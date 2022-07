Attirer l’attention d’un homme : quelques conseils

Comment faire pour attirer l’attention d’un homme ?

L’amour est l’une des plus belles choses de la vie. Toute relation amoureuse commence par une attirance envers la personne concernée. Cependant, il arrive qu’on soit attiré par quelqu’un, mais qu’il ne nous remarque pas, alors même qu’on voudrait bien créer une relation avec lui. Pour ce genre de situations, cet article vous expliquera comment attirer un homme.

Attirer un homme en se démarquant des autres femmes

Le secret pour attirer l’attention d’un homme est de pouvoir se démarquer des autres femmes. En effet, l’homme doit pouvoir vous percevoir et vous distinguer parmi un grand nombre de femmes, comme si vous étiez celle qui brille au milieu de tout le monde. C’est de cette manière qu’il sera réellement attiré par vous. Une personne brillante peut, simplement grâce à sa joie de vivre, se démarquer des autres.

Pour attirer un homme, il est alors important d’être souriante et surtout, d’être une personne joyeuse. Il ne faut pas oublier qu’un sourire est vite contagieux et qu’il n’y a rien de mieux que de partager sa joie, notamment pour attiser l’attention de celui que vous convoitez. Néanmoins, attirer un homme ne se fait pas uniquement en souriant, cela permet essentiellement de le rendre plus réceptif à vous et de le pousser à vous aborder.

Par la suite, il vous faudra le garder en nourrissant cette attirance. Pour ce faire, il est important de garder une petite part de mystère. Il faut laisser l’homme dans une situation où il a envie de vous découvrir et d’en connaître davantage à votre sujet. Il faut qu’il soit curieux de savoir ce qui se cache réellement derrière ce si beau visage. C’est pour cette raison qu’il est conseillé de ne pas tout dévoiler de vous dès les premiers temps.

Comment séduire un homme ?

Si les hommes peuvent avoir tendance à séduire en empruntant des chemins très détournés, parfois peu clairs, pour les femmes, la stratégie est généralement différente. Elles auront en effet, tendance à s’y prendre d’une tout autre manière, ces dernières ont l’habitude de séduire de manière très directe. Cependant, cela peut effrayer un homme célibataire et le déstabiliser. C’est pour cette raison qu’il est conseillé de s’y prendre avec un peu plus de subtilité. Ce sera donc à travers une certaine gestuelle assez subtile que vous devriez essayer de séduire l’homme voulu.

Le langage corporel

Il est important de prêter attention à son langage corporel lorsque vous voulez faire passer un message. Mais faire attention à cela vous permet aussi de juger si la personne en face de vous est, en effet, bien réceptive et donc, si elle est réciproquement attirée par vous. Il est par conséquent, conseillé d’essayer de se rapprocher de la personne en la touchant, mais sans pour autant faire l’aguicheuse, afin d’en savoir un peu plus sur la situation. D’autre part, il est aussi possible de :

Se lancer dans un jeu de regard langoureux.

Se rapprocher physiquement.

Sourire et laisser paraître sa joie d’être avec la personne.

Se tourner vers la personne lorsqu’on lui parle.

La confiance en soi

Parmi les choses qui attirent encore plus les hommes, ce sont bien évidemment, les femmes qui savent ce qu’elles veulent. Ces dernières dégagent une certaine assurance. Un homme peut se lasser assez rapidement d’une femme qui montre peu de confiance en elle. Ainsi, même si c’est le cas, adoptez une gestuelle qui vous fera passer pour une personne dotée d’une grande assurance.

L’ignorance

Se montrer toujours à la disposition de l’homme et toujours chercher après lui sont des éléments qui peuvent jouer en votre défaveur. Il est clair que votre intention est bien de démontrer que ce dernier peut compter sur vous, mais cela peut, dans certains cas, se retourner contre vous. En effet, il est possible que ça vous fasse paraître comme si vous étiez acquise à ses yeux, or, l’homme préfère largement le challenge. C’est pour cette raison que nous vous conseillons de l’ignorer un peu pour qu’il puisse se lancer le défi de vous séduire.