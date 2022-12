© Pourquoi faire appel à un grossiste esthétique en ligne

The Color Workshop - Mallette de Maquillage Bon Voyage - Kit de Maquillage Professionnel pour les Yeux, le Visage, les Ongles et les Lèvres - Cadeau de Maquillage pour Filles, Adolescentes et Femmes

KIT DE MAQUILLAGE OPTIMAL - C'est la mallette idéale, avec tout ce dont vous avez besoin pour être au top. Créez de superbes looks de la tête aux pieds grâce à ces palettes de couleurs incontournables

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN - comprend 24 teintes d'ombres à paupières, 3 fard à joues, 4 vernis à ongles, 4 rouges à lèvres, 1 crayon à lèvres et 1 pour les yeux et 1 étui pour fards à paupières.

UN CADEAU SPÉCIAL - Un emballage au design audacieux et d'un rapport qualité-prix abordable : un cadeau pour tous les amateurs de la beauté qui aiment voyager et avoir tout à portée de main.

SANS DANGER ET SANS CRUAUTÉ - Nous avons toujours été très attentifs à la sûreté de nos produits, qui sont testés dermatologiquement et élaborés sans tests sur les animaux

L'EXPRESSION DE LA BEAUTÉ - Le Color Workshop propose une grande variété d'articles abordables, des mini coffrets aux étuis de voyage, inspirés des grandes tendances en matière de beauté