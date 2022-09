Saut en parachute : Où en faire autour de La Baule ?

Saut en parachute à La Baule ou à Montoir

A 1 heure de Nantes en Loire-Atlantique, le centre de parachutisme de l’aérodrome de La Baule-Escoublac ou celui de Montoir de Bretagne (juste à côté de Saint-Nazaire) entre Loire et Océan, vous attendent sur leur zone de saut pour effectuer votre premier saut en parachute dans la région des Pays de la Loire.

Un saut en parachute est un cadeau unique pour toutes les occasions : Anniversaires, Concours, CE, Enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, Retraite ! Surprenez vos amis, survolez La Baule, Pornichet, Saint-Brevin ou le grand parc de Brière et découvrez le parachute en tandem en faisant le plein d’émotions fortes, de sensations et d’adrénaline !

Un saut en parachute est l’une des expériences les plus incroyables que vous puissiez vivre. C’est aussi c’est vrai l’une des plus terrifiantes, mais le saut en parachute en tandem est effectué avec un professionnel du parachutisme. Si vous avez le courage de sauter, vous serez récompensé par une sensation de liberté et d’adrénaline inégalée.

Le parachutisme en tandem vous permet de découvrir les sensations du parachutisme en chute libre sans formation approfondie. Il s’agit principalement du choix de la plupart des gens pour leur première aventure dans le monde du parachutisme. Le saut en parachute ne nécessite pas de formation approfondie – seul un briefing de 20 minutes est nécessaire car c’est l’instructeur qui ouvre et pose le parachute. Soyez attentif lors des explications avec le formateur-moniteur : un saut ça se prépare un minimum. Une formation de plusieurs minutes (souvent entre 10 et 20 minutes) aura lieu au sol avant de partir.

Pour un prix d’environ 250€ profitez de la liberté du ciel et admirez la vue depuis quelques kilomètres au-dessus de la terre.

Tous les week-ends (du Jeudi au Lundi inclus) et jours fériés de Mai à fin Octobre – La montée en avion est l’occasion d’un vol touristique au-dessus au-dessus de la Baie de La Baule et des marais salants.

Pourquoi choisir le saut en parachute en tandem ?

Il y a plusieurs façons de faire un saut en parachute, mais la plus commune est de sauter d’un avion en vol. Vous pouvez également sauter d’un pont ou d’une falaise, mais cela nécessite généralement plus d’expérience. Quelle que soit la façon dont vous sautez, vous aurez besoin d’un parachute et d’un instructeur pour vous aider à atterrir en toute sécurité. Pour s’initier au parachutisme, le saut en tandem est la meilleure option. Un harnais bi place vous relie en toute sécurité à un instructeur qui s’occupe de tout. Ce moniteur est un parachutiste professionnel qui ouvre le parachute au moment voulu et vous dépose doucement sur la zone de saut.

Avant de sauter, vous devrez signer une décharge de responsabilité indiquant que vous comprenez les risques associés au saut en parachute. Ensuite, vous devrez suivre une courte formation sur la façon de manipuler votre parachute et de vous préparer à l’atterrissage. Une fois que vous serez prêt, vous serez habillé dans une combinaison qui vous permettra de flotter dans l’air pendant que vous tombez.

Le briefing avant le saut en parachute

Votre aventure commence par un briefing initial d ‘environ 15 minutes à l’aéroport de La Baule. Votre instructeur vous montrera comment vous installer en chute libre et à l’atterrissage, et vous donnera les consignes de sécurité à suivre. Ensuite, vous serez équipé d’une combinaison, de lunettes de protection et d’un harnais qui vous reliera à votre instructeur.

On ne décolle que si les conditions météorologiques le permettent. Pendant le vol dans les airs, qui dure environ 20 minutes, vous pourrez admirer par le hublot la baie de La Baule, l’estuaire de la Loire et les marais salants de Guérande. La tension monte au fur et à mesure avant le grand saut. A une hauteur de 3000 ou 4000 m, vous êtes prêt a effectuer le grand saut .

