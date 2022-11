© Partir au japon : pour quelle période opter ?

Quand partir au japon ?

Le Japon est un pays très riche par sa culture, son histoire et ses nombreux mystères fascinants. Nature, architecture et contraste entre la modernité et les traditions millénaires, de nombreuses raisons poussent un grand nombre de touristes chaque année à partir à la découverte de cet archipel mystérieux.

Depuis quelques années, le pays s’est ouvert, grâce à de nombreuses démarches pour rendre la visite accessible à tous, à un grand flux de visiteurs. Il est désormais possible pour tous d’aller à la découverte du pays du Soleil Levant. Vous désirez y organiser un voyage ? Découvrez les meilleures périodes pour aller au Japon !

A quelle période partir au Japon ?

Le choix de la bonne période pour visiter le Japon peut être assez difficile, et pour cause, la liste des lieux et des choses à découvrir est très longue.

Vous pouvez vous adonner à plusieurs activités lors de votre voyage au pays du Soleil Levant. C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons de préparer un programme de visite bien précis d’emblée pour tirer un maximum de profit de votre voyage au pays Nippon.

Même si vous pouvez trouver un grand nombre d’activités très intéressantes à chaque période de l’année, mais deux d’entre elles sont particulièrement intéressantes, il s’agit de :

le printemps : entre le mois de mars et juin, la nature bat son plein au Japon, d’autant plus que le pays est particulièrement connu pour la richesse de sa flore. Vous pourrez ainsi assister à la floraison des cerisiers qui dessinent des tableaux époustouflants ;

l’automne : c’est une période très agréable en raison de la baisse d’humidité, des températures plus douces et de la baisse du flux de touristes. Vous pourrez visiter tout le temps et les endroits historiques, avec la possibilité de découvrir le Mont Fuji.

Où partir au Japon ?

La particularité du Japon, c’est que même s’il s’agit d’une île relativement petite, mais chaque île de cet archipel a son propre cachet. Il est vraiment difficile, voire impossible, de tout découvrir en un seul voyage. Cependant, vous pouvez faire le tour des villes les plus importantes, notamment Tokyo et Kyoto pour découvrir toute leur splendeur si vous faites votre voyage lors d’une période peu encombrée de touristes.

Ces deux grandes villes sont les plus riches du pays. Vous pourrez y découvrir plein de choses, à commencer par les grands musés qui retracent la grande culture japonaise et son développement dans le temps, mais aussi plusieurs temples très anciens qui renferment des secrets ancestraux. À Kyoto, chaque ruelle mène vers une nouvelle aventure avec sa grande richesse architecturale.

En bref, vous devez uniquement choisir la bonne période pour aller au Japon, et ce, afin de profiter au maximum de votre voyage et découvrir toutes les facettes de la culture japonaise.

Pour les amateurs de la nature, le Japon vous offrira des souvenirs inoubliables avec ses lacs, ses cerisiers en fleurs, ses Geichas et ses Mangas. N’hésitez pas à inclure une randonnée vers le Mont Fuji pour admirer toute la beauté du Japon vue d’en haut.

Embarquement immédiat au Japon ! En moins de 4 minutes, découvrez une destination à la culture singulière, aux paysages empreints de spiritualité, aux villes modernes et traditionnelles. Un voyage dont le maître-mot est définitivement le dépaysement ! Le + : les emplacements géographiques et les temps de visite sont indiqués pour chaque lieu d’intérêt. Chapitres : 0:00 : Intro 0:10 : Tokyo 0:26 : Osaka 0:44 : Kyoto 0:58 : Hakone et le mont Fuji 1:16 : Nara 1:29 : Nikko 1:46 : Kamakura 2:03 : Hiroshima 2:16 : Miyajima ou l’île Itsukushima 2:31 : Île d’Hokkaido 2:50 : Les îles Okinawa 3:06 : Beppu 3:24