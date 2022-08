Combien de temps dure une puff ? la cigarette électronique jetable

Combien de temps dure une puff ? La puff cigarette électronique jetable est un produit très en vogue et qui connaît un succès phénoménal. Aux États-Unis la puff a déjà conquis plus de douze millions de consommateurs. Ce n’est pas sans raison si tant de personnes se tournent vers ce type de produit.

La cigarette électronique jetable présente des avantages considérables par rapport aux autres types de cigarettes, notamment :

Un prix très abordable

Une durée limitée dans le temps

Il est donc tout naturel que les gens s’intéressent davantage à ce genre de produit et veulent savoir combien de temps dure une cigarette électronique jetable qu’il s’agisse d’une puff 600 ou d’une puff 1200.

Quelle est l’autonomie d’une puff ? Une puff affiche le nombre de bouffées possibles dans son nom : puff 300 signifie que votre puff a une autonomie de 300 bouffées, une puff 600 de 600 bouffées. Les puffs sont vendues en général en 300, 600 et même 1200 bouffées.

Combien de temps dure une puff jetable ?

La puff est une petite cigarette électronique jetable, elle tire son nom de l’anglicisme puff qui signifie bouffée. Désormais la Puff est le nom commun de ces cigarettes jetables préremplies de liquide aromatisé , prêtes à l’emploi avec leur petite batterie.

Déclinées en différentes formes et proposant également de nombreux goût fruités, les puffs d’une contenance de 1 ml à 2 ml de liquide sont déclinées avec une durée de vape différente. Sur le marché de la cigarette électronique jetable vous trouverez des indications comme 600 puffs ou 1200 puffs (pour les big puffs).

Combien de temps dure une puff 600 ?

En théorie donc 600 puffs équivaut à 600 bouffées de votre puff et le double pour les 1200 puffs. En fait le temps que dure une puff 600 ou 1200 dépend uniquement de votre façon de vapoter et de la fréquence à laquelle vous inhalez la vapeur d’une cigarette électronique. En gros chaque bouffée correspond à une taffe d’une cigarette classique. Avec une cigarette classique, on estime qu’un fumeur va inhaler environ 15 bouffées.

Dans le cas d’une puff avec nicotine, le taux de nicotine influe grandement sur le temps d’une puff. Si vous souhaitez ne plus ressentir le manque de nicotine, une puff avec plus de nicotine nécessitera moins de bouffées. A l’inverse une puff avec un taux de nicotine plus faible peut induire un nombre de bouffée plus important.

Il est normal au début d’avoir la sensation de vapoter plus que vous ne fumiez. La nicotine avec une cigarette électronique se diffuse en 30 minutes pour 5 minutes seulement avec une cigarette classique.

Toutefois si vous gardez la même habitude qu’une cigarette classique en vous limitant à 15 bouffées à chaque utilisation.

Une puff 300 correspond à une consommation de 20 cigarettes classiques.

Une puff 600 correspond à une consommation de 40 cigarettes classiques.

Une puff 1200 correspond à une consommation de 80 cigarettes classiques.

Quelle est la durée d’une puff ?

Une puff 600 est donc équivalente à 40 cigarettes soit 2 paquets et la puff 1200 4 paquets.

Alors combien de temps dure une puff 600 ? Tout dépend ensuite de votre consommation habituelle. Si vous fumiez avant 1 paquet de cigarette par jour, une puff 600 devrait durer plus de 2 jours et 4 jours pour la puff 1200 !

Si vous utilisez votre e-cigarette trop fréquemment, il est fort possible qu’elle ne puisse pas tenir aussi longtemps que prévu. Quand la batterie manque d’autonomie ou si elle se décharge trop rapidement, il devient difficile de vapoter correctement.

Le manque d’autonomie peut être causé par plusieurs facteurs :

L’utilisation régulière de la cigarette électronique

La température ambiante

Combien de temps une cigarette électronique jetable peut-elle être utilisée ?

Avec les cigarettes électroniques jetables, vous pouvez utiliser votre e-cigarette autant de fois que vous le souhaitez.

