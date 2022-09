Assurance Jeune Conducteur : comparateur de devis gratuit

Assurance jeune conducteur : comparateur & devis gratuit. Chaque propriétaire a l’obligation de souscrire son véhicule à un contrat d’assurance auto. En effet, une voiture mal assurée ne protège pas son conducteur de tout éventuel sinistre. Les dépenses financières liées aux dégâts ainsi que les poursuites judiciaires dont il pourrait être victime sont les risques à courir.

Il faut savoir que les contrats d’assurance auto remboursent les conducteurs, d’où l’utilité de souscrire à un contrat d’assurance auto minimal. C’est ce qu’on appelle : la garantie responsabilité qui couvre les dommages causés à des tiers. Plusieurs compagnies d’assurances offrent divers types d’assurance auto et à des prix variés. À tout jeune conducteur : procédez à la comparaison d’assurances auto et trouvez la meilleure offre d’assurance auto avec le minimum de surprime.

L’assurance responsabilité civile, également appelée assurance au tiers ou assurance responsabilité civile automobile est obligatoire pour conduire en France. La garantie couvre l’assuré et les tiers pour les dommages corporels et matériels qu’ils peuvent subir.

Une assurance auto coûte en moyenne 500€/an quand les jeunes conducteurs paient entre 1200 et 1500€ l’année ! Lle prix d’une assurance varie bien sûr en fonction du profil du conducteur et du modèle de son véhicule. Les jeunes paient beaucoup plus cher à cause de la surprime montant supplémentaire imposé par les assureurs. Cette surprime couvre les risques accrus d’accident chez les jeunes et est prévue par le code des assurances.

Assurance auto jeune conducteur

Vous êtes jeune conducteur pour les assurances si :

Vous avez le permis depuis moins de 3 ans Vous n’avez jamais eu d’assurance auto Votre permis a été annulé

Quelques conseils pour payer moins cher

Conduite accompagnée : Surprime réduite de moitié Vous avez moins de 25 ans, certains contrats proposent des réductions Comparez les assurances auto avant de souscrire.

Notion sur le comparateur d’assurance auto

Le comparateur d’assurance auto est un outil en ligne qui permet aux jeunes conducteurs de choisir et d’évaluer la compagnie d’assurance auto qui répond à ses besoins.

Il suffit de comparer les garanties offertes et le prix proposé par les assurances. Le plus avec ces comparateurs d’assurance auto en ligne est que vous n’avez pas à vous déplacer. En un clic et à la même adresse, vous avez les informations qu’il vous faut pour sélectionner les meilleures formules et ensuite choisir la formule d’assurance auto qui vous convient.

Plusieurs offres sont proposées par ces compagnies d’assurance jeune conducteur : contrats au tiers, tiers étendus et tous risques. Afin de définir le contrat qui vous correspond, les compagnies vous demandent de fournir diverses informations : la marque de votre voiture, votre profil, etc.

« Le prix d’une assurance auto est calculé suivant les informations données par le conducteur. »

Faire un comparatif de devis en ligne sur les garanties, les prix ou les franchises vous permet de payer une assurance auto jeune conducteur jusqu’à moins 56 % du coût de votre contrat d’assurance.

Simulation gratuite d’assurance auto jeune conducteur

Faire une simulation d’assurance auto, c’est évaluer de multiples offres d’assurance. La simulation rassemble de nombreux devis d’assurance qui inclut le contrat d’assurance auto et le tarif de l’assurance auto. Ainsi, la simulation d’assurance auto vous aide à trouver la proposition qui convient à votre profil de jeune conducteur.

D’ailleurs, avec la simulation d’assurance, vous pouvez trouver la formule d’assurance auto qui vous convient sans vous engager. Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire qui contient les informations suivantes :

Le modèle de la voiture ;

La date d’immatriculation ;

La date d’achat de votre voiture a assurer ;

Le mode de paiement : en crédit auto ou en comptant.

En parallèle, vous devez fournir toutes les informations relatives à votre dossier de conducteur : la date d’obtention du permis de conduire, le bonus-malus ou les dommages causés, l’utilisation de votre voiture, votre situation familiale et la formule d’assurance que vous avez choisie.

Ces informations permettent à la compagnie d’assurances d’évaluer le risque de dommages et rédiger par la suite le devis afférent. La réponse à votre demande de devis sur la formule d’assurance qui s’adapte à vos données de recherche se fait dans l’immédiat.

