Savon exfoliant aux algues : où en trouver ?

Pour l’exfoliation de votre corps, le choix des produits qui sont déjà adaptés doit se faire en fonction de votre type de peau, mais aussi d’autres détails importants. Hommes et femmes intègrent maintenant dans leur routine de soin du visage et du corps une exfoliation régulière. De cette manière, les cellules mortes ne s’accumulent pas sur la surface de la peau pour ainsi limiter voire éliminer les risques de faire apparaître des imperfections.

Parmi les types de savons exfoliants, le savon de gommage à l’algue est une option intéressante pour prendre soin de la peau de tout le corps. Où le trouver ? Amazon est un endroit sûr où vous pouvez vous procurer vos savons exfoliants en toute sécurité. Assurez-vous toutefois de bien choisir en fonction des caractéristiques de chaque produit.

Les particularités du savon exfoliant aux algues

Les spécificités de ce savon exfoliant aux algues se situent dans la vertu de chacun de ses ingrédients.

Composants des savons à l’algue

En effet, les ingrédients de ce produit sont variés selon la marque du savon choisi. Voici une liste des ingrédients qui se trouvent généralement dans ce type de produit :

Palmate de sodium ;

Aqua ou eau ;

Lait (ânesse) ;

Argile ;

Poudre de CHONDRUS CRISPUS (algues) ;

Parfum (parfum venant de l’huile ou d’une plante) ;

Extrait de fleur (tige ou feuille de SUAEDA MARITIMA algues) ;

Glycérine ;

Extrait de fucus VESICULOSUS (algues) ;

Acide de palme ;

Chlorure de sodium ;

Acide de palmiste ;

Alcool ;

EDTA TÉTRASODIQUE ;

Alcool DÉNAT;

ETIDRONATE TÉTRASODIQUE ;

Limonène ;

HEXYL CINNAMAL

LINALOOL.

Ces ingrédients sont à 72,63% bio et à 98,85% d’origine naturelle.

Son action sur la peau

Étant un exfoliant, ce savon bio exfolie votre visage et votre corps en éliminant la peau morte et la régénère. Le lait d’ânesse contenu dans ce produit exfoliant bio active la tonicité et la circulation sanguine pour rajeunir la peau. Ce savon exfoliant bio donne de la douceur à tous types de peaux avec des agents actifs qui ont les actions suivantes :

Préserve l’élasticité de la peau de toutes le parties du corps ;

Lutte contre le vieillissement de la peau ;

Hydrate et nourrit la peau en profondeur.

Comparaison du savon aux algues avec le savon classique

Ce savon bio et le savon classique se différencient sur leur actions sur la peau ainsi qu’au niveau de leurs composants.

Savon aux algues

Ce type de savon est dit bio grâce au lait d’ânesse et à l’argile bio qui le compose. La pâte de savon utilisée pour la fabrication est à base d’huiles végétales (huiles de coco, huiles d’olive, huiles de palme). C’est d’ailleurs grâce à ces huiles qu’il est de venu un produit recommandé pour le soin de tout type de peau. Le lait d’ânesse vient parfaire le résultat en optimisant la qualité et l’efficacité du produit. Sa coloration est obtenue par la saponification et son parfum extrait des huiles essentielles.

Son point commun avec les autres types de savon est sa réalisation par saponification à froid.

Savon classique

Ces savons sont composés de produits basiques comme l’huile essentielle, huile de coco, beurre de karité. Ils se saponifient également à froid.

Ces deux types de savons contribuent tous au soin et à l’entretien de la peau (corps et visage) mais à travers différentes actions.

Les savons exfoliants aux algues

Le savon exfoliant bio pour corps et visage aux algues marines est un produit de soin très prisé qui est facile à trouver. En effet, vous pouvez le trouver sur Amazon. Par ailleurs, vous pouvez également y trouver des coffrets de savon à l’argile ou avec d’autres ingrédients bio selon votre type de peau et les imperfections que vous souhaitez corriger.

Pour vous en procurer, c’est simple, il suffit de passer votre commande en consultant le site Amazon pour l’achat de votre savon exfoliant. Si c’est la première fois que vous en achetez, n’hésitez pas à vous référer aux avis des autres consommateurs !

Les savons exfoliants à l’algue ont des composants plus spécifiques et plus vertueux comparés aux savons exfoliants classiques.