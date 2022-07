Rencontrer un homme riche : quelques petites astuces

Comment rencontrer un homme riche ?

Un homme riche est souvent un businessman et ces derniers n’ont pas trop de temps dans leur vie. En effet, toujours pris par leur travail pour faire encore plus fleurir cette richesse, ils ne peuvent pas se permettre de petites pauses autant de fois qu’ils le souhaitent. Si un homme lambda aura tout le temps de faire des centaines de rencontres avec la gent féminine, un homme riche n’aura que peu de temps en comparaison. C’est sûrement pour cette raison qu’il est assez difficile de trouver un homme riche et encore plus, de l’approcher. Si vous désirez en rencontrer un, vous n’avez qu’à lire cet article qui apportera quelques éclaircissements.

Séduire un homme riche

Un homme riche fonctionne exactement de la même manière et se comporte de la même façon dans sa vie professionnelle ou personnelle. En effet, s’il est habitué à prendre lui-même les décisions dans sa vie professionnelle, il est très fort probable que ce sera la même chose dans sa vie personnelle. Autrement dit, il aura tendance à choisir lui-même et à décider de qui sera sa partenaire et n’hésitera pas à être très exigeant. C’est pour cette raison qu’il est difficile de séduire un homme riche. Cependant, il existe toujours certaines petites astuces pour le faire tomber dans vos filets :

Connaître l’homme caché : si l’homme riche ne laisse pas n’importe qui s’approcher de lui et a autant d’exigences, cela a sûrement des raisons cachées derrière. Il faudra donc le percer, poser les bonnes questions pour savoir comment l’approcher et ce qu’il désire.

La bonne attitude : séduire un homme riche ne se fait pas de la même manière qu’un homme lambda, mais reste assez ressemblant. En effet, le secret est la patience et l’adaptabilité, surtout à son planning, mais tout en restant tenace.

Faite de vous sa drogue : chaque homme a une faiblesse que vous devrez trouver pour le rendre addict, mais il est aussi avantageux de faire l'inaccessible pour qu'il vous perçoive comme un challenge et qu'il vous désire plus que tout.

Trouver un homme riche

Un homme riche est très exigeant quant aux compagnes qu’il aura durant sa vie. C’est pour cette raison qu’il se dirigera surtout vers des compagnies matrimoniales et des sites de rencontre très sélectifs. De cette manière, il pourra mettre toutes les chances de son côté pour trouver la perle rare. Pour mettre la main sur un homme riche, il est bon de se diriger vers les sites de rencontre, mais payants, car un homme riche payera pour avoir ce qu’il désire.

Les sites de rencontre ne sont pas les seuls endroits où on peut trouver un homme riche. Si vous êtes à l’aise avec la drague dans la vraie vie, il est tout à fait possible que vous trouviez votre homme riche dans d’autres endroits. On notera par exemple, les bars d’hôtels. En effet, les hôtels sont les destinations des hommes riches, surtout en jour de semaine, ces derniers sont souvent en voyage d’affaires et se sentent seuls. C’est à ce moment-là qu’ils se prendront un petit verre au bar de l’hôtel.

Les hommes célibataires et riches aiment aussi se faire plaisir et le moyen préféré de se faire plaisir pour un homme est d’acheter une voiture. Pour un homme riche, ce sera une voiture de luxe bien évidemment. Les concessionnaires automobiles de luxe sont donc de très bonnes adresses pour rencontrer votre homme.

Garder un homme riche

Rencontrer un homme riche est une chose certes, mais il va aussi falloir le garder. Et si la rencontre se fait d’une manière assez simple, les garder s’avère être un peu plus difficile. Il faudra suivre certaines astuces pour continuer de vivre avec lui comme une princesse :