© Pendentif orgonite : les bienfaits et vertus

L’Orgonite est un mystérieux minéral suscitant la curiosité de nombreuses adeptes de pierre précieuses. En effet, sa composition lui donne un caractère particulier avec son aspect singulier et ses couleurs chatoyantes. Sa beauté enveloppe d’ailleurs son immense pouvoir de protection. Découvrez dans cet article tout ce qu’il faut savoir sur cette pierre hypnotique.

Un peu d’histoire sur l’Orgonite

L’Orgonite est le résultat de l’accumulation d’orgone. L’orgone étant une trouvaille de Wilhelm Reich, qui était un savant, un psychologue et un philosophe au temps de Freud. Reich était plus connu de par les études biologiques relatives avec l’attraction sexuelle sur la théorie de Freud, dont les résultats s’avèrent impressionnants. Il a fait la découverte d’une nouvelle énergie qui ne suit ni les lois de l’électricité ni les lois du magnétisme.

En 1940, il a déménagé aux États-Unis pour poursuivre ses recherches et invente le nom d’orgone, connu auparavant sous le nom de bioénergie. Le but de Reich a été de capter, de manipuler, et d’utiliser l’orgone sur le corps humain.

Depuis, l’étude de l’accumulation d’orgone n’a cessé d’évoluer au fil des années qui ont suivi. C’est le chercheur Don Croft qui a continué les recherches en combinant l’orgone avec d’autres éléments pour créer l’Organite d’aujourd’hui.

Les éléments composant l’Organite

Il faut noter que l’Organite n’est pas une pierre naturelle proprement parlé. L’Organite est issu d’une combinaison de minéraux et de métaux au cœur d’une résine appelé matrice. Cet alliage est le fruit d’un procédé de fabrication précis et spécial. La matrice est composée de carbone à base d’époxy, ou de résine de polyester. Le cœur de l’Orgonite peut être composé de divers métaux selon votre choix :

Le laiton ;

Le zinc ;

Le cuivre ;

Le bronze.

Certains fabricateurs ajoutent même un peu d’or ou un peu d’argent. Des minéraux ont également été choisis selon l’effet voulu dans sa conception :

Le Quartz ;

Le lapis-lazuli ;

L’améthyste ;

Le cristal de roche.

L’orgonite est un objet difficile à casser et à briser puisque sa dureté atteint le 7 sur l’échelle de Mohs. La densité de l’orgonite varie ainsi selon les éléments qui le composent.

Le pouvoir de l’orgonite en lithothérapie

L’orgonite possède de nombreux pouvoirs dans le domaine de la lithothérapie. Elle offre une grande protection à son détenteur contre les mauvaises influences présentes dans son environnement. La pierre manie les mauvaises ondes pour les convertir en énergie vitale. Certains disposent une pyramide d’orgonite dans leur maison pour se protéger des mauvaises ondes. D’autres, pour une protection plus rapprochée, choisissent de porter un pendentif avec une orgonite en forme de rond pour les accompagner partout.

Les vertus de l’orgonite sur le plan physique et le plan psychique dans la vie quotidienne

Les pierres en orgonite sur un pendentif ou un collier possèdent de très grandes vertus tant sur le plan physique que sur le plan psychique.

Les bienfaits sur plan physique

Une personne portant un collier orgonite ou possédant une pyramide orgonite bénéficie de plusieurs vertus comme :

La pyramide orgonite installée dans une demeure protège contre les flux magnétiques émis par les appareils électromagnétiques. Il ne faut pas oublier que ces derniers produisent des ondes négatives pouvant nuire à l’Homme. L’orgonite va capter ces ondes négatives pour les transformer en énergies positives ;

La pyramide orgonite confère également des vertus sur l’environnement de vie : si vous disposez une pierre d’orgonite pyramide sur une fenêtre, vous allez constater que les végétaux vont croître plus rapidement, l’eau et l’air vont être de meilleure qualité. Ces changements vont contribuer à la protection des êtres vivants et leur procurent une bonne santé en permanence ;

Un bijou en orgonite émet une sorte de bouclier contre les énergies négatives sur le corps humain. De ce fait, son propriétaire dormira paisiblement, avec les fatigues qui vont diminuer et les maux de tête qui disparaîtront ;

Si une personne est malade ou sujette à des blessures graves, le pendentif orgonite va accélérer le processus de guérison. C’est pour cela que la pierre orgonite est très recommandée pour les personnes en convalescence.

Les bienfaits sur le plan psychique

Que ce soit sous forme de pyramide ou en bijou, l’orgonite apporte également des bienfaits sur le plan psychique :

Avec sa capacité à modeler les flux électromagnétiques, l’organite maintient l’équilibre des énergies dans une demeure pour y apporter une vie harmonieuse ;

Elle purifie les ondes négatives comme le stress, et libère une énergie bénéfique qui se traduit par un sentiment de plénitude et de sécurité ;

Elle fournit la joie de vivre et une attitude optimiste pour la personne portant un pendentif orgonite.

À titre d’information, la combinaison de certains éléments pour concevoir la pierre de l’orgonite peut dévoiler des capacités divinatoires qui sommeillent à l’intérieur du détenteur du pendentif.

Parmi ces pouvoirs, on peut citer : la voyance, la télépathie, ou même la médiumnité.

Les signes astrologiques liés à l’orgonite

L’organite peut être lié à un certain choix de pierres. De ce fait, l’identification de votre signe astrologique se détermine selon les minéraux de la fabrication de l’orgonite. Par exemple, le lapis-lazuli est la pierre du Taureau, Bélier, Cancer, et Balance. Donc, l’organite fabriqué avec le lapis-lazuli correspond à ces signes.

Le chakra qui correspond à l’orgonite

Comme pour les signes astrologiques, le chakra correspond aux minéraux de choix combiné à la fabrication de l’orgonite. Par exemple, l’améthyste correspond au septième chakra, ainsi l’orgonite fabriqué avec de l’améthyste correspond également au septième chakra.

Que ce soit sous forme de pendentif ou d’objet en pyramide, l’orgonite est une pierre dotée de vertus et de bienfaits importants sur la vie des humains. Vous pouvez vous procurer un pendentif orgonite, ou une pyramide orgonite auprès de votre boutique ésotérique.

Le monde moderne est rempli à saturation de multiples pollutions vibratoires : téléphones portables, télévision, antennes, ordinateurs, réseaux sans fil wifi, Bluetooth, appareils électriques, micro-ondes, etc. De plus, il faut compter aussi des configurations naturelles perturbantes comme des habitations construites sur des failles ou des sources.