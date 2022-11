© Partir en Martinique : quelle est la meilleure période ?

Quelle est la meilleure période pour partir en Martinique ?

La Martinique est un très beau pays où il est possible de faire de nombreuses activités. Cette île abrite de nombreux endroits paradisiaques qui méritent le détour. Cependant, il n’est pas toujours facile pour tout le monde de choisir la meilleure période pour se rendre en Martinique. Dans cette revue, nous allons vous aider à trouver la meilleure date pour votre voyage en Martinique.

Comment choisir une date pour son voyage en Martinique ?

La Martinique est une île tropicale au climat doux, où le soleil est étincelant pratiquement toute l’année. Cependant, il faut savoir que même les îles tropicales ont des périodes de froid et de pluie. Néanmoins, il faut savoir qu’il n’existe pas de saison parfaite pour partir en Martinique qui mettra tout le monde d’accord. Si certains préfèrent profiter du soleil de la Martinique et de la plage, d’autres encore aiment escalader les montagnes et découvrir certains endroits cachés de l’île. De ce fait, avant de programmer votre voyage, vous devez décider du type d’activité que vous souhaitez faire sur place.

Pour résumer, voici ci-dessous nos meilleurs conseils pour vous aider à choisir une date pour votre séjour en Martinique, à savoir :

vérifier la météo par mois : la météo de chaque mois de l’année est disponible sur Internet. Vous pourrez consulter la météo de la Martinique mois par mois pour faire votre choix ;

choisir le type d’activité à faire : si vous souhaitez éviter les touristes et visiter la régate sur les Yoles, la saison basse sera parfaite pour vous. Cependant, pour bronzer et profiter de la plage, mieux vaut aller en haute saison ;

se documenter à propos du climat de la région : avant votre départ, vous devez vous renseigner sur le climat de la Martinique et ses variations pour connaître la période idéale pour votre voyage.

Quelle est la meilleure période pour aller en Martinique ?

En Martinique, on distingue deux saisons tout au long de l’année qui sont : la saison sèche et la saison d’hivernage. Tout le monde vous dira que la saison sèche est la meilleure saison pour un voyage en Martinique. Celle-ci s’étend de décembre à la mi-juin. Pendant cette saison, les températures sont douces, la mer est calme et le risque de pluie est extrêmement faible. Vous pourrez ainsi profiter des plus belles plages de la Martinique et vous adonner aux activités aquatiques.

Pendant la seconde partie de l’année et notamment entre mi-juin et novembre, ça sera la saison de l’hivernage. Pendant cette période, la température va augmenter et la pluie sera au rendez-vous. De juin à août, le risque de pluie sera moyen. Cependant, la période qui s’étend entre août et novembre est généralement très pluvieuse. Cependant, malgré la pluie et le mauvais temps, la saison basse est idéale pour découvrir la Martinique sans les touristes. Vous pourrez en profiter pour faire des randonnées en forêt, de visiter les musées et de goûter aux spécialités locales. Si vous partez au mois de juillet, vous pourrez même profiter de la mer.

Le TOP 10 des plus belles expériences à vivre lors de votre voyage en Martinique, en moins de 4 minutes ! S’offrir un baptême de plongée, parcourir l’île en road-trip ou encore prendre un bain de soleil à la plage… Faites de votre voyage un véritable enchantement ! Le + : les emplacements géographiques et les temps de visite sont indiqués pour chaque lieu d’intérêt. Chapitres : 0:00 : Intro 0:10 : Prendre un bain de soleil à la plage 0:32 : Partir en randonnée 0:48 : Faire un baptême de plongée 1:04 : Découvrir les sports nautiques 1:22 : Faire une croisière en mer 1:34 : Découvrir les fonds blancs en canoë 1:50 : Découvrir le Jardin de Balata en famille 2:07 : Parcourir l’île en road-trip 2:23 : Goûter les produits locaux au marché (Anse d’Arlet, Diamant…) 2:41 : Visiter les plus belles habitations et distilleries