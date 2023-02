Quels sont les chiens classés comme dangereux ?

Certaines races de chiens sont considérées comme étant plus dangereuses que d’autres. C’est pourquoi, il est important de connaître quelles sont ces catégories et pourquoi elles sont considérées comme potentiellement dangereuses. Dans cet article, découvrez ce qui les distingue des autres races et quelques points essentiels à savoir avant d’adopter un chien issu de ces catégories dites dangereuses.

Les catégories de chiens

Certaines races de chiens sont considérées comme très calmes et douces tandis que d’autres sont perçues comme agressives et susceptibles de s’attaquer aux autres. Les experts en comportement animal ont développé un système de classification qui permet aux propriétaires de mieux comprendre comment se comporter avec leurs chiens.

Il existe quatre principales catégories de chien :

Calme et inoffensif : ces chiens sont généralement considérés comme très pacifiques qui s’adaptent facilement. Ils sont connus pour être sociables et faciles à contrôler ;

ces chiens sont généralement considérés comme très pacifiques qui s’adaptent facilement. Ils sont connus pour être sociables et faciles à contrôler ; Gardien-défenseur : ce type de chien peut être formé pour protéger sa famille et son territoire face aux intrus. La plupart des races dans cette catégorie sont très protectrices et peuvent devenir imposantes et intimidantes ;

ce type de chien peut être formé pour protéger sa famille et son territoire face aux intrus. La plupart des races dans cette catégorie sont très protectrices et peuvent devenir imposantes et intimidantes ; Colley : ces chiens sont connus pour avoir une forte personnalité et sont très intelligents. Ils sont actifs et dynamiques et peuvent être difficiles à contrôler sans formation adéquate ;

ces chiens sont connus pour avoir une forte personnalité et sont très intelligents. Ils sont actifs et dynamiques et peuvent être difficiles à contrôler sans formation adéquate ; Chiens dangereux : ces chiens sont reconnus comme être plus agressifs et susceptibles de nuire. Ils doivent être traités avec précaution et sont souvent interdits par la loi dans certains pays ou régions.

Les races les plus dangereuses

Bien que certaines races puissent être considérées comme plus « dangereuses » que d’autres, il est important de noter que tous les chiens peuvent devenir agressifs, s’ils sont mal entraînés ou maltraités. Cependant, certains types de chiens sont plus susceptibles d’être dangereux, car ils sont génétiquement programmés pour le devenir, à savoir :

American Pit Bull Terrier : une race de chien musclé, ramassé et pas très haut ;

une race de chien musclé, ramassé et pas très haut ; American Staffordshire Terrier : une race de chien dont les poils sont courts, serrés, durs au toucher, luisants et de taille similaire à un American Pit Bull Terrier ;

une race de chien dont les poils sont courts, serrés, durs au toucher, luisants et de taille similaire à un American Pit Bull Terrier ; Les races de type loup hybrides : une race de chien dont l’apparence se rapporte à celle d’un loup et parfois appelé chien-loup. Ce dernier est encore plus dangereux que la race de chien American Pit Bull Terrier et le Staffordshire Terrier.

Ces races sont considérées comme particulièrement dangereuses, du fait qu’elles sont un physique plus imposant et sont plus difficiles à contrôler par rapport aux autres races de chiens. Elles sont également connues pour être plus intuitives et peuvent rapidement devenir très agressives si on les provoque. Ces races ont des mâchoires puissantes. Si elles sont mal entraînées, elles peuvent être très destructives. Aux propriétaires de l’un de ces chiens, pensez à les traiter convenablement pour éviter d’éventuels dangers.

Loi et règlements

Compte tenu des risques associés à ces races, certaines régions et pays Européens, y compris la France, appliquent des restrictions sur la possession et le transport de ces chiens. Par exemple, en Australie et aussi en France, le gouvernement a instauré des lois qui conditionnent le type de chiens qu’un propriétaire peut posséder. De même, les propriétaires sont tenus de souscrire une assurance et prennent des mesures supplémentaires pour s’assurer que leurs animaux ne sont pas une menace pour la communauté.

De plus, la détention de ces chiens doit être strictement supervisée sachant qu’il existe des obligations spécifiques auxquelles les propriétaires devront se conformer. À titre d’exemple, ces chiens doivent être gardés en cage ou attachés à des chaînes pour les empêcher de se balader seul et d’être en contact avec des personnes étrangères ou des animaux domestiques.

D’ailleurs, en France, les propriétaires des chiens de cette catégorie sont obligés d’assurer l’éducation de ces chiens. Parallèlement, ces propriétaires sont également tenus de consulter régulièrement l’état de santé de leurs animaux chez le vétérinaire.

L’éducation des chiens dangereux

L’éducation des chiens de cette catégorie doit être prise au sérieux. De plus, il faut confier leur dressage à un professionnel compétent avant de penser à leur éducation. Le saviez-vous ? Les chiens de cette catégorie sont connus comme étant fidèles à leurs maîtres.

L’adoption d’un chien, issu d’une catégorie considérée comme dangereuse exige que l’animal soit vacciné et que son éducation soit un succès. Le cas échéant, une amende est inévitable.

Il est essentiel de savoir si votre futur chien est considéré comme un chien dangereux ou non. Certaines races de chiens sont interdites dans des pays ou des régions. Ceux qui projettent de devenir propriétaires d’un chien issu des catégories 1 ou 2 devraient rechercher des informations sur les caractéristiques et les comportements de ces races. Avant de les adopter, il faut connaitre les bonnes pratiques d’entraînement et de soins pour assurer leur sécurité et surtout celle de leur entourage. À noter qu’une bonne éducation limitera les éventuels dangers. Quoi qu’il en soit, les réglementations locales doivent être consultées pour déterminer quels types de chiens peuvent être adoptés et quelles restrictions s’appliquent à leur transport et détention.