L’équipement pour faire un saut en parachute

A prévoir Des vêtements confortables Chaussures de sport (pas de chaussures à crochets)

Les conditions particulières Âge minimum de 14 ans avec autorisation parentale Taille maximale : 1,95 m Poids maximum : 85 kg – Un saut en parachute reste un acte sportif qui nécessite un minimum de tonicité musculaire et de condition physique , au risque de vous blesser Certificat médical obligatoire pour les personnes de plus de 60 ans.

Informations pratiques Pour votre protection, la Gopro personnelle n’est pas autorisée. Activité dépendante des conditions météorologiques



Mon expérience de saut en Parachute à La Baule

Il y a quelques années j’avais décidé de tenter l’expérience du saut en parachute à La Baule. C’était une magnifique journée d’été, parfaite pour un saut en parachute. J’avais toujours eu envie de sauter en parachute et c’était l’occasion parfaite de le faire. Je me suis donc inscrit pour un saut en tandem avec un professionnel.

Le jour du saut, je me suis rendu au lieu de rendez-vous et j’ai rencontré mon instructeur. Il m’a briefé sur ce que je devais faire et ne pas faire pendant le saut. J’avais vraiment hâte de sauter mais je savais que c’était une expérience unique et que je devais en profiter au maximum.

Saut en Parachute à La Baule en Loire-Atlantique

Lorsque nous sommes montés dans l’avion, j’étais un peu nerveux mais je savais que c’était normal. L’avion a commencé à prendre de la hauteur et j’étais de plus en plus excité. Lorsque nous sommes arrivés à la hauteur de saut, mon instructeur m’a attaché à lui et nous avons sauté ensemble.

Le saut en parachute était une expérience incroyable. Le plus impressionnant c’est la chute libre, environ 1 minute à 200 K/h, ça décoiffe ! Après cette chute enfin le parachute s’ouvre et j’ai eu l’impression de voler pendant presque 10 minutes et c’était vraiment magnifique. Lorsque nous avons atterri, j’étais tellement heureux et je savais que c’était une expérience que je n’oublierai jamais.

Si vous avez envie de vivre une expérience unique, je vous recommande vivement de faire un saut en parachute à La Baule. C’est quelque chose que je ne regrette absolument pas et je le referai sans hésiter.

En chute libre, au-dessus de la côte d’amour

La descente en chute libre se fait à une vitesse pouvant atteindre 200 km/h en 40 à 50 secondes. Vous pourrez faire le plein d’adrénaline ! Les instructeurs déploient le parachute à 1500 mètres du sol (il est équipé d’un altimètre qui indique l’altitude en temps réel). La durée du vol sous voile est comprise entre 5 et 8 minutes. Vous pourrez prendre le temps d’admirer le littoral de la Loire-Atlantique vu d’en haut. Si la météo le permet, vous pourrez également prendre les commandes pendant quelques minutes pour piloter le planeur.

Le moniteur est responsable de l’atterrissage qui se fait en douceur dans la zone de largage grâce à son expertise. Une fois de retour au sol, il passera au pliage de la voilure pendant que vous rejoindrez votre groupe.

Sauter en parachute à La Baule : un moment inoubliable !

Sauter en parachute à La Baule a été une expérience incroyable et inoubliable. Je suis tombé amoureux de l’activité et je ne compte plus le nombre de fois où je l’ai pratiquée depuis.

J’ai eu l’occasion de sauter en parachute à plusieurs endroits différents, mais il y a quelque chose de spécial à sauter dans ma ville natale. La Baule est une ville magnifique, située sur la côte Atlantique française. C’est un endroit parfait pour un saut en parachute, car il y a beaucoup de choses à voir pendant la chute.

Vous pouvez voir la plage, les marais salants et les bateaux. C’est un paysage grandiose et vous vous sentez vraiment libre.

Lorsque vous atterrissez, vous êtes accueilli par un personnel expérimenté et professionnel. C’est une expérience incroyable et inoubliable.

