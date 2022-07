© Attirer une femme : on vous dit comment faire !

Comment s’y prendre pour attirer une femme ?

L’attirance physique est un phénomène naturel qui survient lorsqu’une personne présente un physique avantageux qui correspond à notre idéal de beauté, cette attirance rentre également dans le cadre de l’attraction sexuelle qu’exerce une personne sur une autre. Ainsi, cela dépend de plusieurs facteurs, dont principalement, notre perception d’autrui et les critères que nous privilégions en matière de d’apparence physique. On peut donc être attiré par une personne en particulier et avoir un type bien précis, si les hommes approchent l’attirance physique sur un plan plus charnel, les femmes, quant à elles, sont en quête de liens affectifs et de complicité émotionnelle avant tout. Alors, comment parvenir à séduire la femme qui vous plaît physiquement et à la conquérir ?

Qu’est-ce que l’attirance physique ?

L’attirance physique désigne un processus naturel qui se produit lorsqu’une personne éprouve de l’attraction physique envers une autre, ce phénomène est caractérisé par la sécrétion de certaines substances chimiques, naturellement présentes de notre corps, telles que les phéromones et qui peuvent se manifester par l’odeur ou encore la transpiration, ces derniers agissent comme de véritables aimants entres les deux sexes et permettent d’accroître l’attraction physique.

Une théorie de la psychologie de l’évolution suggère que l’attirance physique est fondée sur notre prédisposition génétique à choisir un partenaire sexuel avec le meilleur potentiel de reproduction et explique que nous soyons davantage attirés par des personnes qui disposent d’un physique avantageux. Ainsi, les hommes ont généralement une préférence pour des femmes qui présentent des courbes voluptueuses ainsi qu’une symétrie faciale, alors que les femmes penchent pour un homme élancé avec un corps robuste.

Comment se manifeste l’attirance physique chez la femme ?

L’attirance physique chez une femme se présente un peu plus différemment que chez l’homme et cela se manifeste à travers un ensemble de signes corporels. Ainsi, une femme qui est attirée par vous, aura tendance à agir de la manière suivante :

Elle sourira plus souvent en votre compagnie.

Elle se touchera les cheveux.

Elle prendra davantage soin d’elle et se mettra plus en valeur, soit par du maquillage ou par des habits.

Elle cherchera à vous connaître davantage et posera des questions de plus en plus personnelles vous concernant.

Elle manifestera de la jalousie si vous parlez à d’autres filles.

Comment séduire une femme qui vous plaît et comment maintenir la séduction ?

Force est de constater que les hommes et les femmes n’approchent pas l’attirance physique de la même façon, si l’homme est plus intéressé par le physique de la femme, cette dernière cherche avant tout à créer des liens affectifs avec lui et à être comblée d’amour et d’affection. Ainsi, si vous souhaitez plaire à une femme, il n’est pas nécessaire de tout miser sur votre apparence physique pour la conquérir, car cela n’est pas un facteur déterminant, veillez plutôt à vous montrer doux, attentif et bienveillant envers elle, car les femmes sont sensibles à ces qualités.

Par ailleurs, il est important d’être charismatique et de faire preuve de maturité et d’assurance en lui parlant, car pour une femme, il n’y a rien de plus séduisant qu’un homme sûr de lui et qui ne craint pas de relever les challenges de la vie.

Le fait de vous intéresser réellement à elle, de l’écouter attentivement et de l’encourager dans la poursuite de ses rêves et aspirations, représente une véritable marque d’attention envers la femme que vous souhaitez séduire.

La femme est de nature très loyale et généralement, elle reste fidèle à l’homme qu’elle aime, néanmoins, il est nécessaire de ne pas la prendre pour acquise et de maintenir un jeu de séduction avec elle. Ainsi, il faudra toujours veiller à la surprendre de temps en temps avec des gestes attentionnés, tels qu’un dîner romantique au bord de la mer ou un cadeau qui lui fera plaisir afin de la séduire à nouveau et de lui montrer qu’elle compte toujours autant pour vous.