Les kits d’e-cigarette sont en général composés d’une batterie et d’un flacon de liquide.

Le flacon peut contenir un ou plusieurs millilitres de liquide à vapoter, ce qui constitue une durée maximale d’utilisation. En règle générale, une cigarette jetable est limitée à 300 ou 600 bouffées avant que la batterie n’atteigne sa fin de vie.

Sur une cigarette classique, la prise de bouffée va durer en moyenne 2 secondes, contre 5 secondes pour une vape. On considère qu’un fumeur qui fume 20 cigarettes/ jour a un besoin de 20 ml d’eliquide par semaine , soit 10 puffs de 2 ml par semaine. La consommation est donc bien plus élevée en se basant sur la contenance d’eliquide et non sur la promesse de 600 puffs pour une batterie d’une e-cigarette avec une autonomie de 550 mAh.

Si vous êtes un vapoteur occasionnel et si l’investissement initial est important pour vous, préférez des produits jetables ayant une autonomie supérieure à 600 bouffées pour réaliser des économies. Si cela ne suffit pas, optez alors vers un modèle rechargeable qui peut contenir jusqu’à 1000 bouffées avant que la batterie ne soit déchargée.

Les cigarettes électroniques rechargeables offrent plus de possibilités quant au nombre d’utilisations.

Elles permettent aussi aux utilisateurs occasionnels de faire des économies puisque les recharges sont disponibles.

Y a-t-il une différence de durée entre une cigarette électronique rechargeable et une jetable ?

La cigarette électronique est un dispositif qui permet de vapoter. Il s’agit d’un objet qui ressemble à une cigarette traditionnelle, mais qui contient une cartouche renfermant un liquide aromatisé.

La différence entre une e-cigarette rechargeable et jetable réside dans le type de cartouche utilisée. Si la première est rechargeable, la seconde ne le permet pas. Une e-cigarette rechargeable peut être remplacée par une autre lorsque celle-ci ne fonctionne plus ou que son goût est trop prononcé. En revanche, dans le cas d’une puff 600 ou 1200 le temps de la puff est limitée d’une part par la contenance d’eliquide mais également par la batterie offrant généralement entre 600 et 1200 bouffées.

La durée de vie moyenne d’une e-cigarette jetable varie selon les fabricants, le type de batterie proposée et la contenance de liquide pré-dosé.

Les cigarettes électroniques jetables sont souvent perçues comme une alternative moins chère aux cigarettes ordinaires, mais elles ne durent pas aussi longtemps qu’une cigarette normale ou une cigarette rechargeable.

En conclusion une e-cigarette est un petit appareil qui permet de faire des bouffées de vapeur. La cigarette électronique puff permet de vapoter très facilement, sans s’occuper de batterie, de liquide, de recharge. Cette vapeur contient de la nicotine, mais les arômes sont ajoutés à l’e-liquide. La durée d’une bouffée dépend évidemment du nombre de bouffées que vous tirez et de la manière dont vous inhalez.

En théorie un paquet de cigarettes correspond à une utilisation d’une puff 300 par jour (15 puffs équivalent à une cigarette), une puff 600 devrait donc durer 2 jours. En pratique la durée d’inhalation étant bien plus longue (5 secondes au lieu de 2 secondes), la contenance d’eliquide n’étant que de 2mg , un fumeur de 20 cigarettes / jour consommera plus d’une puff 600 par jour ! L’économie vantée par les vendeurs de puffs n’est plus si évidente. L’autonomie d’une puff dépend principalement du nombre de bouffées du fumeur.

Pour rappel Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage. (article L 3513-5 du code de santé publique).

Une puff contient de la nicotine qui est une substance hautement addictive. Elle est destiné aux fumeurs adultes. Tenir hors de portée des enfants.

Les puffs sont pratiques, ne coulent pas, et leur LED indiquent quand la batterie est déchargée. Toutefois utiliser une batterie au lithium une seule fois sans pouvoir la recharger et la jeter pose de réels problèmes écologiques. Leur prix de revient moins de 1€ alors qu’elles sont vendues plus de 8€ posent également question.

