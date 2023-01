© Mon enfant a le hoquet : Que faire pour le traiter ?

Le hoquet est un mouvement involontaire des muscles respiratoires qui est souvent source de frustration pour un enfant et ses parents. Heureusement, il existe plusieurs techniques simples pour l’arrêter. Découvrez dans cet article les différentes causes et les solutions adaptées sur le hoquet chez le bébé.

Quelles sont les causes du hoquet chez un bébé ?

Le hoquet est un phénomène très commun chez les bébés et les jeunes enfants. Il peut être causé par des facteurs tels que l’ingestion d’aliments trop vite, le stress et l’anxiété. L’enfant peut également commencer à hoqueter après avoir ri ou pleuré trop longtemps.

En effet, une crise de hoquet est issue d’une contraction soudaine du diaphragme. Le hoquet survient lorsque l’estomac du nourrisson est rempli d’air, ou de liquide, et se dilate. Ces contractions entrainent une dilatation d’un nerf qui commande le diaphragme et provoque un déséquilibre dans ce muscle. Les contractions du diaphragme seront alors des réflexes involontaires du nourrisson, celui-ci fait vibrer les petites cordes vocales du bébé. De ce fait, le son émis par le nourrisson est dû à la fermeture soudaine de la glotte après chaque contraction du diaphragme.

Quels sont les moyens les plus efficaces pour traiter le hoquet de mon enfant ?

Une crise de hoquet peut durer plusieurs minutes chez un nourrisson. Plusieurs techniques simples vous aideront à stopper le hoquet de votre boutchou.

Déterminer la cause sous-jacente du hoquet

Il y a plusieurs moyens de traiter le hoquet chez un enfant. La première étape consiste à identifier la cause sous-jacente et à prendre des mesures pour la soulager. Par exemple, si l’enfant a un hoquet causé par le stress ou l’anxiété. Faites lui faire des exercices de respiration profonde, de l’exercice physique et des jeux amusants peuvent aider.

Les méthodes courantes adoptées chez certains parents

Il existe également plusieurs méthodes pour traiter directement le hoquet.

Les parents peuvent encourager leur enfant à boire de l’eau ou à manger un morceau de pain ou une pomme.

Une autre méthode consiste à demander à l’enfant de respirer dans un sac en papier ou de prendre une tasse d’eau chaude. Vous pouvez également essayer des méthodes plus amusantes, comme demander à l’enfant de pincer la pointe de sa langue ou de manger une cuillère de miel.

Comment faire éviter à un nourrisson une crise de hoquet ?

Il est possible d’éviter les crises de hoquet à votre petit nourrisson si vous avez l’habitude d’appliquer les quelques conseils et astuces suivants :

Éviter de concocter des repas copieux , car cela peut agresser son appareil digestif ;

, car cela peut agresser son appareil digestif ; Assurez-vous que le bébé mange lentement et calmement afin que le diaphragme ne se contracte pas rapidement et que la digestion du repas se passe bien ;

afin que le diaphragme ne se contracte pas rapidement et que la digestion du repas se passe bien ; Éviter de lui donner des boissons gazeuses pour que l’estomac ne se remplisse pas d’air ;

pour que l’estomac ne se remplisse pas d’air ; Adapter le flux du lait du biberon à sa sortie de la tétine pour éviter que le bébé ne s’étouffe pas.

Detentez l’enfant ou changez sa position

En général, une crise de hoquet s’arrête d’elle-même après quelques minutes. Cependant, si par malheur votre bébé est victime d’une crise de hoquet que vous soupçonnez de durer trop longtemps, vous pouvez l’apaiser en appliquant les astuces suivantes :

Faites en sorte que le bébé se détende au maximum en le berçant, par exemple ;

Changer la position de votre bébé en le prenant dans votre bras dans une position verticale.

Est-ce que le hoquet est dangereux pour la santé du bébé ?

Il faut noter que le hoquet n’est pas un phénomène douloureux et ne gêne nullement le bébé. En effet, le bébé avait déjà hoqueté sous sa forme de fœtus dans le ventre de sa mère durant la grossesse. Donc, c’est une sorte d’habitude qu’il a gardé de sa vie intra-utérine. Cependant, si jamais la crise de hoquet persiste et ne s’arrête pas pendant une heure au max, qu’il est victime d’un reflux gastro, consulter vite un pédiatre pour déterminer s’il lui arrive un problème de santé.

Le hoquet chez le bébé est naturel qui s’estompe après quelques minutes. Cependant, même si ce n’est pas douloureux, essayer toujours de l’aider pour que le petit bout de choux ne se sente pas seul.