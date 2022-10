Vous désirez vous payer un saut en parachute ou l’offrir à l’un de vos proches ? Aujourd’hui, nous allons parler tarif, afin de prévoir votre budget en avance.

Tout savoir sur le prix d’un saut en parachute

Avant de vous donner les tarifs, sachez que plusieurs choses entrent dans le calcul d’un saut en parachute. Il faut effectivement prendre en compte :

le vol

le moniteur

le matériel

l’assurance

les options

Les critères influant sur le tarif

En ce qui concerne le vol, l’avion va devoir monter à 4 000 mètres d’altitude. Le kérosène est donc un critère important dans le budget, mais suivant le nombre de personnes à prendre place avec vous dans l’avion, cela peut atténuer le coût. Par ailleurs, vous avez également des taxes aéroportuaires à payer, et elles ne sont pas identiques partout. Enfin, il faut aussi penser à l’entretien et aux révisions de l’avion.

Évidemment, le saut en parachute comprend la rémunération du moniteur professionnel et diplômé, ainsi que le parachute. Ce dernier va posséder une voile principale et une voile de secours (avec une ouverture automatique). Comme pour l’avion, il faut prendre en compte le coût de la révision du matériel. Sachez que le parachute n’est pas le même suivant le type de vol choisi. Si c’est votre première fois, vous allez faire votre baptême en tandem. De ce fait, la voile du parachute sera plus grande et il sera équipé non pas d’un, mais de deux harnais. Cela entraine un coût supplémentaire.

Concernant l’assurance, elle est obligatoire. Dans le cas d’un baptême de parachute ou d’une initiation, l’assurance est incluse, car connue à l’avance. En revanche, si vous optez pour un stage, cela va dépendre de votre âge.

Enfin, vous pouvez choisir une formule de saut avec des options. Forcément, si vous choisissez qu’un professionnel saute avec vous pour prendre des photos ou des vidéos, vous allez payer plus cher votre saut.

Les tarifs des sauts en parachute

Maintenant, que les choses sont claires sur ce que comprend le tarif d’un saut en parachute, nous pouvons vous dire ce qu’il en est précisément. Cela dépend évidemment du type de saut que vous allez réserver. Par ailleurs, suivant l’endroit où vous réservez, vous pourrez payer en carte bancaire, espèces ou chèques vacances. Le paiement en plusieurs fois est aussi possible.

Dans le cas d’un baptême, vous devez compter environ 350 euros le saut. À cela, ajoutez un peu moins de 100 euros, si vous voulez la présence d’un videoman.

Pour un saut d’initiation, c’est un peu plus cher. Cette fois, il faut plutôt tabler sur 450 €, car vous aurez une journée de formation théorique. De plus, lors de votre saut, qui aura lieu le lendemain, vous serez accompagné par deux moniteurs. Cela vous est donc facturé plus cher qu’un vol en tandem.

Quant au stage, prévoyez un budget de 1400 euros. Ce tarif est normal, car cela va se dérouler sur plusieurs jours et vous allez effectuer plusieurs sauts en parachute durant cette période.