplacer dans les zones qui ne sont pas encore desservies par les transports publics.

Vous savez à présent quand vous pourrez visiter le Mexique !

À lire aussi – Voir nos articles sur Quand et Où partir

Tour d’horizon des lieux incontournables à voir lors de votre voyage au Mexique, pour une expérience haute en couleurs et en émotions. Villes animées, sites archéologiques mayas et aztèques et nature harmonieuse font de votre aventure un véritable enchantement ! Le + : les emplacements géographiques et les temps de visite sont indiqués pour chaque lieu d’intérêt. Chapitres : 0:00 : Intro 0:10 : Mexico 0:28 : Bacalar 0:43 : Tulum 0:58 : Sian Ka’an 1:22 : Playa del Carmen 1:34 : Cancún 1:50 : Chichén Itzá 2:05 : Cenote Ik-Kil 2:25 : Valladolid 2:41 : Holbox 2:57 : Xcaret 3:11 : Isla Mujeres 3:27 : Cozumel