© Top Chef 2023 : Découvrez les talents qui vont vous faire saliver !

D’après des sources fiables, le concours de cuisine Top Chef revient pour sa saison 14. M6 et ses producteurs ont en effet annoncé une liste de candidats talentueux et passionnés qui participeront à ce prestigieux événement gastronomique. De ce fait, chaque candidat se verra remettre un tablier aux couleurs de l’émission avec un logo des plus originaux.

Seize candidats prendront part à cette ultime compétition culinaire. Parmi eux, certains viennent d’horizons variés et possèdent des niveaux d’expérience différents. La quatorzième saison de Top Chef s’apprête à être diffusée sur nos écrans le mercredi 1er mars prochain. Dans cette compétition culinaire, les premières infos sont tombées sur les chefs qui participeront à l’émission.

Les chefs juges des finales de Top Chef 2023

Les quatre chefs juges qui seront responsables du jury sont quatre personnalités renommées sur la scène mondiale de la gastronomie.

Hélène Darroze, Paul Pairet, Glenn Viel et Philippe Etchebest seront les chefs juges qui coacheront les candidats.

Ces quatre grands noms de la cuisine prêteront en effet leur expertise et leur expérience pour évaluer les performances des candidats et décider du vainqueur. Par contre, la cheffe Hélène Darroze n’aura pas de brigade. Ladite cheffe professionnelle a remporté le « Top Chef » 3 années successives, et cette fois-ci, elle aura pour tâche de repêcher les participants éliminés.

Les candidats de Top Chef 2023

Voici la liste complète des 16 candidats qui participeront à la saison 14 de Top Chef 2023 :

(Île-de-France) : Une jeune cheffe de 23 ans passionnée par la cuisine holistique ; Victor Blanchet (Île-de-France) : Un jeune chef de 24 ans de Paris, il a récemment intégré les cuisines du chef Alain Passard ;

(Île-de-France) : Un jeune chef de 24 ans de Paris, il a récemment intégré les cuisines du chef Alain Passard ; Jean Covillaut (Île-de-France) : Ce jeune chef de 25 ans a pris son premier poste de chef de cuisine à Paris, dans le restaurant d’un hôtel 4 étoiles ;

(Île-de-France) : Ce jeune chef de 25 ans a pris son premier poste de chef de cuisine à Paris, dans le restaurant d’un hôtel 4 étoiles ; Bérangère Fagart (Île-de-France) : Cette cheffe de 33 ans, le CAP cuisine en poche en 2015, elle a ouvert son premier restaurant à Paris, en 2019 ;

(Île-de-France) : Cette cheffe de 33 ans, le CAP cuisine en poche en 2015, elle a ouvert son premier restaurant à Paris, en 2019 ; Jérémie Falissard (Montréal, Québec) : Un chef de 40 ans qui a réussi à ouvrir son premier restaurant en 2008, à Paris ;

(Montréal, Québec) : Un chef de 40 ans qui a réussi à ouvrir son premier restaurant en 2008, à Paris ; Carla Ferrari (Naples, Italie) : Une jeune cheffe de 25 ans, elle était la propriétaire de l’une des meilleures pizzerias en Italie ;

(Naples, Italie) : Une jeune cheffe de 25 ans, elle était la propriétaire de l’une des meilleures pizzerias en Italie ; Miguel Garcia-Herrera (Auvergne-Rhône-Alpes) : Un chef de 27 ans passionné par la cuisine préhispanique ;

(Auvergne-Rhône-Alpes) : Un chef de 27 ans passionné par la cuisine préhispanique ; Danny Khezzar (Auvergne-Rhône-Alpes) : Âgé de 26 ans, ce jeune chef de cuisine gastronomique porte déjà le titre de sous-chef ;

(Auvergne-Rhône-Alpes) : Âgé de 26 ans, ce jeune chef de cuisine gastronomique porte déjà le titre de sous-chef ; Jacques Lagarde (Marbella, Espagne) : Ce chef de 27 ans est le copropriétaire du Cascada Marbella, un restaurant célèbre en Espagne ;

(Marbella, Espagne) : Ce chef de 27 ans est le copropriétaire du Cascada Marbella, un restaurant célèbre en Espagne ; Mathieu Lagarde (Queenstown, Nouvelle-Zélande) : Âgé de 30 ans, il est le chef exécutif d’un restaurant nommé meilleur restaurant 2022 en Nouvelle-Zélande ;

(Queenstown, Nouvelle-Zélande) : Âgé de 30 ans, il est le chef exécutif d’un restaurant nommé meilleur restaurant 2022 en Nouvelle-Zélande ; César Lewandowski (Bruxelles, Belgique) : Un chef de 26 ans, il avait déjà réussi à ouvrir son propre restaurant à Bali il y a 4 ans ;

(Bruxelles, Belgique) : Un chef de 26 ans, il avait déjà réussi à ouvrir son propre restaurant à Bali il y a 4 ans ; Alexandre Marchon (Île-de-France) : Un chef de 35 ans qui a réussi à ouvrir son propre restaurant à Paris ;

(Île-de-France) : Un chef de 35 ans qui a réussi à ouvrir son propre restaurant à Paris ; Léo Renusson (Île-de-France) : Ce chef de 27 ans est non seulement le dirigeant d’une cuisine à Paris, mais il donne également des cours de cuisine ;

(Île-de-France) : Ce chef de 27 ans est non seulement le dirigeant d’une cuisine à Paris, mais il donne également des cours de cuisine ; Hugo Riboulet (Auvergne-Rhône-Alpes) : Ce jeune chef de 23 ans a déjà réussi à rejoindre les chefs triplement étoilés Laurent Petit au Clos des Sens à l’âge de 20 ans, à Annecy ;

(Auvergne-Rhône-Alpes) : Ce jeune chef de 23 ans a déjà réussi à rejoindre les chefs triplement étoilés Laurent Petit au Clos des Sens à l’âge de 20 ans, à Annecy ; Gaston Savina (Londres, Angleterre) : Un chef de 28 ans spécialisé dans l’événementiel ultra confidentiel qui accompagne ses clients à travers le monde ;

(Londres, Angleterre) : Un chef de 28 ans spécialisé dans l’événementiel ultra confidentiel qui accompagne ses clients à travers le monde ; Sarika Sor (Hauts-de-France) : Cette cheffe de 28 ans était la grande gagnante de l’Objectif Top Chef.

Les étapes du concours culinaire

Les 16 candidats seront ainsi coachés par Hélène Darroze, Paul Pairet, Glenn Viel et Philippe Etchebest qui disputeront le titre de Top Chef 2023 saison 14. Les premiers rounds se joueront sous forme de défi culinaire qui sélectionnera les meilleurs concurrents. Dans ce cas, les candidats qui auront obtenu la note minimale requise deviendront les finalistes qui se retrouveront en duel pour le grand prix.

Les finales se dérouleront sous forme de duels. Les candidats devront présenter leur plat le plus spectaculaire face à un panel de juges. Le gagnant de chaque duel obtiendra un « tablier d’or » et accédera à la finale dans laquelle il devra affronter les autres finalistes pour le titre de Top Chef 2023 saison 14.

L’émission du premier épisode sera diffusée sur M6 le premier mars prochain. En outre, M6 et ses producteurs promettent une finale épique et inoubliable pour couronner le meilleur candidat de Top Chef 2023.