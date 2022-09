Quel iPhone peut avoir iOS 16 ?

iOS 16 est disponible ! La dernière version du système d’exploitation iOS est disponible depuis peu via mise à jour sur les iPhone récents d’Apple. En effet, après 3 mois de bêta test, l’iOS 16 est paru officiellement le 12 septembre 2022. Ce nouveau système introduit d’innombrables fonctionnalités qui optimisent l’ergonomie et la performance des iPhone qui sont compatibles. Qu’en est-il vraiment de l’iOS 16 et quels sont les iPhone qui peuvent recevoir cette mise à jour ?

Comment installer iOS 16 ? Quels sont les iPhone compatibles ?

Est-il judicieux d’installer iOS16 dès son apparition ?

La première inquiétude des utilisateurs d’iPhone est au niveau des bugs que peut avoir ce système d’exploitation Apple. En effet, étant donné que l’iOS 16 n’est sorti que depuis peu, il peut y avoir des problèmes mineurs lors de son utilisation. Toutefois, vu qu’il y avait une version bêta qui était disponible en juin 2022 pour les testeurs afin d’identifier les bugs majeurs, les consommateurs n’auront pas de mauvaises surprises.

Cependant, pour s’assurer que l’iOS 16 est bien stable, il vaut mieux attendre au moins 1 mois après la date de parution de l’iOS pour l’installer sur votre iPhone. Avec ce laps de temps, les développeurs d’application pour iOS auront le temps de faire des mises à jour. Entretemps, Apple aura aussi sorti une mise à jour corrective de l’iOS 16.

iOS 16 décuple le potentiel de l’iPhone avec de nouvelles options de personnalisation, des fonctionnalités plus intelligentes et des façons toujours plus simples de communiquer et de partager.

Quels sont les iPhone qui pourront être éligibles à l’iOS 16 ?

Lors du communiqué sur sa page officielle, Apple a décidé de mettre à l’écart deux modèles d’iPhone lors de la sortie de l’iOS 16. Avec l’ancien iOS 15, Apple a encore pris en compte l’ancien modèle d’iPhone 6 s pour la mise à jour. Mais cette fois-ci, le constructeur a décidé d’abandonner l’iPhone 6 s et l’iPhone 7, des appareils d’Apple qui sont sortis en 2015 et en 2016. C’est assez dommage pour les utilisateurs de ces iPhone. Toutefois, Apple a annoncé que les 6 s et 7 recevront encore des mises à jour de sécurité. Voici la liste des appareils mobiles d’Apple qui sont éligibles de l’iOS 16 :

iPhone qui sont sorties en 2017 : iPhone X ainsi que l’iPhone 8 et 8 Plus ;

iPhone qui sont sorties en 2018 : iPhone XR et XS ou encore l’iPhone XS Max ;

iPhone qui sont sorties entre 2019 et 2021 : les modèles standard, Pro et Pro max de l’iPhone 11 et de l’iPhone 13, les modèles d’iPhone SE ainsi que les iPhone 12, 12 mini, 12 pro et pro max ;

iPhone qui sont livrés avec l’iOS 16 : L’iPhone SE 3e génération et les iPhone 14, 14 plus, 14 Pro et Pro max.

Concernant l’iPod touch, l’appareil ne sera pas éligible à l’iOS 16. Même les mises à jour venant d’Apple ne sont plus supportées par ce baladeur.

Comment faut-il procéder pour installer iOS 16 sur son iPhone ?

Si votre iPhone fait partie des smartphones qui sont compatibles avec l’iOS 16, vous devez avant tout sauvegarder vos fichiers personnels sur un stockage externe. C’est un processus qu’il faut effectuer lors de la restauration ou de la mise à jour d’un iPhone. L’avantage avec les smartphones d’Apple c’est que la sauvegarde peut se faire directement sur iCloud, mais cela nécessite un stockage important.

Vous pouvez aussi sauvegarder les données personnelles dans votre iPhone sur un ordinateur en utilisant iTunes ou sur Mac via Finder. La sauvegarde des fichiers dans votre iPhone n’est pas obligatoire, cependant, cela s’avère pratique si l’installation de l’iOS rencontre une erreur.

Pour lancer la mise à jour vers iOS 16, allez dans le menu Réglages de votre iPhone. Si votre appareil est compatible avec l’iOS 16, il sera proposé en téléchargement dans la rubrique Mise à jour logicielle. Vous n’aurez plus qu’à lancer l’installation en acceptant les conditions générales. La durée du téléchargement va dépendre grandement du débit de votre connexion internet vu que la taille de l’iOS 16 est d’environ 5 Go. L’installation de l’iOS va durer environ 20 minutes, mais cela va aussi dépendre de votre iPhone.

Dans le cas où vous rencontrez des problèmes de stockage lors de l’installation de l’iOS 16, Apple va automatiquement procéder à la suppression provisoire des applications installées dans votre iPhone qui vont être réinstallées une fois l’installation de l’iOS terminée.

Il est tout à fait possible de procéder à l’installation d’iOS 16 via un ordinateur en utilisant iTunes ou Finder.

Est-ce que l’iPad est éligible à l’iOS 16 ?

Malheureusement, l’iPad ne recevra pas une mise à jour iOS 16. Toutefois, c’est normal vu qu’Apple décale souvent d’un mois l’apparition de l’iOS de ses smartphones (iOS) et de ses tablettes (iPadOS). De ce fait, la nouvelle version de l’OS de l’iPad arrivera le 16 octobre 2022.

Les iPad qui seront éligibles de la nouvelle version d’iPadOS seront sans doute les modèles iPad Pro équipés d’une puce M1, un iPad et iPad mini de 5e génération ou ultérieurs. La bonne nouvelle est que tous les iPad compatibles avec le nouvel iOS passeront immédiatement à la version 16.1.

Si votre iPhone fait partie des modèles qui sont compatibles avec l’iOS 16, il vous suffit de connecter votre appareil mobile à internet, avec un bon débit pour éviter les erreurs qui peuvent être causées par la latence de cette dernière.