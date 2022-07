Idées de repas pour un voyage en voiture : nos recommandations

Quelles sont les meilleures idées de repas pour un voyage en voiture ?

Si vous comptez faire un voyage en voiture, il est important de savoir quoi prendre avec vous comme nourriture. En effet, il faut bien manger, que ce soit avant ou pendant le voyage. Il existe plein d’idées de repas que vous pourrez préparer pour manger durant votre trajet en voiture, que vous soyez entre amis ou en famille. Nous vous présentons dans cet article tous nos conseils et astuces pour passer de bonnes vacances.

Qu’est-ce qu’il faut manger avant un voyage en voiture ?

Si vous êtes le conducteur d’un long trajet en voiture pour un séjour, vous devrez bien manger. En effet, votre concentration sera mise à rude épreuve, vous devrez donc manger des aliments dans des repas sains et équilibrés avant votre voyage en voiture. Pensez également à boire beaucoup d’eau pour vous hydrater. Toutefois, il n’est pas recommandé de trop manger avant votre long trajet en voiture. Manger trop gras et trop sucré juste avant votre voyage pourrait vous causer la sensation d’être alourdi, ce qui vous donnera envie de dormir au volant.

Ainsi, avant de vous lancer dans votre grande aventure avec votre famille et vos enfants, vous devez préparer, à la maison, un repas équilibré avec des recettes légères et bonnes pour la santé. Il est conseillé de prendre :

Des légumes ;

Des fruits frais ;

Du riz et tout ce qui est pâte ;

De la viande, du poisson ou des œufs.

Qu’est-ce qu’il est conseillé de manger pendant un voyage en voiture ?

Pour votre départ en voiture, il est conseillé de prendre une glacière contenant de la nourriture et des boissons. Dans le cas où vous êtes accompagné de vos enfants et de votre conjointe ou conjoint, vous devrez préparer de bons repas pour tout le monde et les emmener avec vous.

Il est important de prendre plusieurs bouteilles d’eau lors de votre voyage en voiture. Le corps aura tendance à se déshydrater rapidement dans un habitacle. N’hésitez pas à glisser quelques en-cas dans votre glacière pour assouvir vos petits creux ou ceux des passagers. Néanmoins, il faut éviter les snacks trop salés et trop sucrés que beaucoup aiment grignoter pendant un voyage. Il est préférable d’opter pour des fruits comme des pommes ou des bananes, ou pourquoi pas une bonne salade de tomates avec de l’huile d’olive pour bien vous rafraîchir. Prenez également des fruits secs comme des noix ou des raisins secs, tout le monde adore ça, vous pourrez les grignoter ensemble avec vos enfants, ils sont aussi très riches en vitamines et en matière grasse.

Lors de votre road trip, vous devrez évidemment être très prudent. Même si aucune loi n’interdit de manger au volant, il est tout de même déconseillé de le faire. Mangez au moment des pauses, que vous devrez d’ailleurs prendre régulièrement. Mais pour bien manger le midi, vous pourrez soit vous arrêter dans un resto ou bien préparer des sandwichs avec des crudités, beaucoup de légumes et des bâtonnets de fromages. Même si vous préférez manger dans un restaurant, il se pourrait que vous soyez en plein autoroute à l’heure du déjeuner. Il est donc toujours conseillé de prendre des repas avec vous. Pensez également à prendre du lait, du café et du sucre en boite.

Quelques idées de recettes pour un lunch en voiture

Découvrez maintenant nos recommandations en termes de mets à préparer !

Quels repas prendre pour un déjeuner sur la route ?

Pour éviter de prendre votre déjeuner à la station-service, il est conseillé de prévoir des repas et de les cuisiner avant de démarrer pour les emmener avec vous. D’ailleurs, si vous passez à côté de champs et d’une jolie vue de verdure, vous pouvez vous arrêter et faire un pique-nique en famille en savourant les repas que vous aurez préparés. Vous pouvez prendre des œufs-muffins garnis de légumes et du gruau que vous pouvez mettre dans des petits pots.

Vous pouvez préparer un Bagel œuf et saumon fumé. Pour cette recette, vous devez combiner du fromage et de la crème, avec des oignons verts, de la ciboulette, de l’aneth et du poivre. Vous mélangez le tout dans un bol, puis ajoutez des œufs. Vous devez ensuite cuire le tout dans un grand poêlon avec de l’huile. Ensuite, garnissez vos bagels avec du saumon fumé et des œufs de la manière que vous voulez. Demandez aussi l’avis des passagers pour plus d’idées de recettes.

Quelles recettes de diners pour un déplacement en voiture ?

Pendant votre road trip, vous pouvez vous arrêter pour dîner à l’arrière de votre voiture même si vous manquez de place ou faire un petit pique-nique en pleine nature. Vous pouvez tout simplement préparer un sandwich ou des roulés pour chacun dans votre cuisine, ceux-ci représentent les repas les plus pratiques à transporter. Ainsi, vous pouvez y mettre des aliments comme la salade hachée et ajoutez des légumes verts, des œufs, des tomates, du jambon et une bonne vinaigrette, le tout, dans un pain complet ou entre deux pains de mie. Vous pouvez aussi prendre de la soupe en boîte et des aliments bio.

Quelles idées de collation pour un road trip ?

Pour votre collation, vous pouvez prendre des petits gâteaux, des muffins, des cookies, du pain au chocolat ou autres de votre cuisine. Mais il est conseillé de privilégier les fruits et les légumes. Vous pouvez par exemple prendre des carottes, elles sont bonnes et faciles à manger. Sinon, prenez des fruits qui peuvent rester frais pendant des jours tels que les oranges et les autres agrumes.

Toutefois, ces fruits sont difficiles à manger en voiture, vous pouvez les prendre lors de votre pique-nique. Privilégiez alors les pommes et les bananes qui ne sont pas salissantes. Sinon, les fruits secs sont toujours recommandés, ils sont bons, riches en vitamines et ne sont pas salissants. Donc pour votre sortie, mangez beaucoup de fruits et légumes en collation et faites-vous plaisir de temps en temps avec des gâteaux.