Attirance physique et sentiments amoureux : le rapport entre eux

Quelles sont les nuances entre l’attirance physique et le sentiment amoureux ?

L’apparence physique d’une personne est la première information qu’on reçoit sur elle, contraint d’exister dans la société à travers une image, un physique, ayant conscience que ce dernier compte de nos jours plus que jamais, dans une société où la matière domine l’esprit. Il est vrai que la quasi-totalité des personnes est attirée par un extérieur qui flotte.

Cependant, c’est souvent l’intérieur qui l’emporte, le physique n’est-il pas un leurre ? Un appât incontrôlable qui peut vous prendre aux invisibles pièges, le contraste de l’illusion et la réalité. Quelles sont les nuances entre le sentiment amoureux et l’attirance physique ?

Le lien entre l’attirance physique et le sentiment amoureux

L’amour, comme beaucoup de ses arcanes, reste un sujet fascisant, on se demande encore le vrai lien entre l’attirance physique et l’amour lui-même, cette attirance qui fait naître un moment de magie, un semblant d’amour pour inspirer à votre cerveau de libérer de la chimie pour vous faire croire qu’une alchimie est envisageable avec la personne dont vous êtes irrésistiblement attirée, une collaboration d’hormones pour donner naissance à une attirance insoutenable.

D’abord, il faut savoir que l’attirance physique est basée sur des critères esthétiques, dont le physique qui est un émetteur, avec un sens sous-jacent, d’une attraction sexuelle, une sensation qui n’est pas commandée et que le plus surprenant est que ce phénomène ne tolère pas le juste milieu : soit vous êtes attiré, soit vous ne l’êtes pas, son sens ne peut pas être unidirectionnel, la réciprocité est une condition de premier degré pour pouvoir commencer à effleurer le sentiment amoureux grandissant au gré de l’intensité de l’attirance ressentie.

L’attirance physique, est-elle déterminante dans le sentiment amoureux ?

Ce sentiment qui vous rassure, vous fait tourner la tête et vous submerge, s’appelle l’amour, un sentiment par son historicité, son lyrisme a bien fait des poètes, des penseurs, des martyres des guerriers ou malheureusement, des criminels, des égarés à perpétuité, des fous dans des asiles, un sentiment complexe de définition, enjoignant sous son aile, d’autres sentiments humains, tels que :

La jalousie.

L’égoïsme.

Le chagrin.

Le plaisir.

Le bonheur.

Des sentiments bien profonds qui ont pourtant commencé par une simple attirance physique, est-il possible que cette attirance puisse nous faire développer ce fatras de sentiments qui nous laisse tomber amoureux ? La réponse est dichotomique, se divisant par une bifurcation, l’authenticité et la réciprocité sont les deux éléments clé de cette dite attirance qui sera la sève d’un sentiment amoureux mis aux plus durs des examens qui est le temps.

La différence entre l’attirance physique et le sentiment amoureux

Qui de nous n’a pas été attiré physiquement par le charme d’une personne sans le vouloir et sans en comprendre même pas les raisons, une personne que vous croisez accidentellement dans un tournant de rue ou peut-être dans un supermarché ou même dans un ascenseur, une scène digne d’un film romantique, aveuglé par cette attirance physique et sans se rendre compte.

Généralement, vous serez pris au piège de la mystification, en prenant l’attirance physique pour un coup de foudre, un piège dangereux qui peut finir en déchirement si cette attirance n’est pas réciproque, d’où l’importance de faire la différence entre le sentiment amoureux et l’attirance physique. Si le sentiment amoureux est profond et que par son exaltation, vous donne le pouvoir de projection, l’attirance physique a un caractère immédiat marquant le présent, une passade. Ainsi, pour dire que sa durée de vie peut être plus courte que vous ne l’imaginez.

Il est clair que l’attirance physique est l’ébauche d’une éventuelle relation et si l’amour se développe entre deux personnes au prix du dévouement et d’un certain effort l’un envers l’autre, l’attirance physique est souvent irrationnelle, animée par une apparence qui ne reflète pas forcément la vraie valeur d’une personne. Tout compte fait, savoir faire le discernement entre l’attirance physique et le sentiment amoureux est une histoire de temps.