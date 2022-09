© Mini cadenas : quels sont les critères de choix

Comment choisir un mini cadenas ?

De nos jours, il existe plusieurs types de cadenas que vous pourrez utiliser, et le choix repose généralement sur la solidité et la résistance de cet outil face aux chocs et aux tentatives d’ouverture forcée.

Pour cette raison, vous devez opter pour un grand cadenas avec une anse large, mais dans certaines situations, il serait plus judicieux d’utiliser un mini cadenas.

Dans cet article, on va s’intéresser aux caractéristiques des mini cadenas afin de vous aider à choisir un modèle fiable qui vous offre un haut niveau de sécurité.

Alors, quels sont les critères de choix d’un mini cadenas ?

Pourquoi acheter un mini cadenas ?

Le cadenas est un objet très bénéfique qui est utilisé dans tous les domaines et dans diverses situations et pour cela, vous trouverez sur le marché un grand nombre de modèles qui diffère en fonction des matériaux, de la forme et surtout de la taille.

Ainsi, contrairement à la fermeture d’une porte, pour sécuriser des dispositifs de petit taille, il faudra utiliser un mini cadenas, parce que ce dernier, de part sa taille, peut vous apporter de nombreux avantages

Premièrement, le mini cadenas est souvent utilisé pour sécuriser ses bagages, parce que lors d’un vol, vos valises ne seront pas proches de vous, ce qui veut dire que n’importe quelle personne est capable de les ouvrir.

De ce fait, il est très important de fermer vos valises avec un mini cadenas, pour empêcher l’accès au contenu de la valise sans avoir recours à un cadenas encombrant.

Aussi, vous pouvez avoir besoin d’un mini cadenas au niveau de la maison pour fermer les tiroirs qui contiennent des objets précieux, ainsi que les portes des étagères.

Ce dernier cas de figure, vise à empêcher les enfants d’ouvrir les étagères, particulièrement celles qui comportent des produits dangereux.

Grâce à sa petite taille, le mini cadenas est beaucoup plus léger que les cadenas classiques, ce qui veut dire que son transport est plus facile, notamment lors d’un voyage.

En plus de cela, l’ouverture et la fermeture de cet outil est très simple, vous ne devrez donc pas appliquer une grande pression pour libérer l’anse.

Grâce à son aspect minuscule, le mini cadenas peut même être considéré comme un accessoire de décoration, spécialement si vous optez pour de belles couleurs.

Comment choisir un mini cadenas ?

Si vous souhaitez acheter un mini cadenas pour sécuriser vos bagages, vos tiroirs ou autres, sachez que vous aurez le choix entre plusieurs modèles et donc il faudra s’intéresser à certains critères pour définir le meilleur cadenas pour vous.

Premièrement, vous devez prendre en considération les matériaux du cadenas, car c’est la résistance de l’anse qui va déterminer le niveau de sécurité du mini cadenas.

En général, vous aurez le choix entre quatre types de matériaux qui sont :

Le cuivre jaune ;

L’aluminium ;

Le composite ;

La fonte.

Après avoir choisi un matériau qui vous convient en termes de prix et résistance, vous devez déterminer le système de fermeture, soit une fermeture classique par clé, ou bien un code de sécurité.

Les mini cadenas avec un code de sécurité sont beaucoup plus faciles à ouvrir et en plus de ça, vous ne risquez pas de perdre vos clés, le code est généralement composé de quatre chiffres.

Bien qu’il s’agisse de mini cadenas, certains modèles sont plus grands que d’autres et donc il faut accorder une grande importance aux dimensions, pour ce paramètre le choix est simple, vous devez choisir selon la taille du dispositif que vous désirez sécuriser.

Où acheter un mini cadenas ?

Aujourd’hui, vous pouvez facilement acheter n’importe quel type de cadenas et même sans sortir de chez vous, grâce aux sites de vente en ligne.

En effet, vous pouvez faire une commande en ligne de votre mini cadenas sur des plateformes comme :

Amazon,

Leroy Merlin,

Aliexpress,

Cdiscount,

Etsy et ManoMano.

Il existe aussi des sites spécialisés dans la vente des cadenas comme France Cadenas où vous aurez un choix de produit beaucoup plus large.

Toutefois, il ne faut pas oublier que vous ne pourrez pas vérifier la solidité du mini cadenas avant de l’acheter et en plus de ça, vous devez payer une livraison pour un outil qui coûte une dizaine d’euros.

Pour cette raison, il est conseillé d’acheter un mini cadenas au niveau des magasins physiques, que ce soit une boutique de vente de matériel professionnel ou bien un magasin de quincaillerie.

Le mini cadenas est un instrument de sécurité qui peut vous être utile dans plusieurs situations, mais avant de l’acheter, il faut faire très attention aux matériaux.