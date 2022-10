La fête d’Halloween s’approche à grands pas. Pensez dès maintenant aux décorations intérieures et extérieures de votre maison pour accueillir l’esprit d’Halloween. Voici quelques idées afin de vous aider dans la décoration de votre maison pour l’Halloween.

Un cimetière de nuit

Une idée de cimetière de nuit pour la décoration intérieure d’Halloween dans votre maison Cette idée s’inspire d’un cimetière éclairé par la pleine lune. Pour réaliser cette déco, il faut :

Contraster les meubles de couleur blanche dans votre maison, évoquant la couleur marbrée des tombes, avec un drap noir tendu sur le mur en guise de toile de fond ;

Gonfler des ballons de baudruche blancs et les laisser flotter dans votre maison ;

Illuminer la maison avec des bougies de couleur blanche et noire ;

Compléter votre déco avec un lampadaire ou une guirlande LED

Décorez en suspendant des chauves-souris volantes pour rendre l’ambiance encore plus effrayante. Vous pouvez d’ailleurs réaliser cette idée de déco dans le salon de votre maison.

Des décorations d’Halloween pour les fenêtres et vitres

Pour cette décoration :

Réunissez de jolies feuilles sèches de l’automne sur votre fenêtre en variant la couleur et les formes ;

Reliez-les une à une avec un fil de nylon pour obtenir une guirlande ;

Suspendez la guirlande obtenue à votre fenêtre et ajoutez de petites citrouilles et des chapeaux de sorcière pour compléter la décoration.

Pour la vitre, il suffit de la décorer avec des dessins de citrouilles avec des feutres orange. Cette décoration peut être réalisée par des enfants.

L’antre des sorcières : spéciale Halloween

Avec cette décoration, les sorcières risquent de s’inviter dans votre salon. Soyez prêt à accueillir vos invités grâce à cette idée de décoration d’Halloween :

Recouvrez votre table ou console par du papier imitant le marbre. Puis, mettez dessus des fleurs d’automnes séchés et une bougie ;

Pour faire votre grimoire : mélangez un sachet de thé noir dans une bassine contenant de l’eau tiède. Faites ensuite tremper un de vos vieux cahiers et séchez-le sur le radiateur. L’encre va sécher, les pages se racornissent et jaunissent une fois le cahier sec ;

Enlevez l’abat-jour de votre lampe à chevet de façon à ce que l’ampoule nue éclaire la pièce ;

Décorez avec des accessoires de sorcières comme une plume d’oiseau et des flacons de décoctions posés sur la table ;

Mettez le tout sur la table préparée ;

Placez des citrouilles de part et d’autre de la table avec des toiles d’araignées, et des balais de sorcières pour parfaire la décoration.

Des bougies sanglantes : idées pour la fête

Cette création de décoration d’Halloween est facile à réaliser. Il faut simplement faire fondre de la cire de bougie rouge sur de la bougie blanche. Il ne vous reste plus qu’à disposer les bougies en sang aux quatre coins de votre pièce d’Halloween. Ajoutez des citrouilles à côté de vos bougies pour déguiser votre intérieur pour une ambiance « hallowenesque ».

La grotte à chauve-souris

C’est super facile à réaliser. Il suffit juste de découper des chauves-souris dans les cartons de couleur noire et de les suspendre à l’envers sous votre porche. L’ajout de quelques accessoires comme des balais de sorcières, des citrouilles et des squelettes compléteront la décoration.

Les âmes errantes pour la fête

Pensez à effrayer les enfants avec des imitations d’âmes errantes. Pour cela, il suffit de réaliser des figures de fantôme à l’aide de broche à poules et de la peinture blanche. Laissez-vous guider par votre imagination et façonnez des âmes errantes effrayantes. Vous pouvez aussi mettre des déguisements de fantômes pour faire beaucoup plus d’effet.

Les poupées d’horreur : une idée effrayante

Cette décoration d’Halloween est aussi faite pour votre jardin. Si vous avez des poupées qui ne servent plus, c’est le moment idéal pour les transformer en poupée d’horreur. Vous pouvez utiliser du maquillage pour imiter du sang séché sur le visage ou encore enlever des parties du corps comme la tête pour donner l’effet d’un enfant décapité.

Attention, si vous avez des enfants, ne prenez pas leurs poupées.

Les fantômes flottants

Cette année, les fantômes seront aussi présents pour la fête d’Halloween. Pour cette décoration, seule la tête sera visible. Suspendez des têtes de personne en polystyrène recouverte de voile blanc sur les arbres ou sur votre porche. Vous pouvez également décorer votre jardin avec des épouvantails fantômes, dont le linceul flottera dans le vent. Il suffit de fixer un ballon de baudruche sur un bâton et de le recouvrir de drap blanc. Le déguisement sera parfait et votre jardin arborera aussi l’esprit d’Halloween.

Le panneau de l’auberge hanté

Accueillez vos invités avec un panneau effrayant pour plus de frissons. Un vieux poteau ou une vieille rampe d’escalier fera l’affaire. Écrivez juste le nom d’une auberge quelconque et placez-le sur l’entrée de votre jardin. Pour lui donner un aspect plus vieillot, appliquez une couche de peinture de gris foncé puis de gris pâle. Complétez par une touche de peinture rouge sang en gouttes et une figurine de squelette qui s’assoit dessus. Vous pouvez également suspendre des fantômes au-dessus de votre pancarte pour plus d’effet.

