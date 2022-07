Absence d’attirance pour le conjoint : les explications

Comment retrouver de l’attirance pour son conjoint ?

En général, la naissance d’une relation est synonyme de passion et d’attirance psychique et surtout physique pour votre conjoint ou conjointe. Malheureusement, et ce, depuis la nuit des temps, l’attirance baisse au fil des années, cela est inéluctable pour tous les couples du monde. Fort heureusement, il existe des solutions pour remédier à ce genre de problèmes. Quelles sont véritablement les causes qui mènent à ne plus avoir d’attirance pour votre conjoint ? Quel est le remède ? Toutes les réponses sont présentées tout au long de notre article.

Pour quelle raison l’attirance s’affaiblit envers votre conjoint ?

Il est important de noter que le principe même du couple se repose essentiellement sur la fixité et la sérénité, ces deux éléments sont synonymes d’un couple constant et équilibré. Mais alors, pourquoi diable il y a une absence d’attirance envers votre conjoint ? Il existe en effet, plusieurs facteurs où la femme n’a plus d’attirance pour son homme, parmi elles :

Vous gardez des ressentiments envers votre conjoint.

La romance s’est effacée.

Vous n’êtes plus coquette comme avant.

Votre conjoint vous soûle.

Les psychologues ainsi que les sexologues sont d’accord pour dire que les problèmes d’argents, les soucis d’ordre familial, les ennuis au travail ou encore une infidélité peuvent effectivement produire du dégoût vis-à-vis de votre conjoint et par conséquent, une absence totale d’attirance, notamment, si rien n’a été exprimé ou dit.

La perte de romantisme joue aussi un rôle important, quand le couple ne s’occupe que des enfants, les factures, les tâches ménagères et à faire à manger, le côté romantique n’est plus entretenue, ce qui entraîne une perte d’attirance.

Avec les années qui passent, les enfants et les tracas de la vie, la femme n’a plus le temps de s’occuper d’elle-même comme avant, résultat, madame n’a plus confiance en elle, ce qui est un frein vis-à-vis de l’attirance. Enfin, quand l’union des deux êtres rentre dans l’ère où tout est monotone et où tout est devinable dans le couple, cela peut aussi engendrer une perte d’attirance.

Les solutions pour retrouver de l’attirance envers votre conjoint ?

Pour résoudre ce type de problèmes, il est important de se poser les bonnes questions, c’est-à-dire, d’où vient le problème en réalité, car la faute ne vient pas forcément de votre conjoint. Voici nos conseils pour retrouver votre désir et votre attirance envers votre conjoint, à savoir :

Soignez votre physique.

Prenez du temps pour votre couple.

En parler.

Faire une activité en commun.

Faire une thérapie de couple.

Pour retrouver de l’attirance et du désir à l’égard de votre conjoint, il est important de commencer par soi-même, une femme qui connaît son corps et qui l’accepte surtout, est sans aucun doute, une femme qui a tout compris.

Les sorties aux restaurants, les voyages ou encore un simple pique-nique restent des moments uniques que vous partagez ensemble, ce qui peut procurer de la détente et par la même occasion, de l’attirance. Aussi, il est crucial de communiquer et de savoir exposer le problème, faites le avec un certain doigté, c’est extrêmement bénéfique.

Réveiller le désir est une affaire qui concerne le couple

Il faut savoir, qu’il est parfaitement possible de réveiller l’attirance au cœur même du couple, une seule et unique condition est nécessaire, c’est de le vouloir ! Et cela concerne la femme ainsi que son homme. Si l’attirance de vos débuts était intense, alors, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, dans le cas contraire, la situation peut être relativement compliquée.

Pour conclure, il est vital de comprendre qu’il est tout à fait normal de rencontre une baisse de désir et d’attirance envers votre conjoint, notamment si votre couple perdure pendant des années, suivez nos conseils, tout ira pour le mieux.