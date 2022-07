Idée de voyage de noces : les meilleures destinations

Quelles sont les meilleures destinations pour un voyage de noces ?

Qui dit mariage, dit lune de miel ! C’est l’occasion pour des jeunes mariés de partir en voyage et de découvrir les plus belles destinations qui existent. Il y a tant d’idées et de destinations pour voyages de noces qui pourront vous faire rêver. Il suffit de bien choisir votre destination et de définir vos envies communes. Découvrez tous nos conseils et nos meilleures idées de voyage de noces.

Comment choisir sa destination de voyage de noces ?

Après le mariage, lorsque leur nouvelle vie commence, tous les jeunes mariés du monde entier souhaitent partir en voyage de noces pour célébrer leur amour. Il s’agit de la plus grande aventure qu’ils feront à deux juste après des mois de préparatifs et de stress pour le mariage. La destination de la lune de miel est primordiale et votre séjour doit être inoubliable. Ainsi, vous devrez faire attention à quelques éléments afin de planifier votre voyage de noce, à savoir :

La saison ;

La durée ;

Le type de voyage ;

Le budget ;

Les particularités.

La première chose qu’il est important de prendre en compte, c’est la saison. En effet, c’est de là que va dépendre le prix, la météo et la destination des voyages de noces. Beaucoup de jeunes mariés préfèrent la haute saison qui se situe entre juin et octobre. Mais il faut s’attendre à trouver plein de touristes comme vous allez vous retrouver à payer un séjour relativement cher. Déterminez ensuite la durée de votre voyage de noces. Ce dernier ne doit pas se faire au pas de course, il est essentiel de savourer chaque instant après le mariage.

Après, vous devrez définir le type de voyage qui vous fera rêver. Demandez-vous si vous préférez vous relaxer face à la mer ou faire un voyage touristique. Vous pouvez aussi opter pour un petit voyage en France. En effet, la France regorge de destinations paradisiaques qu’il est nécessaire de visiter. À la fin, vous devrez adapter le type du séjour que vous désirez avec votre budget. Si vous voulez payer moins cher, évitez la haute saison et les vacances scolaires.

Il ne faut pas non plus négliger certaines particularités. Dans certains pays, il fait chaud toute l’année, c’est le cas des Émirats Arabes Unis ou la Jordanie, il est donc conseillé d’y aller en hiver en dehors de la haute saison. Et si vous préférez le climat tropical des îles comme Bora Bora, Tahiti ou les Bahamas, ici aussi, il est conseillé de partir en hiver pour éviter les touristes.

Quelques idées de voyages de noces incontournables

Entre le soleil et les plages, l’aventure ou la neige, vous avez plein d’idées de pays, de villes et d’îles pour une lune de miel qui pourront vous faire passer un séjour inoubliable en amoureux après le stress du mariage.

Voyage de noces à Bali

L’île de Bali est une destination de rêve pour plein de jeunes mariés. C’est un voyage idéal pour une lune de miel avec ses couleurs, son coucher de soleil et ses nombreux dîners romantiques. Vous pouvez également découvrir leur culture et leurs endroits historiques. Faites aussi un tour à Lombok, une île indonésienne qui se trouve à l’Est de Bali avec ses plages et ses activités diverses comme le surf. Il est aussi facile de se loger dans un hôtel dans la région.

Voyage de noces en Polynésie française

Pour un voyage dans des îles paradisiaques, pourquoi ne pas aller en Polynésie française ? De Tahiti à Bora Bora, vous aurez la possibilité de découvrir des îles aux richesses incroyables, et aux eaux turquoises. Un vrai paradis sur terre pour vous relaxer en amoureux et profiter de moments romantiques avec les plus beaux couchers de soleil et un choix d’hôtels varié.

Voyage de noces en Laponie

Lorsque qu’on programme une lune de miel, on pense souvent aux îles paradisiaques, au soleil et aux plages de sable blanc. Mais pourquoi ne pas tenter un séjour en Laponie ? Le froid a également un charme pour une découverte à deux. La Laponie offre un séjour de rêve, féerique et romantique, des paysages tout en blanc et des grands espaces uniques pour un grand dépaysement. Des touristes des quatre coins du monde s’y rendent pour profiter de ses paysages époustouflants et ses villes chaleureuses.

Voyage de noces à Zanzibar

Si vous voulez découvrir des paysages magnifiques en Afrique, le Zanzibar est une destination idéale. On ne pense pas souvent à cet archipel pour une lune de miel, et pourtant, vous pourrez passer un séjour mémorable en couple et découvrir la richesse africaine. Vous pourrez faire un safari en pleine nature à deux au cœur de la Tanzanie et vivre une expérience unique. Vous aurez par ailleurs un large choix d’hôtels de luxe pas très chers.

Voyage de noces à l’île Maurice

L’île Maurice est un classique des lunes de miel, c’est le rêve de beaucoup d’amoureux de par le monde. En plein Océan Indien, l’île offre des plages paradisiaques et une nature incroyable avec des paysages diversifiés. Les offres d’hôtels sont très nombreuses, vous pourrez y passer des nuits mémorables.

Quelles sont les erreurs à éviter pour bien choisir sa destination de voyage de noces ?

Il est important d’être d’accord sur votre destination et de définir vos envies communes dès le départ. Il faut également vérifier la météo pour ne pas risquer d’aller dans la mauvaise période. Par exemple, les Seychelles, le Sri Lanka, Cuba, le Costa Rica, l’Indonésie, Madagascar, la Guadeloupe, la Martinique, les Maldives sont des destinations où vous pourrez partir toute l’année. Mais lorsqu’il s’agit d’une lune de miel à Paris, au Portugal, au Canada, aux États-Unis ou encore au Japon, il est important de bien voir la météo avant ; préférez l’été si vous voulez éviter le froid.

Il faut aussi faire attention à bien évaluer votre budget pour éviter les disputes et les frustrations. Aussi, avant les voyages, il faut évaluer le temps, car dans le cas où vous partez au bout du monde, une semaine ne va pas vous suffire. Si vous avez un temps limité et un petit budget, faites un voyage en Europe, comme à Paris en France, au Portugal, en Espagne, etc. Pour finir, privilégiez les agences spécialisées en lune de miel qui offrent des promotions et des réductions intéressantes. De plus, ils pourront vous prodiguer des conseils utiles. Ou faites un tour sur Internet et cherchez le meilleur hôtel comme dans Booking.