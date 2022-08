En quelques mots, une cigarette électronique est un appareil qui a la même forme que les cigarettes classiques. Cet appareil électronique va délivrer une vapeur, avec ou sans nicotine, que le fumeur peut inhaler. La différence, c’est que le vapotage reste une bonne alternative au fumeur par rapport au tabac. Tout simplement, parce que l’e-cigarette fonctionne avec de l’e-liquide et contient moins de substance toxique. Nous allons vous expliquer à travers ce texte comment fonctionnent les cigarettes électroniques ainsi que les avantages.

Comprendre le fonctionnement d’une cigarette électronique

Avant de vous expliquer pourquoi se mettre à la cigarette électronique, rappelons d’abord son fonctionnement. Toutes les e-cigarettes possèdent les mêmes composants :

Un atomiseur,

Un embout

Un réservoir

Une batterie.

C’est le système de résistance dans l’atomiseur qui va créer la vapeur. Ensuite, la résistance de l’atomiseur va vaporiser l’e-liquide afin de produire la vapeur que le vapoteur va inhaler. Le réservoir de l’appareil joue deux rôles : hydrater la résistance et produire la vape vers l’embout. La batterie sert quant à elle à alimenter tous les composants de l’e-cigarette, notamment la résistance, pour assurer son fonctionnement.

Vous l’avez donc compris, la cigarette électronique ne fonctionne pas sans l’e-liquide. Ce dernier comprend un arôme alimentaire et deux produits de base qui peuvent être mélangés à d’autres ingrédients. À ces produits s’ajoute la nicotine. Il est vrai que l’e-liquide contient de la nicotine. Cela dit, cette dernière reste moins dangereuse par rapport au tabac dans une cigarette classique.

Mettons-nous à la cigarette électronique parce que…

Vapoter une cigarette électronique offre plusieurs avantages au vapoteur, et non seulement pour sa santé, mais également pour celle de son entourage.

Les cigarettes électroniques vous offrent les mêmes effets que les cigarettes classiques, tout en étant moins dangereuses pour la santé. Le tabac se compose en effet de plusieurs toxines cancérigènes telles que l’ammoniaque ou le goudron. En outre, ces substances augmentent le risque de maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. Le vapotage va alors vous permettre d’inhaler moins de produits toxiques et va en même temps améliorer votre capacité respiratoire. D’ailleurs, vous avez le privilège de choisir le taux de nicotine dans votre cigarette électronique. Ainsi, vous pouvez diminuer petit à petit la quantité de nicotine de l’e-liquide pour finir par vous débarrasser de la dépendance au tabac.

La cigarette électronique vous fera retrouver les sensations à l’instar du goût et de l’odorat que vous avez plus ou moins perdu avec le tabac.

En effet, fumer une cigarette classique présente des risques pour la santé des personnes qui vous entourent. C’est ce qu’on appelle le tabagisme passif. En revanche, les cigarettes électroniques ne dégagent pas d’odeur désagréable et sa vapeur disparaît rapidement. Un autre atout d’une cigarette électronique : elle est plus écologique et économique. Cela s’explique par le fait qu’en optant pour les e-cigarettes, la pollution venant des mégots va diminuer. Certes, le prix des e-cigarettes est plus élevé par rapport au prix des cigarettes classiques. Cela dit, sachez que seul l’appareil va vous coûter cher. Pour le fonctionnement de l’appareil, vous n’avez qu’à acheter l’e-liquide qui va vous servir pour un long moment.

Le kit e-cigarette à se procurer

En termes de kit d’e-cigarette, il en existe plusieurs modèles disponibles sur le site d’Amazon. Pourtant, pour bien savourer votre e-cigarette, il faut choisir une vape qui à la bonne puissance, et allie une bonne esthétique à la fois. Tout ça, le kit Smok X-Priv les a. Avec son mod X-Priv, ce vapoteur a une gamme de puissance de 1 à 225 Watts, pour offrir un large choix de réglage, pour augmenter, ou diminuer la dose de votre e-cigarette. Par ailleurs, le tank de ce kit est fabriqué avec un matériau vitreux, disposant d’une interface luxe et perfectionné, dont un écran de 2 pouces, haute définition. Avec toute cette technologie, le kit Smok X-Priv, et le choix de deux atomiseurs (28*63 mm standard, ou 25,5*63 cm édition européenne) lui permettent d’atteindre une température de 100 °C à 315 °C, assez pour vaporiser l’e-liquide. Le tank Prince TVF12 peut contenir jusqu’à 8 ml d’e-liquide.

Ainsi, avec sa clé de sécurité, l’e-cigarette se déconnectera automatiquement après 10 s de pression sur le bouton de commande. Cela pour garantir plus de sécurité et éviter une surchauffe, car cela pourrait dégager une substance cancérigène comme le formaldéhyde.

Où acheter un kit complet e-cigarette de qualité ?

Il existe de nombreux sites marchands sur le Net qui commercialisent ce type de matériel. Or, la qualité de certains de ces produits n’est pas toujours au rendez-vous et le choix parfois restreint.

Pour acheter un kit cigarette électronique complet, faites le choix de la qualité. Pour cela, une seule solution. Connectez-vous sur un site spécialisé dans le domaine de la cigarette électronique. Vous y trouverez non seulement une large gamme de produits, mais aussi des articles de qualité soigneusement sélectionnés.

C’est ce que vous propose Taklope, une boutique en ligne réputée et appréciée des utilisateurs d’e-cigarettes. Vous y commanderez sans difficultés un kit cigarette électronique complet de qualité, et cela, au meilleur prix.

Qu’il s’agisse d’un kit pod, d’un kit e-cigarette ou bien d’un puff, vous trouverez forcément le modèle qui vous convient. Si vous ne savez pas lequel choisir, consultez l’article consacré aux kits en bas de la page.

Il est rempli d’informations qui vous aideront à choisir votre kit. Vous saurez ainsi comment fonctionne ce type de matériel, comment l’utiliser, comment le nettoyer ou à quel moment il devient nécessaire de changer sa résistance.

Cela ne concerne pas les puffs qui sont des e-cigarettes jetables, un atout pour certains fumeurs.