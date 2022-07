Sexualité pour les seniors : la vie ne s’arrête pas !

Peut-on être actif sexuellement après 60 ans ?

La sexualité est un sujet important et pour les seniors, elle ne s’arrête pas vers la soixantaine. Bien sûr, quelques changements doivent être faits pour y arriver. La sexualité offre des bénéfices au corps humain, elle lui permet de se régénérer et le booste de dopamine qui est bénéfique pour le mental. Bien sûr, l’âge joue un rôle très important dans la poursuite d’une vie sexuelle active à un âge avancé. Cependant, des solutions existent pour offrir aux seniors une vie sexuelle active et leur permettre de moins sentir leur âge.

Le rôle de la ménopause dans la sexualité des seniors

Pour beaucoup de femmes, la ménopause signifie une sorte d’arrêt dans le temps. Presque une fin de vie sexuelle, mais ça ne devrait pas être le cas. En effet, avec les changements en termes d’hormones, la disparition des règles, tout cela signifie une grosse perte de libido. Et quand la libido chute, la femme ressent beaucoup moins l’envie d’avoir des rapports. Néanmoins, et similairement avec une période de grossesse, le besoin d’avoir des sensations excitantes et l’orgasme deviennent très rares. La fatigue, le stress et l’âge, ainsi que les douleurs musculaires, la perte d’endurance, tout cela doit être pris en compte quand les personnes âgées veulent vraiment rester actives sexuellement. Non seulement, ces points sont très importants, mais en plus, même la lubrification naturelle des parois vaginales commence à être moins facile à secréter. Et quand c’est le cas, la pénétration est difficile, voire tout simplement insupportable pour une femme âgée.

Tous ces problèmes peuvent trouver des solutions. En réalité, il est facile de corriger tous les soucis que peut entraîner l’âge, néanmoins, il est important que la femme le sache et que son partenaire soit patient dans ce sens. La sexualité n’est pas la même à 20 ans et à 60 ans, cependant, cela ne la rend pas moins agréable ou possible.

La chute de libido chez les hommes avec l’âge

Les changements hormonaux touchent aussi les hommes quand ils prennent de l’âge. Non seulement, des changements au niveau hormonal, mais aussi des problèmes de santé, surtout en termes de système vasculaire, troubles cardiaques et de problèmes de diabète. Tous ces problèmes et leur accumulation peuvent être l’origine d’une impotence. Et lorsqu’un homme n’arrive pas à avoir une érection vers un âge avancé, cela implique beaucoup de soucis au niveau mental, une dépression même et parfois des troubles de confiance en soi. Certaines déficiences peuvent même empêcher un homme âgé d’avoir une érection plusieurs jours après un premier rapport. Heureusement, il existe aussi des solutions efficaces pour ces situations difficiles à vivre parfois. Il faut tout de suite en parler à votre médecin traitant si c’est votre cas, car les solutions sont souvent à portée de main et facilement applicables.

La sexualité chez les seniors

La santé peut vraiment être améliorée avec une sexualité active chez les seniors. Les neurotransmetteurs que fait développer la sexualité sont très bons pour la santé. En effet, libérer des endorphines est une excellente solution pour lutter contre le stress. Il est aussi scientifiquement prouvé que les orgasmes permettent de générer un système immunitaire puissant, ils stimulent aussi les hormones qui boostent la création de testostérone dans le corps. Bien sûr, quel que soit le type de pratiques sexuelles faites, quel que soit votre âge, il est important de garder en tête que les protections doivent toujours être utilisées. Il faut aussi être attentif (ve) aux infections sexuellement transmissibles, les préservatifs sont ainsi obligatoires dans les relations sexuelles, même entre seniors. Voici quelques conseils pour garder une vie sexuelle active après 60 et 70 ans :

Ne pas fumer protège vos poumons et votre endurance.

Limiter votre consommation en alcool prévient les problèmes de foie et de poids.

Il faut maintenir une activité physique pour vraiment garder les muscles capables de vous soutenir.

Les rapports sexuels, quand on est senior, peuvent être un peu plus compliqués, mais ils ne sont pas impossibles. Des lubrifiants existent pour faciliter la tâche, mais le plus important reste de toujours consulter votre médecin traitant, surtout si vous êtes à un âge avancé. Il peut vous offrir des solutions pour rendre votre activité sexuelle plus agréable et plus aisée. Ce n’est pas un sujet tabou, le fait que vous soyez marié ou en couple à un âge avancé ne devrait pas être moins plaisant que de l’être vers votre vingtaine, vous êtes libres de savourer votre vie, même à un âge avancé.