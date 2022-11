Partir à Dubaï : découvrez le meilleur moment !

Quelle est la meilleure période pour visiter Dubaï ?

Dubaï est une destination particulièrement appréciée par les amateurs du soleil et des installations touristiques de luxe. Alors que l’hiver bat son plein en Europe, les températures à Dubaï sont beaucoup plus clémentes, il est même recommandé de choisir cette période si vous désirez profiter de votre voyage.

Cependant, chacun choisit la période qu’il veut, car tous les touristes ne vont pas à Dubaï pour les mêmes raisons. Découvrez la meilleure période pour aller à Dubaï, les villes qu’il faut absolument découvrir et les activités à faire lors de votre voyage dans la suite de cet article.

Quand partir à Dubaï ?

Ce n’est un secret pour personne, Dubaï est un pays où il fait particulièrement chaud la majeure partie du temps ! Pendant de longs mois, le climat chaud et humide du pays rend très pénible certaines activités, notamment en été entre les mois de juin et septembre. Dubaï connaît une baisse considérable du nombre de touristes durant cette période de l’année à cause de la chaleur suffocante qui dépasse souvent les 35 °C. De ce fait, vous devez absolument éviter de partir à Dubaï durant l’été, mais aussi, évitez d’y aller lors du mois de Ramadan. Il n’y a pas de date fixe, puisque le début du mois de Karem change en fonction du calendrier lunaire. Mais, vous pourrez toujours vous renseigner ! Pour cause, la plupart des restaurants et des bars n’ouvrent qu’après la tombée de la nuit.

Ceci dit, la meilleure période pour aller à Dubaï se situe entre le mois d’octobre et celui d’avril. Si la grande majorité des touristes choisissent cette période pour visiter Dubaï, c’est en grande partie pour les raisons suivantes :

les températures baissent et atteignent un niveau plus clément, avec une moyenne de 25 °C ;

le taux d’humidité baisse considérablement rendant le voyage plus agréable ;

l’activité des commerces atteint son plus haut niveau en raison du nombre de touristes.

Les températures moyennes à Dubaï sont de 28°C. La saison sèche est très agréable et le climat est très favorable pour visiter cette ville. En été, il fait chaud et humide, ce qui peut être désagréable.

La période de l’année idéale pour visiter Dubaï est le printemps et l’automne, car il y a peu de monde et la température est agréable. Les mois d’hiver sont plus chauds, mais il y a moins de monde à cette période de l’année. En hiver, les températures moyennes oscillent entre 25 et 30°C. Il est donc préférable de privilégier cette période pour profiter de votre voyage à Dubaï. Si vous souhaitez partir en hiver, pensez à réserver votre billet d’avion plusieurs mois à l’avance pour avoir le choix entre différentes compagnies aériennes.

Où partir et que faire à Dubaï ?

Nous le savons tous, Dubaï est devenue depuis peu la capitale mondiale du luxe. Quelle que soit la ville que vous visitez, vous ne pouvez qu’être éblouis par la beauté de la ville, l’architecture hors du commun et les infrastructures luxueuses du pays. Vous n’aurez sûrement pas le temps de tout visiter, car chaque petit recoin risque de vous surprendre.

Pour ce qui est des activités, il vous suffit de penser à quelque chose pour la trouver à chaque coin de rue. Découvrez un tas d’activités sportives, comme le surf, les fly boards et les jet-skis et autres sports nautiques dans les plages de Dubaï. Des lieux insolites, comme l’Opéra de Dubaï, Burdj Al Khalifa et le Parc aquatique The Palm feront le bonheur de votre famille.

Toutefois, il convient de préciser que les prix varient largement en fonction de la période que vous choisissez ! Si vous voulez profiter des meilleurs prix, essayez de partir à Dubaï entre le mois d’avril et octobre.

Vous savez maintenant quand partir à Dubaï !