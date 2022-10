Prochaines vacances en famille : les destinations phares à considérer

Les destinations phares pour de prochaines vacances en famille

Le monde regorge de pays qui attendent d’être visités. Cela dit, si vous voyagez avec des enfants, il est primordial de choisir un lieu à la fois sécurisé et qui leur procurera du divertissement. D’ailleurs, si vous êtes à la recherche d’un endroit pour vos vacances en famille, voici quelques destinations phares qui vous assureront de bons moments.

L’île de Bali

Si vous cherchez une destination pour de prochaines vacances en famille, Bali peut être une destination de rêve. En effet, cette petite île indonésienne attire de nombreux voyageurs chaque année pour ses attraits naturels : une jungle, des rizières en terrasses, des plages au sable fin, des volcans, des montagnes, des cascades et plus encore.

En plus de disposer d’un cadre exceptionnel, ses habitants, sa culture et son art sont aussi très intéressants à découvrir. Aussi, pour ne rien rater de cette aventure, il est recommandé d’organiser son séjour avec une agence de voyages. En faisant cela, il est assuré que partir à Bali sera un jeu d’enfant.

Par ailleurs, il est favorable d’effectuer vos vacances lors du mois de mai jusqu’en octobre. Encore mieux, la période de juillet à septembre vous permettra de profiter d’une température qui peut monter jusqu’à 29 ou 30°C. À ce moment, les eaux sont chaudes et il est agréable de s’y baigner et de faire de la plongée sous-marine. Au cours de votre séjour, votre petite famille pourra aussi faire une promenade à vélo pour visiter les coins cachés de l’île.

Le Myanmar

Si vous ne connaissez pas ce pays, sachez qu’il s’agit du nom actuel de la Birmanie. Cette destination attire les voyageurs des quatre coins du monde pour ses paysages naturels grandioses, mais surtout pour les milliers de temples qui sont éparpillés sur son territoire. Ce séjour en famille se transformera en une escapade aventureuse qui vous permettra de découvrir les divers attraits du Myanmar.

Il est surtout recommandé de visiter Bagan qui est un vaste site archéologique bouddhique. Avec une superficie de près de 50 kilomètres carrés, vous le trouverez dans la région de Mandalay. Il est conseillé de partir de novembre à février, car à ce moment le temps sera juste parfait. Par ailleurs, cette plaine centrale est recouverte par une végétation très dense. Vous y verrez également de nombreuses pagodes (ou des temples) qui dépassent les arbres.

Sur place, vous pourrez pratiquer de nombreuses activités qui vont certainement plaire à vos enfants. Il y a par exemple les balades à vélo qui vous permettront de visiter plusieurs bâtiments. Par ailleurs, la meilleure expérience sur place reste de faire un vol à bord d’une montgolfière, pour observer le site. Cette dernière se fait surtout dès le matin au lever du jour, mais aussi à l’heure où le soleil se couche. Si cette expérience vous tente, il est important de faire ses réservations, car les places sont limitées.

La Chine

Surtout connue pour sa Grande Muraille, ses vieilles villes, et ses majestueuses montagnes, la Chine est aussi une destination de choix pour des vacances en familles. Si pour votre séjour vous optez pour une de ses grandes villes comme Pékin, Shanghai ou Chengdu, vous êtes assurés de découvrir des lieux modernes et animés qui ont également gardé quelques vestiges d’anciennes civilisations.

Toutefois, si vous optez pour un lieu plus reculé, votre séjour sera synonyme de détente et de calme. Il est recommandé de visiter le pays en automne au début du mois d’octobre. À ce moment, le climat est doux et très agréable, surtout si vous êtes accompagné par des enfants.

Aussi, si vous cherchez des activités à faire en famille, la Chine en propose plusieurs. Pensez par exemple à visiter un zoo. Les plus petits seront émerveillés de voir les nombreux animaux qui y logent, notamment les adorables pandas. Vous pouvez aussi vous promener pour faire des rencontres et voir les divers quartiers chinois. Entre deux sorties, vous aurez le temps de déguster des plats locaux qui font la réputation du pays.

L’Inde

En dernier, mais non des moindres, il y a le territoire indien qui est aussi une très belle destination à voir lors d’une escapade en famille. En effet, vos enfants et vous passerez un séjour dans un pays qui est contrasté entre des temples et des palais de toute sorte. D’ailleurs, il est conseillé de voir le Taj Mahal qui fait partie des sites les plus adulés des voyageurs.

Par ailleurs, l’Inde est aussi célèbre pour sa population amicale, mais aussi pour ses épices. Il est fortement recommandé d’essayer sa cuisine. Si vous avez peur que les plus jeunes ne supportent pas la saveur piquante, il est tout à fait possible de demander aux cuisiniers d’alléger certains plats en épice.