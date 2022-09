Comment choisir les kits d’anniversaire pour filles de 2 à 3 ans ?

Les kits d’anniversaire

Leur date d’anniversaire compte beaucoup pour les enfants, et ce, quel que soit leur âge. Il est donc crucial que lors de cette journée spéciale, les enfants se sentent aimés, comblés d’amour et surtout heureux. Pour ce faire, une planification et une bonne organisation sont nécessaires. A commence par le choix des cadeaux à leur offrir jusqu’au choix des kits pour la décoration de l’endroit où la célébration de la fête de vos enfants va se dérouler. Comment donc choisir les kits d’anniversaire des enfants de bas âge, notamment s’il s’agit d’une petite fille de moins de trois ans ?

Les organisations nécessaires

La première étape que vous devez faire pour mémoriser et pour marquer l’anniversaire de votre enfant est l’organisation. La raison est que votre enfant, malgré son âge, a aussi ses propres préférences en termes de goût et en la manière dont il veut célébrer sa fête. En tant que parents, vous devez connaître le goût de votre enfant, qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon. Si vous constatez que votre enfant aime être entouré par des enfants qui ont le même âge que lui, pourquoi pas lui organiser une fête avec ses amis ! C’est, par ailleurs, une excellente manière pour favoriser la socialisation et l’intégration de votre enfant dans un groupe.

Une fête d’anniversaire pour votre enfant peut l’aider à créer de beaux souvenirs de son enfance.

Réalisation des invitations personnalisées

Non seulement pour votre enfant, mais aussi pour ses invités, le fait de réaliser une invitation personnalisée est une bonne idée pour mémoriser la célébration de son anniversaire. La raison est que certes à cet âge, les enfants ne se préoccupent que de leurs temps présents, mais en tant que parents, il est de votre devoir de faire en sorte de les aider à créer de beaux souvenirs de leur enfance. La meilleure manière pour ce faire est de choisir un kit d’anniversaire comprenant diverses décorations.

Décoration selon le thème de la fête

La décoration est un détail très important pour valoriser la fête d’anniversaire de votre enfant. En effet, la première impression de ses invités est ce qui compte le plus en arrivant à la fête. La décoration doit se faire selon le thème de la fête. Cela dit, il faut que tous les accessoires de décoration mettent en valeur ce thème. Il est de ce fait impératif de bien choisir les couleurs de vos accessoires de décoration.

Décoration de la salle de réception

Il y a beaucoup des bonnes idées originales pour la décoration de salle de réception pour la fête d’anniversaire de votre enfant. Les enfants sont généralement très faciles à satisfaire, il suffit de quelques accessoires de décoration de la salle comme :

Les guirlandes ;

Les étoiles ;

Les ballons ;

Les cadeaux emballés avec un papier cadeau compatible avec le thème de la fête ;

Les ballons en lettre : joyeux anniversaire ;

Le choix de couleur : rose, bleu…

Voici quelques accessoires de décoration pour la table :

Des gobelets illustrant les motifs du thème de la fête d’anniversaire de votre fille ;

La nappe ;

Le gâteau d’anniversaire ;

Des goûters…

L’ensemble de ces petits articles donneront vie à la fête d’anniversaire. L’essentiel est de définir un thème qui pourra plaire à votre enfant et de choisir des motifs de décoration en accord avec celui-ci.

Organiser une fête d’anniversaire pour une petite fille

Contrairement à ce que pensent de nombreux parents, l’organisation d’une fête d’anniversaire pour une petite fille notamment si elle a moins de trois ans est très facile. En effet, il suffit de bien savoir miser sur le thème de la fête et les couleurs de tous les accessoires de décoration, c’est-à-dire bien choisir les kits d’anniversaires pour la fête de votre fille. Voici quelques idées qui peuvent vous inspirer.

Fête de princesse

La plupart des petites filles adorent célébrer leur anniversaire entourées de leurs princesses Disney préférées et de recevoir plusieurs cadeaux d’anniversaire. En effet, il y a de nombreuses idées et accessoires de déco pour décorer une fête d’anniversaire inspirée par le monde de la princesse de leur choix. Une déco ballon en Cendrillon, en Blanche-Neige, en Reine des Neiges ou en Belle au bois dormant et des nappes à thème pour la déco de la table. En plus de cela, la décoration du gâteau à l’effigie des plus célèbres princesses Disney. Il existe également des kits de vaisselle inspirés de ce thème. Dans ce type de fête d’anniversaire, les couleurs par excellence pour les petites filles sont généralement le rose et le violet.

La licorne

Le thème de la licorne peut également être adopté pendant une fête d’anniversaire de votre fille. Les filles adorent cet animal très coloré qui évoque la pureté et l’enchantement. Les petites filles adoreraient que le kit de la décoration rime avec les couleurs de la licorne. Pour couronner le tout, vous pourrez offrir à votre fille des jouets compatibles avec le thème de sa fête d’anniversaire et organiser divers jeux tels que les jeux de création de bouquets de ballons ou encore les jeux de statuettes.

Pour une fête d’anniversaire mémorable et amusante, vérifiez bien les composants inclus dans le kit. Les dimensions des articles sont également très importantes pour satisfaire votre petite princesse et ses invités.

