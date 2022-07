Idées de voyage à New York : tous nos bons plans !

Quelles sont les idées de voyage à New York ?

Comme tout habitant de New York vous l’affirmera, vous ne pouvez pas découvrir tout ce qu’il y a de féerique dans cette ville vaste et complexe en une seule visite, tout comme Paris ! Et oui, cela fait partie du plaisir du voyage séjour à New York !

En effet, il y a toujours une nouvelle chose à découvrir dans cette ville. Toutefois, toutes ces options alléchantes peuvent également compliquer le planning de votre voyage dans le ville de New York.

C’est pourquoi, nous avons dressé pour vous, dans le présent article, une liste des meilleurs lieux à visiter lors de son voyage dans la ville de New York ainsi que notre avis et des conseils pour choisir où réserver son hôtel. Vous aurez notre avis, nos conseils ainsi que nos bons plans avant de vous envoler vers cette destination et vivre le rêve américain.

Lieux et activités à ne pas rater lors de son premier voyage à la ville de New York

Quoi de mieux que de faire des économies lors de son séjour ? En premier lieu, vous devrez choisir un hôtel à un prix abordable et non loin des lieux que vous souhaitez visiter, vous y passerez sans doute vos plus belles nuits.

Que vous voyagiez en solo, entre amis ou en famille, tous les plannings doivent impérativement rassembler au minimum les lieux et activités ci-dessous afin de mieux apprécier votre séjour dans la magnifique ville qu’est New York :

Monter à l’Empire State Building ou au Top of the Rock afin de contempler New York et Manhattan d’en haut ;

Une balade à Times Square Street : c’est à Times Square que la folie de New York est le plus flagrante, il faudrait le voir pour y croire !

Street : c’est à Times Square que la folie de New York est le plus flagrante, il faudrait le voir pour y croire ! Aller au Central Park : Central Park est un immense parc au cœur de Manhattan ;

Aller au quartier où se trouve le Metropolitan Museum of Art ;

Assister à un spectacle à Broadway ;

; Ne pas manquer le téléphérique de Roosevelt ;

; Assister à une messe Gospel ;

Vous promener sur le quartier de la High Line. C’est un parc suspendu qui vous permettra de traverser le quartier de Chelsea ainsi que le Meatpacking District.

Quelle est la meilleure période pour un voyage à la ville de New York ?

Vous souhaitez vous envoler vers New York pour une semaine entre amis ? Avant de réserver un billet pour le départ à New York, il est important de bien s’informer au préalable sur la période la plus adéquate pour les touristes ; la période où ils pourront profiter et apprécier au mieux leur séjour. Trouvez ci-dessous la réponse :

la meilleure période pour un voyage à New York s’étend du mois de mai au mois de septembre ;

s’étend du mois de mai au mois de septembre ; la température du pays varie dans l’année et est située autour de 14° C ;

les températures sont les plus basses en janvier, avec des minimales de -2 ° C ;

les températures sont les plus élevées en juillet, où la température maximale est de 31° C en moyenne ;

93 jours de précipitations sont comptés chaque année à New York ;

décembre représente le mois le plus pluvieux, avec 8 jours de précipitations et jusqu’à 105 mm de pluies ;

mai est le mois le moins pluvieux, avec 8 jours de précipitations et 68 mm de pluies .

Quelles sont les restrictions quant aux voyages aux USA ?

Le gouvernement français a déclaré, le 25 novembre, de nouvelles mesures en raison de la hausse des cas de Covid-19 dans le pays. Beaucoup se demandent donc si ces dernières auraient un impact sur leur éventuel voyage vers les Etat unis, New York, plus précisément. Voici ce que vous devez savoir :

un test PCR fait 24 heures avant l’embarquement, et ce, depuis le 02 décembre 2021 est nécessaire ;

les États-Unis demandent deux doses de vaccin seulement afin de pouvoir entrer dans le pays ;

toutefois, un pass sanitaire valide est exigé par les aéroports français selon les règles françaises. Il vous faudra une 3e dose de vaccin si la deuxième date de plus de 7 mois.

Comment prouver sa vaccination lors d’un voyage à New York ?

Dans le but de prouver sa vaccination à New York, vous aurez besoin de deux éléments, à savoir :

Votre carte d’identité avec votre photo bien sûr ;

Une double vaccination contre la COVID-19.

Afin de prouver la double vaccination, vous avez deux possibilités. La première est de montrer le papier officiel de vaccination ou bien l’application Tous Anti Covid. La plupart des lieux devraient normalement accepter cette forme de pass sanitaire.

La deuxième est de télécharger l’appli NYC Covid Safe que les habitants de New York utilisent. Vous avez la possibilité d’y introduire votre pass sanitaire ainsi que votre carte d’identité afin d’avoir le tout sur une unique application.

Destination de voyage à New York

En premier lieu, faites un planning de votre séjour, puis choisissez un hôtel où réserver non loin de tous les lieux que vous envisagez de visiter. Économisez de l’argent avec le New York City PASS, c’est un incontournable durant votre premier voyage à New York.

Ce dernier vous permettra de faire une visite de 5 attractions touristiques principales et d’économiser 40 % en moyenne sur le tarif standard. Trouvez ci-dessous quelques idées de lieux à impérativement visiter à New York !

La Statue de la Liberté

Vous devez rendre visite à l’icône de New York qu’est la Statue de la Liberté ! Pour ce faire, vous prendrez un bateau pour Liberty Island, qui part généralement de Battery Park, au sud de Manhattan.

Ellis Island

Il est vivement recommandé de s’arrêter à Ellis Island. Des millions d’immigrants du monde entier venaient ici pour accéder aux états unis. Il représente un aspect très important de l’histoire du pays et on le découvre notamment au Musée national de l’immigration qui s’y trouve.

Pont de Brooklyn

Comment se rendre à New York sans traverser le célèbre pont de Brooklyn ? En traversant ce pont de Brooklyn pour retourner sur l’île de Manhattan, vous aurez une vue imprenable sur chaque bâtiment de New York.

Vous pourrez voir la Statue de la Liberté, l’Empire State Building et bien plus encore à partir du Pont de Brooklyn. Selon le temps qu’il vous faut pour prendre toutes les photos, il faudra compter plus ou moins 30 minutes !

Times Square

Retournez à Times Square pour terminer la journée en beauté. Que ce soit votre premier voyage à New York ou votre dixième, les lumières de Times Square vous émerveilleront. Entre écrans publicitaires, grands magasins, théâtres de Broadway, c’est de loin le plus beau lieu au monde.

Balade dans Harlem seul et en visite guidée

Si possible, nous vous recommandons de réserver une visite guidée de la ville avec un guide expérimenté pour mieux comprendre son passé intrigant.