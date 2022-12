Tout savoir sur l’AB Testing

Pour les entreprises, surtout celles qui possèdent des sites web e-commerce, l’optimisation de la conversion est une opération très importante. Les géants du web n’arrêtent pas de rechercher des outils marketing pour générer plus de revenus avec un trafic constant.

Parmi tous les outils utilisés par les entreprises du web, le A/B Testing est un outil marketing très intéressant. Mis en place récemment, cet outil permet de tirer le maximum du trafic actuel d’une page web. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’A/B Testing.

Qu’est-ce que le AB Testing ou Test AB ?

Par définition, l’AB Testing ou Test AB est un outil marketing permettant de tester les performances de deux versions d’une page web. Ce test permet de comparer deux versions d’une page web pour vérifier laquelle est la plus performante. Ces versions, généralement surnommées A et B, sont présentées de façon aléatoire aux visiteurs de la page web. Pour le test, la moitié des visiteurs sera orientée vers la première version tandis que l’autre moitié sera dirigée vers la seconde.

Via une analyse statistique, on peut alors déterminer l’efficacité de la version A et la version B. Toutefois, il faut prendre en compte différents indicateurs tels que :

Le taux de conversion ;

Le taux de clic ;

Le taux d’ajout au panier ;

Le panier moyen.

L’AB Testing ou Test AB est l’un des outils qui permettent aux entreprises du web de tester plusieurs stratégies marketing et de choisir celle à mettre en place.

Pourquoi réaliser un AB Testing ou Test AB ?

L’AB Testing est un outil destiné essentiellement à prouver l’efficacité d’une stratégie d’optimisation de conversion, un Test AB peut aussi servir pour valider statistiquement des hypothèses. Dans ce dernier cas de figure, il faut que l’AB Testing soit associé à un autre outil afin de comprendre le comportement des visiteurs. Cela permettra par la même occasion d’identifier les problèmes de conversion.

Pour optimiser la conversion du trafic sur une page web, pensez donc à associer l’AB Testing avec d’autres sources d’informations comme :

Des tests utilisateurs : bien que ces données soient limitées par la taille de l’échantillon que vous voulez tester, les tests utilisateurs peuvent se révéler très riches en information ;

; Un audit ergonomique : cette méthode permet de savoir à moindre coût l’expérience de la page du point de vue des visiteurs ;

; Des données web Analytics : même si les résultats de cette méthode n’expliquent pas à elle seule le comportement des visiteurs de votre page, ils permettent au moins de mettre en évidence certains problèmes de conversion. En plus, les résultats de cette méthode permettent aussi d’identifier les pages à tester en priorité.

Quels sont les différents Tests AB ?

Selon les résultats que vous voulez obtenir, sachez qu’il existe plusieurs types de Tests AB :

Test AB classique : l’AB Testing classique consiste à présenter aux visiteurs deux versions de vos pages web sur une même URL ;

; Tests par redirection ou split tests : le split test consiste à rediriger votre trafic vers une ou plusieurs URL bien distinctes. Ce type de test est très intéressant si vous hébergez de nouvelles pages sur votre serveur ;

; Tests MVT ou tests multivariés : ce dernier type de test consiste à mesurer l’impact de différents changements sur une même page web. Vous pouvez par exemple modifier la couleur et la présentation de votre texte afin de vérifier la combinaison la plus performante.

C’est sans surprise que l’AB Testing s’octroie une place de taille dans le monde du e-commerce puisque c’est un outil marketing très performant. Pour tester l’efficacité commerciale de votre site web, pensez à étudier la page d’accueil, les éléments de commande (bouton, call-to-action) ainsi que les éléments de fiche produit.