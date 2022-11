Visiter la Guadeloupe : quelle est la meilleure période ?

Quand partir en Guadeloupe ?

En forme de papillon, la Guadeloupe est la plus grande île antillaise à laquelle sont associées de multiples îles plus petites, telles que Marie-Galante, La Désirable, et Les Saintes. Chaque petite île a ses caractéristiques qui la rendent unique. Grâce à son climat, ses sites, ses plages aux eaux tièdes et les nombreuses activités qu’elle propose, comme la plongée ou le surf, la Guadeloupe attire chaque année de nombreux touristes qui viennent profiter de ses cocotiers, ses couleurs éclatantes et son soleil quasi permanent. Cependant, pour profiter de votre séjour, il est important de choisir la bonne période.

En effet, la Guadeloupe est une île des Caraïbes qui se situe dans l’arc des Petites Antilles. Elle est donc soumise aux mêmes conditions climatiques que les autres îles de la région telles que la Martinique, Saint-Martin et Sainte-Lucie. Cependant, il faut savoir que l’île possède des caractéristiques qui lui sont propres et dont il convient de tenir compte avant de réserver vos vacances.

Le climat de la Guadeloupe est de type tropical, c’est-à-dire que l’île bénéficie d’un climat chaud et humide toute l’année. La température de l’air est en moyenne de 30 degrés et celle de la mer avoisine les 25 °C. La période la plus chaude se situe généralement entre décembre et avril. Les mois de juillet et août sont les plus pluvieux, car ils sont marqués par des orages violents. Cependant, la température de l’eau est toujours agréable, car comprise entre 26 et 29 °C.

En ce qui concerne la température de l’eau à la surface des océans, elle est généralement comprise entre 25 et 27 °C toute l’année. Toutefois, les mois de janvier et février sont les plus pluvieux, car la mer est agitée avec des vagues de plus de 4 mètres.

La saison sèche s’étend généralement d’août à novembre.

Durant cette période, il n’y a pratiquement pas de pluie. En revanche, les mois de janvier et février sont très pluvieux. La saison des pluies est caractérisée par des orages violents entre juillet et octobre.

Quand visiter la Guadeloupe ?

En Guadeloupe, le temps est agréable pratiquement toute l’année. Toutefois, le climat dans cette région est tropical, marqué par deux saisons distinctes, à savoir : la saison sèche qui s’étend entre décembre et avril, et la saison humide qui, elle, est comprise entre juin et novembre.

C’est pendant la saison sèche que les touristes affluent sur l’île. Durant la saison humide ou l’hivernage, correspond à la saison basse, les précipitations y sont importantes. Néanmoins, la température reste très agréable. Si vous aimez la mer, vous serez ravis. En effet, la température de l’eau ne descend pratiquement jamais en dessous des 24 °C et en saison humide, elle peut atteindre les 30 °C.

Si vous avez envie de visiter la Guadeloupe et profiter de tout ce qu’elle a à offrir, voici 3 périodes qui vous permettront de savoir quand aller en Guadeloupe :

entre janvier et mars : c’est une période très favorable ;

en avril, en mai et en décembre : c’est également une période favorable ;

entre juin et novembre : cette période est moins favorable.

Même si la période qui s’étend entre juillet et octobre correspond à la saison basse, où les orages passagers sont fréquents, ces derniers rafraîchissent l’atmosphère et vous permettent de faire de nombreuses activités, comme :

vous baigner : la température de l’eau peut atteindre les 30 °C ;

faire de la plongée : découvrir les poissons tropicaux, les coraux, etc. ;

visiter le marché Saint-Antoine ;

etc.

Durant les mois d’août et de septembre, les cyclones y sont fréquents ; c’est donc une période à éviter.

Si vous êtes fan de la plongée, vous devez opter pour la période qui s’étend entre décembre et avril, la visibilité y est parfaite. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir les trésors sous-marins de la Guadeloupe.

La saison des cyclones en Guadeloupe

La Guadeloupe se situe sur une zone géographique très concernée par l’activité cyclonique des Caraïbes. Durant la période qui s’étend entre août et septembre, le risque de cyclone y est très élevé. Cependant, et grâce à de nouvelles techniques, les spécialistes arrivent à repérer et connaître à l’avance la formation des cyclones.

Durant cette période, une grande partie des professionnels du tourisme, des restaurateurs et hôteliers se trouvent dans l’obligation de fermer leurs portes.

Si malgré tout, vous êtes en Guadeloupe à cette période, nous vous conseillons de vous renseigner et de vérifier chaque jour s’il n’y a pas de risque de cyclone si vous envisagez de partir en excursion ou en randonnée.

