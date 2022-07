Attirance physique : les signes qui ne trompent pas !

Quels sont les signes qu’une personne est physiquement attirés par vous ?

Durant la vie, on peut être attiré par de nombreuses personnes, toutes aussi différentes les unes que les autres, c’est d’ailleurs pour cette raison que l’on peut avoir plusieurs relations en une seule vie. Une attirance physique n’est pas réellement explicable, bien que l’on puisse remarquer que des attirances vont pouvoir dépendre des goûts et des préférences de chaque personne. Le fait qu’il ne s’agisse pas d’une science exacte fait qu’il arrive, dans certaines situations, que l’on puisse être attiré par une personne sans pour autant savoir si cette attirance est réciproque. En réalité, il n’est pas très difficile de reconnaître une personne attirée par une autre. Il faut simplement faire attention à certaines gestuelles.

Importance de l’attirance sexuelle

Plusieurs personnes vont affirmer qu’une attirance sexuelle n’a pas importance dans un couple et qu’une relation ne se limite pas à l’aspect sexuel. En réalité, il est vrai qu’un couple ne se résume pas à de simples relations sexuelles, de nombreux autres facteurs rentrent en compte, cependant, cela ne veut pas dire que ces dernières n’ont pas leur part d’importance. C’est l’un des points qui fait qu’une relation de couple soit saine.

Il est connu que lorsque l’on rencontre quelqu’un, l’alchimie va entrer en jeu et nous aurons tendance à analyser ce partenaire potentiel ainsi que ces petits détails physiques, son corps, sa carrure, sa voix, etc. Même si l’on pense n’en avoir que faire du physique, cela se fait toujours de manière complètement inconsciente. Il s’agit là certainement d’un instinct humain qui nous pousse à analyser nos semblables afin d’essayer d’imaginer à quoi ressemblera la progéniture avec cette personne.

Les signes qui montrent qu’il ressent une attirance envers vous

Même si cela peut sembler difficile, il faut savoir qu’il existe toujours des signes qui ne trompent pas et qui peuvent facilement vous mettre la puce à l’oreille quant à l’attirance que peut avoir une personne envers vous. Voici les signes les plus évidents et les plus sûrs, il suffira d’y faire attention et si vous les remarquez, il est fort probable que vous ayez piqué la personne en question.

Le regard

Un regard ne trompe jamais. En effet, si la personne ne peut s’empêcher de vous dévorer des yeux, de vous détailler de la tête aux pieds, avec un regard brillant et des étoiles plein les mirettes, c’est certainement qu’elle est attirée par vous.

Rester bouche bée

Naturellement, lorsqu’on a envie de quelque chose, on a tendance à ouvrir la bouche, un peu comme si on attendait que cette chose nous arrive en plein gosier. Ce geste peut être remarqué surtout chez les enfants. Cependant, les adultes ont également ce reflex inconscient lorsqu’ils voient la personne qui les attire et ils auront tendance à ouvrir instinctivement la bouche.

Un rapprochement physique

Lorsqu’on est attiré par une personne, notre corps aura tendance à vouloir se rapprocher physiquement d’elle pour la ressentir et ressentir l’alchimie qu’il y a entre les deux. C’est d’ailleurs une manière de s’assurer que l’alchimie entre deux individus est bonne. On peut par ailleurs, remarquer que les personnes attirées par vous peuvent chercher n’importe quelle excuse pour vous toucher et vous ressentir sous leurs doigts.

Un regard droit dans les yeux

Regarder une personne dans les yeux permet de lui montrer l’intérêt que vous lui portez, ainsi que votre implication dans la discussion. C’est également une manière de faire passer le message que tout ce que peut dire ou faire cette personne est jugé comme attirant. Il existe bien évidemment d’autres signes d’attirance physique, comme :