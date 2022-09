Des nouvelles d’Assassin’s Creed Mirage – Quelques années après la sortie d’Assassin’s Creed Valhalla, sur Sony PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Sony PlayStation 4 et Xbox One, Ubisoft a révélé la suite de la saga : Assassin’s Creed Mirage. Comme annoncé par Ubisoft le 10 septembre dernier, Assassin’s Creed Mirage est le jeu action-aventure dont l’histoire se déroule au Moyen-Orient. D’autres informations ont également été révélées sur ce nouvel opus et cet article partagera avec vous ce qui a été annoncé par Ubisoft.

Assassin’s Creed Mirage, un nouvel opus pour rendre hommage au jeu original Assassin’s Creed.

Concernant le prix Assassin’s Creed Mirage est affiché à 49,99 euros dans son édition standard et à 59,99€ en édition Deluxe

Tout savoir sur Assassin’s Creed Mirage : date de sortie, histoire, multijoueur

Comme l’a déjà annoncé Ubisoft, Assassin’s Creed mirage emmènera les joueurs au cœur du Moyen-Orient, plus précisément à Bagdad au 9e siècle. Cette fois, l’histoire proposée par le jeu vidéo est un peu différente des jeux vidéo Assassin’s Creed Origins, Odyssey et Valhalla. Le nouvel opus semble amener les joueurs à façonner l’histoire et le destin de Basim.

Assassin’s creed mirage : retour aux sources avec quelques améliorations

Le personnage principal du jeu est un jeune rebelle, nommé Basim, qui parcourt la ville de Bagdad en parkour et vole des objets pour survivre. Il traitera avec des gens qui cachent de sombres secrets et qui vont l’entraîner à devenir un maître assassin. Ainsi, ce nouvel opus se concentre sur l’adolescence de Basim ainsi que de sa transformation en maître assassin. En somme, Assassin’s Creed Mirage n’a rien à voir avec les jeux de la série Valhalla puisque ce nouvel opus n’en sera pas la suite. Il s’agit plutôt d’un retour au jeu original, avec quelques améliorations.

Assassin’s Creed Mirage : les armes et capacités de Basim

En se basant sur les informations communiquées par Ubisoft, les joueurs devront se contenter d’un Basim qui fait du parkour et élimine ses cibles en mode furtif. Toutefois, comme Assassin’s Creed Mirage n’a pas encore été officiellement publié, aucune information plus détaillée sur le jeu vidéo ne semble être disponible. Les amateurs du jeu doivent rester patients en ce qui concerne les éventuelles armes et capacités de Basim. Pour l’instant, le personnage principal possède les capacités Parkour et Stealth. Pour ce qui est des armes, elles seraient peut-être similaires à celles des jeux vidéo Assassin’s Creed Origins, Odyssey et Valhalla. Cependant, le retour au 9e siècle devrait vous aiguiller sur les armes et outils que le jeu pourrait proposer.

Assassin’s Creed Mirage : consoles et autres appareils

Selon les informations contenues dans l’annonce d’Ubisoft, Assassin’s Creed Mirage sortira sur plusieurs appareils et consoles. C’est la toute dernière information la plus précise concernant ce nouvel opus.

Voici les consoles et autres appareils qui profiteront de ce nouveau jeu vidéo de la franchise Assassin’s Creed d’Ubisoft dès sa première sortie :

Xbox one ;

Xbox series x|s ;

Sony Playstation 5 ;

Sony PlayStation 4 ;

PC.

La plupart des jeux Assassin’s Creed sont souvent disponibles sur ces appareils dès leur première sortie. En effet, Valhalla, Origin et Odyssey ont été disponibles sur la Xbox one et la Xbox series, la PlayStation 5 et 4 de Sony, et les PC à l’exception de la console de jeu Nitendo switch. Aussi, pour profiter au maximum de ce nouveau jeu, utilisez une autre console de jeux en plus de votre Nintendo Switch. Le cas échéant, vous pouvez attendre que la version pour Nintendo Switch soit disponible.

Assassin’s Creed Mirage : en mode multijoueur

Concernant le mode multijoueur, Ubisoft n’en a pas parlé dans son annonce puisque le mode multijoueur a été exclu des jeux Assassin’s Creed depuis Unity. Il est fort probable qu’Assassin’s Creed Mirage n’inclut pas non plus ce mode. Par ailleurs, les fans du gaming devraient s’attendre à d’autres révélations sur ce nouvel opus de la franchise Assassin’s Creed d’Ubisoft. Qui sait si les développeurs de jeux pensent à inclure un autre mode à la place de ce dernier. Le temps nous le dira.

Assassin’s Creed Mirage : date de sortie

La date de sortie d’Assassin’s Creed Mirage n’est toujours pas connue. Cependant, Ubisoft a laissé entendre dans son annonce que le jeu devrait sortir en 2023.

Le nouvel opus de la franchise Assassin’s Creed d’Ubisoft se déroule au cœur du Moyen-Orient. C’est-à-dire 15 ans après l’événement d’Assassin’s Creed Valhalla. Le jeu se concentre sur la transformation d’un jeune rebelle en un redoutable maître assassin. La disponibilité du mode multijoueur n’est pas encore connue tout comme la date de sortie du jeu. Ce qui est sûr, c’est que le jeu Assassin’s Creed mirage sera disponible sur Sony PlayStation 5 et 4, Xbox one et Xbox séries x|s, et le PC dès sa première sortie.

Regardez le trailer d’annonce d’Assassin’s Creed® Mirage. Au IXe siècle, Bagdad est à son apogée : une ville à la pointe en matière de sciences, d’art, de commerce et d’innovation. Dans ses rues animées, un jeune orphelin à l’esprit tourmenté par son passé survit tant bien que mal