Meilleure formule d’assurance auto jeune conducteur

Faire un comparatif de prix d’assurance auto jeune conducteur vous permet d’économiser face au prix élevé de l’assurance auto jeune conducteur. De plus, vous avez une vision globale de diverses offres proposées par les assureurs qui par la suite vous contactera pour finaliser la souscription de votre contrat d’assurance auto jeune conducteur.

Comparer la formule pour assurer votre voiture en ligne vous permet d’avoir un meilleur niveau de protection à travers un contrat d’assurance abordable. Les assurances auto pour jeune conducteur vous offrent trois formules traditionnelles :

La formule au tiers : la plus économique et bénéfique pour le jeune conducteur qui désire avoir une assurance moins chère avec un niveau de protection moindre ;

: la plus économique et bénéfique pour le jeune conducteur qui désire avoir une assurance moins chère avec un niveau de protection moindre ; La formule intermédiaire (formule étendu) : couvre les garanties facultatives en cas de vol, d’un incendie ou de bris de glace ;

couvre les garanties facultatives en cas de vol, d’un incendie ou de bris de glace ; La formule tous risques : couvre les dommages matériels et corporels si vous êtes le responsable de l’accident, c’est la formule d’assurance la plus coûteuse pour les conducteurs.

22 contrats d’assurance auto jeune conducteur au meilleur prix

L’outil comparatif évalue le contrat le plus adapté à tout jeune conducteur. Procéder à un comparatif de contrats d’assurance auto jeune conducteur permet d’économiser votre temps pour avoir une formule au tiers, intermédiaire ou tous risques au meilleur prix.

Suite à la simulation et la comparaison des prix en ligne, vous pouvez voir dans la liste suivante les 22 aux meilleurs prix pour une assurance auto au tiers jeune conducteur. Vous pouvez également demander un devis gratuitement :

Active Assurances ;

Mieux Assuré ;

Mieux Assuré (+pack assistance) ;

AcommeAssure ;

Active Assurances (+pack assistance) ;

L’olivier Assurance ;

La France Mutualiste ;

MMA ;

CAR-Y ;

Allianz ;

L’olivier Assurance (+pack assistance) ;

Maif ;

Axa ;

AcommeAssure (+pack assistance) ;

Assureo ;

Maaf ;

Macif ;

Matmut ;

GMF ;

Generali ;

Direct assurance ;

Pacifia.

L’assurance jeune conducteur est coûteuse par rapport à un contrat classique. Et pour cause, les assureurs considèrent qu’en étant novice au volant, un jeune conducteur s’expose au maximum de sinistres. D’où la surprime, qu’il est tenu de payer (le double du prix d’une assurance auto). Et pour amoindrir ce prix, le jeune conducteur peut recourir à la conduite accompagnée, ou sinon au comparatif de devis en ligne. Ces outils comparatifs permettent de trouver plusieurs offres et types de contrats d’assurance auto jeune conducteur au meilleur prix et qui répond à ses attentes.

L’assurance est-elle obligatoire ?

La loi exige que tout véhicule à moteur circulant sur la voie publique en France soit muni d’une assurance. Cette assurance couvre les dommages causés à un tiers en cas d’accident ou de vol de la voiture. L’assurance jeune conducteur est spécifiquement prévue pour l’assurance automobile et d’une moto. Pour les scooters et les vélos le prix change peu.

Assurance auto

La loi impose aux propriétaires des véhicules terrestres à moteur d’avoir une assurance automobile pour leur voiture et les autres véhicules. En cas d’accident, c’est le conducteur qui est responsable des dommages causés à autrui. Il est donc tenu de souscrire à une assurance responsabilité civile auto. Cette assurance couvre les dommages causés à un tiers en cas d’accident ou vol de votre voiture par exemple. Elle couvre également les dommages causés aux autres véhicules du conducteur et aux passagers du véhicule. En cas d’accident, c’est la compagnie d’assurances automobile qui prendra en charge le remboursement des dommages causés au tiers.

Assurance moto

Les propriétaires des motos doivent souscrire à une assurance responsabilité civile avant la mise en circulation de leur véhicule.

Assurance scooter

Le propriétaire du scooter est responsable de l’utilisation du véhicule sur route ou dans les airs. Il est tenu de souscrire à une assurance responsabilité civile.

Assurance vélo

Le propriétaire d’un vélo est responsable des dommages causés en cas de chute et d’accident, même si ce n’est pas lui qui conduisait le véhicule.