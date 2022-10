Louer un camion de déménagement au meilleur prix

Chaque été 1,5 million de foyers déménagent ! Selon la distance à parcourir et du volume de biens à transporter, un déménagement coûte de 500 à 3000 €, heureusement quelques astuces permettent de faire baisser la note dont la location d’un camion de déménagement, en effet déménager par vos propres moyens est bien moins coûteux que de faire appel aux services de déménageurs professionnels. Avec un permis B, vous pouvez également louer un petit camion et effectuer vous-même le transport.

Location de camion déménagement: comment trouver le bon véhicule au meilleur prix?

La location d’un camion de déménagement Le déménagement est une étape importante dans la vie de toute personne. Il est donc crucial de bien préparer cet événement afin que tout se passe sans encombre. La location d’un camion de déménagement est l’une des premières choses à faire. Cependant, il n’est pas toujours facile de trouver le véhicule idéal au meilleur prix. Voici quelques conseils pour vous aider dans votre recherche.

Les tarifs pour une location de camion de déménagement varient selon plusieurs facteurs, notamment la taille et le type de véhicule, la durée de la location, le kilométrage inclus et le lieu de départ. Pour obtenir le meilleur prix, il est important de comparer les différentes offres et de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.

La taille du camion est l’un des principaux facteurs qui influencent le prix de la location. Les petits camions sont généralement moins chers que les grands camions, mais ils peuvent ne pas être suffisamment spacieux pour tous vos biens.

Si vous avez beaucoup de choses à déménager, il est recommandé de choisir un camion plus grand pour éviter de faire plusieurs voyages. En effet le prix du carburant aura une incidence sur le coût total de votre location.

Bien sûr il faut choisir un camion que vous pourrez conduire selon le permis détenu. Et si certains loueurs proposent une location de camion avec chauffeur-déménageur cette option vous coûtera plus chère.

Commencez par faire une liste de toutes les choses que vous devez déménager pour bien estimer le volume en m3 nécessaire. Cela vous aidera à déterminer le volume et le poids approximatifs de vos biens.

La taille du camion du déménagement est liée au volume que vous pouvez transportez. Si vous avez besoin d’aide pour ces calculs, la plupart des entreprises de location de camions proposent des outils en ligne notamment pour le calcul du volume qui peuvent vous aider au choix. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un véhicule utilitaire et qu’il faut anticiper un petit temps d’adaptation au volant.

La durée de la location est également un facteur qui peut influencer le prix de la location. Si vous n’avez besoin du camion que pour une courte période, vous pouvez envisager une location à la journée. Cependant, si vous prévoyez de déménager sur une longue distance, il est recommandé de louer le camion pour une période plus longue afin de réduire le coût du voyage.

Le kilométrage inclus dans le prix de la location est également un facteur important à prendre en compte. Si vous prévoyez de faire plusieurs voyages, il est recommandé de choisir une location avec un kilométrage illimité afin de ne pas avoir à payer des frais supplémentaires chaque fois que vous utiliserez le camion.

Enfin, le lieu de départ peut également jouer un rôle dans le prix de la location. Si vous partez d’une grande ville, il est probable que les tarifs soient plus élevés qu’en province.

Conditions relatives au conducteur

La location d’un véhicule utilitaire en vue d’un déménagement ne peut s’effectuer qu’a compter de 21 ans. Être détenteur d’un permis valide depuis au moins 12 mois

Prévoir une assurance jeune conducteur pour les moins de 25 ans

Quel est le prix d’une location d’un camion de déménagement ?

Les prix des locations de camions varient considérablement d’une entreprise à l’autre, il est donc important de prendre le temps de comparer plusieurs options avant de faire votre choix final. Choisissez des camions avec des hayons élévateurs afin de faciliter le chargement.

Lors de la signature de votre contrat de location, soyez attentif aux conditions d’assurances et à la caution et exigez la réalisation d’un état des lieux.

De nombreuses entreprises proposent des tarifs spéciaux pour les longues distances, les week-ends ou même les vacances. Si vous savez à l’avance quand vous aurez besoin du camion, il peut être avantageux de réserver votre location à l’avance afin d’obtenir le meilleur prix possible.

Tarif moyen d’un camion de déménagement

Taille du camion Location à la journée Location week-end Entre 7 m3 et 9 m3 à partir de 45 € à partir de 125 € Entre 10 m3 et 12 m3 à partir de 60 € à partir de 150 € Supérieur à 12 m3 à partir de 80 € à partir de 180 € Tarif de location de camion Super U : combien ça coûte ? Type de véhicule Tarif journalier Utilitaire de 11 m3 (Renault Master) 80 € Utilitaire de 15 m3 (Mercedes Sprinter) 77 € Utilitaire de 16 m3 (Peugeot Boxer) 79 € Utilitaire de 20 m3 (Ford Transit) 109 € Des astuces pour payer mon cher la location d’un camion de déménagement Voici quelques astuces pour trouver le camion de location au meilleur prix : – Prenez le temps de comparer les différentes offres avant de choisir votre camion. Il existe de nombreuses plateformes en ligne qui vous permettent de comparer les prix des différentes sociétés de location. – N’hésitez pas à demander des devis auprès de plusieurs sociétés de location. Cela vous permettra de comparer les prix et les services proposés. – Prévoyez votre déménagement en semaine plutôt qu’en weekend, car les tarifs sont généralement moins élevés en semaine. – Essayez de louer votre camion le plus tôt possible pour bénéficier des meilleurs tarifs. En effet, les prix augmentent généralement à mesure que la date du déménagement approche. – Si vous avez besoin d’un grand camion, n’hésitez pas à le louer pour une période plus longue. Vous bénéficierez ainsi d’un tarif réduit. Il est important de bien comparer les différentes offres de location de camions de déménagement avant de choisir celle qui vous convient le mieux. En effet, les prix varient selon le type de véhicule, la durée de la location, les options et les assurances. Il est donc important de bien vérifier tous ces éléments avant de réserver. De plus, il est conseillé de réserver le véhicule à l’avance, surtout en période de haute saison. La location d’un camion est une solution à privilégier pour un déménagement à moindre frais.

Comment déménager sans se riuner ? Déménager un deux pièces à Paris coûte en moyenne 1 000 euros pour un déménagement “confort”. Un chiffre qui varie bien sûr en fonction de la surface et de la distance à parcourir. Résultat : deux tiers des français préfèrent déménager par leurs propres moyens. Mais comment faire sans véhicule, sans aide d’amis ou de voisins et avec un petit budget ? Suivez en vidéo notre “Guide de survie urbaine” pour connaître toutes les réponses.