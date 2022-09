iPhone 14 : Le prix des modèles en France

Quel est le prix de l’Iphone 14 en France ?

Le prix des différents modèles des Iphone 14 sont désormais connus et le moins que l’on puisse dire c’est que la note est salée. Keynote Apple 2022 : Les prix s’envolent en Europe !

La marque à la pomme a dévoilé ses nouveaux modèles de smartphones lors d’une grande conférence de rentrée ce 7 septembre 2022.

Si le prix de l’iPhone 14 Pro reste inchangé aux États-Unis à partir de 999 dollars (+taxes) pour le 14 Pro et 1.099 dollars pour le Pro Max, il n’en est pas de même en Europe. Fini la parité Dollars Euro il faut désormais compte +179 € pour le premier et + 220€ pour le second. Il faudra désormais au minimum 1000€ pour s’offrir le dernier iphone !



Les prix des Iphones 14 selon les modèles

iPhone 14 de 1.019 à 1.409 euros (512 Go) Iphone 14 Plus de 1.169 à 1.559 euros iPhone 14 Pro de 1329 (128 Go) à 1.979 euros (1 To) Iphone 14 Pro Max de 1.479 (128g) à 2.129 euros (1TO)

iPhone 14 Pro Max

1 To : 1 959 euros

512 Go : 1 729 euros

256 Go : 1499 euros

128 Go : 1379 euros

iPhone 14 Pro

1 To : 1 859 euros

512 Go : 1 629 euros

256 Go : 1 399 euros

128 Go : 1 279 euros

iPhone 14 Max

1 To : 1 709 euros

512 Go : 1 479 euros

256 Go : 1 249 euros

128 Go : 1 129 euros

iPhone 14

512 Go : 1 379 euros

256 Go : 1 149 euros

128 Go : 1 029 euros

A retenir : Avec la baisse de l’euro, Apple augmente ses tarifs de 170 euros pour l’iPhone 14 Pro (à partir de 1.329 euros) et de 220 euros pour le Pro Max (à partir de 1.479 euros).

Les prix annoncés à la Keynote Apple du 07 septembre 2022

#AppleEvent : les prix 💸

🔹 iPhone 14 : à partir de 1019€

🔹 14 + : à partir de 1169€

🔹 14 Pro : à partir de 1329€

🔹 14 Pro Max : à partir de 1479€

🔸 Watch SE : à partir de 299€

🔸 Watch 8 : à partir de 499€

🔸 Ultra : à partir de 999€

🔹 AirPods Pro 2e Gen : 299€

L’iPhone 14 introduit une évolution majeure : la connexion à un satellite, pour les situations d’urgence. Disponible aux États-Unis dans l’immédiat.

Disponibilité :

iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max : les précommandes débutent vendredi 9 septembre, avec de premières livraisons et une disponibilité en magasin le vendredi suivant 16 septembre

les précommandes débutent vendredi 9 septembre, avec de premières livraisons et une disponibilité en magasin le vendredi suivant 16 septembre iPhone 14 Plus : les précommandes ouvrent le vendredi 16 septembre, pour une disponibilité annoncée au 7 octobre

Les caractéristiques des différents modèles d’Iphone 14

Ils ont tous le connecteur Lightning .

Caractéristique de l’IPHONE 14

À partir de 1 019 € – 6,1″ Écran Super Retina XDR –Appel d’urgence – Détection des accidents – Caméra avant TrueDepth avec mise au point automatique. Double appareil photo avancé Objectif principal 12 Mpx Ultra grand‑angle – Amplitude du zoom optique X2 – Jusqu’à 20 heures de lecture vidéo –Puce A15 Bionic -CPU 6 cœurs -GPU 5 cœurs -Neural Engine 16 cœurs – Face avant Ceramic Shield, plus résistante que le verre de n’importe quel smartphone – Aluminium de qualité aérospatiale -Résistant à l’eau jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum – Hauteur 146,7 mm – Largeur 71,5 mm – Epaisseur 7,8 mm Poids 172 g – Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI.

Caractéristique de l’IPHONE 14 PLUS

À partir de 1 169 € – 6,7″ Écran Super Retina XDR -Appel d’urgence – Détection des accidents – Caméra avant TrueDepth avec mise au point automatique – Double appareil photo avancé Objectif principal 12 Mpx Ultra grand‑angle – Amplitude du zoom optique X2 – Jusqu’à 26 heures de lecture vidéo -Puce A15 Bionic -CPU 6 cœurs -GPU 5 cœurs -Neural Engine 16 cœurs – Face avant Ceramic Shield, plus résistante que le verre de n’importe quel smartphone – Aluminium de qualité aérospatiale -Résistant à l’eau jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum – Hauteur 160,8 mm Largeur 78,1 mm Epaisseur 7,8 mm Poids 203 g – Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI

Caractéristique de l’IPHONE 14 PRO

À partir de 1 479 € -6,7″ Écran Super Retina XDR – Technologie ProMotion -Écran toujours activé – Dynamic Island

Un nouveau mode d’interaction avec l’iPhone – Appel d’urgence – Détection des accidents – Caméra avant TrueDepth avec mise au point automatique – Système photo pro – Objectif principal 48 Mpx Ultra grand‑angle Téléobjectif – Amplitude du zoom optique X6 – Jusqu’à 29 heures de lecture vidéo -Puce A16 Bionic -CPU 6 cœurs -GPU 5 cœurs -Neural Engine 16 cœurs – Face avant Ceramic Shield, plus résistante que le verre de n’importe quel smartphone – Acier inoxydable de qualité chirurgicale -Résistant à l’eau jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum – Hauteur 160,7 mm Largeur 77,6 mm Epaisseur 7,8 mm Poids 240 g – Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI

Résistant à l’eau jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum

Dans le cadre d’une usure normale, la résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière peut diminuer au fil du temps. N’essayez pas de recharger un iPhone humide.

L’iPhone 7, l’iPhone 7 Plus, l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus, l’iPhone X, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max, l’iPhone XR, l’iPhone SE (2ᵉ génération), l’iPhone SE (3ᵉ génération), l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 Pro Max, l’iPhone 11, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 Pro Max, l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Pro Max, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont résistants aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. Ils ont été testés en laboratoire dans des conditions contrôlées.

L’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 Pro Max, l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Pro Max, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus ont obtenu l’indice de protection IP68 défini par la norme 60529 de la Commission électrotechnique internationale (CEI) (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes maximum).

L’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont obtenu l’indice de protection IP68 défini par la norme 60529 de la Commission électrotechnique internationale (CEI) (profondeur maximale de 4 mètres pendant 30 minutes maximum). L’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone 11 ont obtenu l’indice de protection IP68 défini par la norme 60529 de la Commission électrotechnique internationale (CEI) (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum).

L’iPhone 7, l’iPhone 7 Plus, l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus, l’iPhone X, l’iPhone XR, l’iPhone SE (2ᵉ génération) et l’iPhone SE (3ᵉ génération) ont obtenu l’indice de protection IP67 défini par la norme 60529 de la Commission électrotechnique internationale (CEI) (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes maximum).

Regardez l’événement spécial Apple Event pour découvrir l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, Apple Fitness+, l’Apple Watch Ultra, l’Apple Watch Series 8, les AirPods Pro et bien plus encore.