S’habiller à 50 ans : toutes nos astuces tendance !

Quel style vestimentaire à 50 ans ?

Nos corps, nos visages et nos modes de vie ont changé au fil des décennies. Cependant, nos choix de mode n’ont pas toujours suivi. Mais avons-nous besoin de règles strictes ? Oubliez les règles ! Nous avons juste besoin de quelques lignes directrices pour un bon style et des réponses aux questions sur la façon de l’obtenir.

Les incontournables du dressing féminin

Voici une liste maîtresse des pièces incontournables pour les femmes qui ne veulent pas paraître mal habillées, tout en ayant l’air jeunes, intelligentes, énergiques et classes. Vous pouvez porter ces basiques au travail, au dîner et partout ailleurs.

Les robes

Les robes rendent toutes les femmes belles et sexy et il existe trois styles qui flattent le mieux les femmes de plus de 50 ans, quelle que soit leur taille ou leur forme :

Les robes cache-cœur, en particulier celles à manches longues ou trois-quarts, nouez la ceinture sur le côté, jamais devant.

Robes fourreau sans manches, portées avec des cardigans ou des vestes ajustés, parfaites pour presque toutes les occasions.

Des robes fit and flare qui sont ajustées sur le dessus et s’évasent légèrement à partir de la taille, créant un look séduisant.

Un pantalon bien ajusté

Recherchez un mélange de laine léger, laine/lycra est le meilleur, en noir, anthracite ou bleu marine. La coupe du pantalon est cruciale et la longueur doit être exacte. Apportez vos vêtements au magasin et chez le tailleur si nécessaire, pour obtenir un ajustement parfait. Vous pouvez le porter avec un chemisier soyeux, un tee-shirt ou un débardeur, avec un cardigan ou une veste.

Une veste noire cintrée

Les vestes courtes et ajustées (pas serrées) jusqu’aux hanches sont un super look. Le noir est le plus polyvalent, mais pensez aussi au bleu marine et à la couleur crème. Portez-les avec des jeans, des jupes, des robes, des pantalons, avec tout.

Une jupe crayon

Polyvalente, élégante et étonnamment flatteuse, quelle que soit votre taille. Portez-la jusqu’au genou ou légèrement plus court si elle est portée avec des collants noirs et assurez-vous qu’elle soit légèrement extensible et drapée, mais pas serrée. À porter avec des collants noirs et des bottines ou des escarpins en cuir verni pour la nuit. Ne portez pas de chaussures plates, mais des escarpins à talons moyens ou hauts, des chaussures compensées ou des bottes.

Les cardigans

C’est un accessoire de mode incontournable et le meilleur moyen de couvrir les bras qui ont perdu de leur ténacité. Recherchez des manches longues ou trois-quarts, les plus longs sont parfaits avec des jeans ou des pantalons à jambe droite, mais pas avec des jupes.

Veste courte en cuir noir

Non, un blouson en cuir noir n’est pas trop jeune pour les plus de 50 ans. Portez-le avec tout ce que vous possédez : un jean (très cool avec un jean blanc), des jupes et des robes. Il faut en chercher un qui vous va (il est préférable de le raccourcir à la taille) et qui donne un air classique, vous pouvez donc le porter à n’importe quelle occasion.

Un chapeau

Si vous avez une tête à chapeau n’hésitez pas à porter cet accessoire. Certains chapeaux anti uv sont bien pratiques pour les sorties sous le soleil. Un incontournable pour un effet de style : Le véritable chapeau panama : Accessoire de mode élégant, raffiné et intemporel, fait autant pour les hommes que pour les femmes, le chapeau Panama est une très belle idée de cadeau pour soi-même ou pour un être cher.

Des vêtements à ne pas porter après 50 ans

Notez que l’ancien et le classique sont deux choses complètement différentes et l’une d’entre elles est vraiment démodée. Chemise blanche classique ? Excellent choix. Jupe plissée en coton tartan mi-mollet ? Réfléchissez encore. Voici ce que vous ne devez surtout pas mettre à l’âge de 50 ans.

Pas de polaires

Tout dépend de la morphologie bien sûr, mais certains styles vous vieillissent avant l’heure. Ne vous méprenez pas, une veste polaire confortable est idéale pour promener les chiens, surtout pendant les mois d’hiver. C’est lorsque cette veste polaire commence à vous accompagner en soirées et déjeuners entre amis que vous voudrez peut-être réévaluer vos choix de garde-robe.

Pas de jupes en jean

C’était un favori dans les années 80, mais elles ne sont pas toujours un choix flatteur lorsqu’il s’agit de mode de plus de 50 ans. Certaines jupes en jean peuvent être collantes et aussi inconfortables que leurs homologues pantalons.

Style chic pour tout âge

En vieillissant, notre style évolue naturellement. Mais cela ne signifie pas que nos options diminuent ou que nous apprécions moins la mode. Ça veut dire que nous devenons plus exigeantes.