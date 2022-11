Quand partir en Islande ? : le guide du voyageur

Où et quand partir en Islande ?

Quelle est la meilleure période pour visiter l’Islande ?

L’Islande est l’une des destinations les plus insolites du monde, beaucoup de visiteurs découvrent ce pays aux mille merveilles tout au long de l’année. Même si le climat de l’Islande n’est pas son point fort, mais il est tout à fait possible d’admirer des décors naturels très différents en fonction de la période de l’année.

Ceci dit, choisir la bonne période pour un voyage en Islande dépend principalement de la raison pour laquelle vous désirez visiter le pays. Hiver comme été, voici notre guide pour vous aider à choisir la meilleure période pour aller en Islande.

Quelle est la meilleure période pour aller en Islande ?

Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, l’Islande n’est pas un pays aussi froid qu’il en a l’air. De fait, le pays du feu et de la glace est situé sous le cercle polaire, ce qui lui donne un climat assez tempéré. Grâce au courant Gulf Stream, les températures en hiver ne sont pas aussi froides que dans le pôle nord, mais elles descendent jusqu’à 0 °C avec des vents forts, des tempêtes de neige assez fréquentes et des journées moins longues.

En été, la température minimale est d’environ 12 °C, ce qui laisse la chance aux visiteurs de faire plusieurs activités. D’ailleurs, ce sont ces dernières qui définissent la période propice pour aller en Islande, car :

l’hiver qui s’étend sur 5 mois entre novembre et mars est la saison préférée des amoureux d’aurores boréales, visibles en raison du crépuscule constant ;

la mi-saison entre mars et mai, septembre et octobre offre plus de choix d’activité grâce au climat plus doux, mais les aurores boréales deviennent plus rares durant cette période ;

l’été, entre juin et août, est la saison préférée des randonneurs, et ce, en raison des températures plus agréables qui permettent de découvrir tout le charme de la nature islandaise.

Quand partir exactement en Islande ?

Pour ceux qui ne le savent pas, l’Islande est une petite île, ce qui fait que le climat est pratiquement le même dans toutes les régions du pays. Cependant, certaines destinations sont plus prisées par les touristes, notamment durant les mois d’été, période qui connaît un flux plus important de touristes vers l’île. Vous pourrez ainsi voir le soleil de minuit, observer les baleines durant leur grande migration et découvrir les sentiers de randonnée de l’île.

Les mois d’hiver sont plus favorables pour la découverte des aurores boréales, mais il s’agit quasiment de l’unique chose que vous pouvez voir dans l’île à cette période-là de l’année. Il est recommandé de partir en Islande pendant l’hiver si vous désirez avoir un séjour de pleine détente au milieu de la neige et des décors somptueux de la nuit éternelle !

La mi-saison est donc la meilleure période, puisqu’elle offre un bon compromis entre l’été et l’hiver en Islande. De plus, le nombre de touristes à cette période-là est moins important, vous permettant ainsi de savourer chaque instant pour une immersion en pleine nature. Désormais, c’est à vous de choisir la meilleure période pour un voyage en Islande.

Des puissantes chutes de Dettifoss aux paysages volcaniques colorés du Landmannalaugar, de la surprenante capitale de Reykjavik à la minuscule île de Flatey, ne manquez rien des plus belles expériences à vivre en Islande. → Le TOP 12 des incontournables, en 5 minutes top chrono. Le + : les emplacements géographiques et les temps de visite sont indiqués pour chaque lieu d’intérêt. Chapitres : 0:00 : Intro 0:11 : Les chutes de Dettifoss 0:32 : Le parc national de Thingvellir 0:57 : Le Jökulsarlon 1:20 : La péninsule de Snaefellsnes 1:41 : Landmannalaugar 2:05 : Myvatn 2:26 : La caldera d’Askja 2:42 : L’île de Flatey 3:06 : Les îles Vestmann 3:34 : Reykjavik 4:03 : Les falaises de Látrabjarg 4:27 : La cascade de Seljalandsfoss