L’allée effrayante

N’oubliez pas de décorer l’allée menant à votre porche. Ne laissez rien au hasard en créant une ambiance glauque et effrayante pour vos invités :

Décorez le long de l’allée avec des citrouilles lumineuses et des fantômes sur la bordure ;

Disposez des guirlandes lumineuses dans les plates-bandes de votre jardin ;

Suspendez une sorcière avec son balai sur votre porte pour faire plus peur ;

Vous pouvez également mettre des yeux globuleux en vous servant d’une image d’œil sur un ballon.

Votre décoration de l’allée est prête pour l’Halloween.

Avec ces idées de décorations, votre maison sera prête pour accueillir l’esprit d’Halloween. N’oubliez pas de mettre votre déguisement d’Halloween pour effrayer les enfants qui viennent chercher leur part de bonbons.

Les incontournables de la décoration d’Halloween

1. Les citrouilles et les courges

Les citrouilles et les courges sont des incontournables d’Halloween. Vous pouvez en acheter dans les magasins spécialisés ou encore les faire pousser vous-même. Il suffit de planter des graines dans un pot et de les laisser pousser pendant plusieurs semaines. Les fleurs et fruits que vous aurez ajoutés à votre citrouille ou votre courge auront un effet décoratif. Les enfants seront ravis de se déguiser en citrouille et de courir dans la maison avec leur masque d’Halloween!

2. Les toiles d’araignées et les squelettes

Les toiles d’araignées peuvent être utilisées pour décorer une chambre. Elles donneront un côté mystérieux et mystérieux. Il faut cependant faire attention, car ces toiles d’araignées peuvent être dangereuses, car elles sont remplies de petits insectes venimeux. Il faut donc faire attention à la personne qui vous les offre et ne pas les toucher. Les squelettes peuvent être utilisés à la place d’une toile d’araignée. Vous pouvez en acheter dans les magasins ou en fabriquer vous-même!

3. Les bonbons

Les sucreries d’Halloween sont également des incontournables. Vous pouvez acheter de la barbe à papa ou encore du chocolat noir, car ces deux ingrédients sont parfaits pour faire une décoration d’Halloween originale. Vous pouvez aussi fabriquer votre propre sucrerie à l’aide de vos propres ingrédients.

4. L’encre d’halloween

L’encre d’halloween est très populaire auprès des enfants et des adultes. Vous pouvez l’acheter dans les magasins ou en fabriquer une vous-même. Pour créer votre propre encre, il faut utiliser de l’eau et du jus de citron. Il faut ensuite mélanger le tout et laisser l’encre reposer pendant une journée avant de l’appliquer sur les murs ou le sol.

5. La citrouille d’Halloween

La citrouille est une autre option de décoration d’Halloween intéressante. Pour la réaliser, il suffit de couper la citrouille en deux, d’en couper les yeux et de l’utiliser comme décoration. Vous pouvez ensuite décorer votre citrouille avec des décorations lumineuses, des rubans ou encore des bonbons. La citrouille d’Halloween est parfaite à offrir à vos invités, car elle peut être mangée et peut même être utilisée en décoration.

6. Les pommes de pin d’Halloween

Pour créer des pommes de pin en décoration d’Halloween, il vous suffit de couper quelques branches d’arbres ou encore des brindilles et de les utiliser pour décorer votre maison. Vous pouvez ensuite accrocher vos pommes de pin sur le mur ou le plafond, et elles donneront une touche d’originalité à votre décoration.

7. La citrouille d’Halloween avec des yeux de chat

La citrouille est un légume que vous pouvez également utiliser pour faire une citrouille avec des yeux de chat. Pour cela, il suffit d’utiliser des feuilles de citrouille et d’y ajouter du colorant alimentaire rouge ou vert. Il faut ensuite les découper en forme de yeux de chat.

8. La citrouille d’Halloween avec des bonbons

Pour faire une citrouille aux bonbons, il vous suffit d’utiliser des bonbons en forme de citrouilles. Vous pouvez ensuite les disposer sur le dessus de votre citrouille et décorer le tout avec des bonbons.

9. La citrouille d’Halloween en forme d’étoile

Si vous êtes fan de la citrouille, alors vous pouvez également utiliser la citrouille en forme d’étoile pour faire une décoration d’Halloween.

Pour cela, vous n’aurez qu’à découper des cercles dans la citrouille. Vous pouvez ensuite y ajouter des bonbons et décorer avec ces derniers.

10. La citrouille en forme de fantôme

Si vous aimez l’Halloween, mais que vous n’aimez pas les citrouilles effrayantes, alors la citrouille fantôme est faite pour vous. Pour cela, il vous suffit de couper une citrouille et de lui ajouter des yeux en forme de fantômes. Ensuite, vous pouvez décorer la citrouille avec ces derniers.

L’automne est la saison d’Halloween, et nous avons de nombreuses idées à te montrer pour célébrer cette fête. Tu découvriras des idées de costumes faciles à réaliser à la maison, des décorations incroyables, et même des plats délicieux qui auront fière allure lors d’une fête avec tes amis. Alors garde un peu de temps dans ton agenda, car tu vas vraiment vouloir essayer tous ces trucs effrayants. Prépare ta caméra et tous les ingrédients nécessaires et tu peux commencer à travailler sur ces supers idées dès maintenant. Dans cette vidéo, tu vas découvrir tout un tas d’idées effrayantes pour une fête d’Halloween géniale entre amis. Nous t’apprenons à utiliser du vernis pour créer des ongles terrifiants mais très tendance. Tu sauras créer des imprimés facilement pour décorer tes hauts. Nous t’aiderons également à fabriquer des décorations amusantes qui effrayeront ta famille et surprendront tes amis. Tu pourras même créer des accessoires pour attirer l’attention. Alors, avec quelle idée vas-tu commencer ?