Si vous avez fait le choix de vous offrir de vacances de rêve aux États-Unis, il est fort possible que vous fassiez escale quelques jours dans la si connue ville de New York, cette ville de plus de 8 millions d’habitants est sans aucun doute la ville la plus visitée du monde, que ce soit pour se promener ou faire un footing de bon matin dans Central Park, pour découvrir et visiter le Metropolitan Museum of Art ou encore pour voir des ses propres yeux Times Squares, les raisons de se rendre à New York ne manquent pas.

Vous avez sûrement envie de passer de merveilleux moments dans cette ville qui ne dort jamais, si vous voulez profiter un maximum nous vous conseillons de ne pas louper une activité unique qui vous permettra de découvrir la ville d’en haut, nous parlons bien évidemment d’effectuer un tour en hélicoptère au-dessus de New York.

Cette activité est une activité assez demandée par l’ensemble des touristes, nous vous recommandons de réserver votre activité à l’avance, mais beaucoup de personnes se demandent quelle est la meilleure période pour faire un tour en hélicoptère au-dessus de New York, lisez attentivement cet article nous allons vous en dire plus sur le sujet !

quelle période choisir pour faire un tour en helico New York

La plupart des personnes se posent la question suivante : Quelle est la meilleure période pour faire un tour de New York à bord d’un hélico, en réalité la saison n’influe pas énormément, la ville est superbe en été comme en hiver ou une couche de neige au sol tapisse la ville.

Si vous en avez la possibilité, nous vous conseillons de faire un tour de la ville un jour où le ciel est dégagé, vous aurez alors un champ de vision élargi et il sera possible de faire de magnifiques clichés à l’aide de votre smartphone !

Choisir la météo de son excursion en hélicoptère au-dessus de New York est assez complexe, en règle générale ce genre d’excursion se réserve quelques jours à l’avance, il est donc assez complexe de choisir la météo, avec un peu de chance vous aurez avec vous les meilleures conditions météorologiques pour réaliser votre excursion !

Peut-on faire un tour en hélico à New York en famille

Les hélicoptères sont conçus pour pouvoir embarquer à leur bord un total de 6 passagers, il est donc possible de réaliser cette activité entre amis ou en famille, cependant certaines compagnies peuvent réserver l’accès à cette excursion à un âge minimum, il est important de vous renseigner auprès de la compagnie avant de réserver.

Quel est le budget pour faire un tour en hélico à New York

Le budget pour cette activité dépendra de la durée choisie du survol de New York, un vol de 20 minutes sera moins cher qu’un vol de 45 minutes, plus la durée de vol est longue, plus le circuit vous fera voir les monuments de la ville, en règle générale, comptez entre 150 et 400 $ par personne pour une excursion en hélicoptère à New York.

New York d’en haut. Faire un tour en hélicoptère à New York est une expérience unique à faire au moins une fois dans sa vie. Les vues sur les célèbres sites de New York sont incroyables. En chemin, vous verrez la Statue de la Liberté, l’Empire State Building, la vaste étendue de Central Park et une vue rapprochée du One World Trade Center. Au cours de ce trajet de 15 minutes, vous pourrez voir tous les lieux importants et c’est une expérience vraiment formidable. Si je devais choisir, je ferais un tour de 15 ou 18 minutes. À mon avis, c’est le vol qui offre le meilleur rapport qualité-prix.