Saut en parachute : quelles sont les précautions à prendre ?

Il y a quelques précautions à prendre avant de faire un saut en parachute, mais elles sont toutes faciles à suivre. La première est de s’assurer que vous avez un instructeur qualifié avec vous. L’instructeur doit vous dire comment atterrir et doit pouvoir vous aider en cas de problème. La deuxième précaution est de vous assurer que vous êtes en bonne santé physique. Si vous avez des problèmes de santé, vous devriez consulter votre médecin avant de faire un saut en parachute. La troisième précaution est de bien vous préparer mentalement et émotionnellement. Il est primordial d’être prêt à faire face à l’adrénaline et aux hauteurs. La quatrième précaution est de bien vous échauffer avant le saut. Vous devriez faire quelques exercices pour vous assurer que vous êtes prêt à affronter l’adrénaline.

Mes conseils pour un saut en parachute :

Les bons conseils pour une expérience réussie !

Le saut en parachute est une expérience unique et incroyable, mais c’est aussi une activité extrêmement dangereuse. Il est fondamental de bien se préparer avant de sauter, afin de minimiser les risques. Voici quelques conseils pour une expérience de saut en parachute réussie :

– Choisissez un bon équipement : le parachute doit être en bon état et adapté à votre taille et à votre poids. Vérifiez également que les cordes et les harnais sont en bon état.

– Apprenez les techniques de base : avant de sauter, prenez le temps de vous familiariser avec les techniques de base du parachutisme. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, n’hésitez pas à prendre des cours avec un professionnel.

– Faites attention au vent : le vent peut être très dangereux lors d’un saut en parachute. Assurez-vous de bien vous renseigner sur les conditions météorologiques avant de sauter.

– Suivez les instructions du moniteur : lorsque vous sauterez, vous serez accompagné d’un moniteur expérimenté. Suivez ses instructions à la lettre pour éviter tout accident.

– Atterrissez en douceur : l’atterrissage est souvent la partie la plus difficile du saut en parachute. Concentrez-vous sur votre position et essayez de tomber la tête la première. Si vous atterrissez correctement, vous n’aurez pas à vous inquiéter des chocs violents.

En suivant ces quelques conseils, vous serez mieux préparé pour votre saut en parachute et vous aurez plus de chances de passer une expérience agréable et inoubliable.

Pourquoi faire un saut en parachute à La Baule ?

Si vous avez déjà eu l’occasion de sauter en parachute, vous savez à quel point c’est une expérience intense et mémorable. Si vous n’avez jamais eu l’occasion de le faire, sachez qu’il s’agit d’une activité extrêmement populaire et que beaucoup de gens la recommandent vivement. Réellement, il n’y a rien de tel que de se retrouver en plein air, libre de toute contrainte, avec un paysage magnifique à contempler pendant que vous vous laissez porter par le vent.

Si vous êtes à la recherche d’un endroit idéal pour sauter en parachute, La Baule est sans doute l’une des meilleures destinations possibles. Réellement, cette ville française est réputée pour être un excellent spot pour les amateurs de sports extrêmes. De plus, vous serez entouré d’une équipe professionnelle et expérimentée qui saura vous accompagner tout au long de votre saut et vous assurer une expérience inoubliable.

Alors, si vous êtes prêt à vivre une expérience intense et mémorable, n’hésitez pas à faire un saut en parachute à La Baule !

Pour conclure, un saut en parachute est une expérience unique et inoubliable. C’est quelque chose que je recommande à tout le monde de faire au moins une fois dans sa vie. C’est une expérience qui vous permettra de sortir de votre zone de confort et de vous sentir vivant.

Filmer son saut en parachute

Il n’est pas possible de se filmer soi-même pour des raisons de sécurité, mais rassurez-vous il est bien prévu une option vidéo et photo.

En achetant le forfait photo et vidéo votre expérience unique sera capturée pour que vous puissiez la revivre encore et encore ou la partager avec vos amis et votre famille.

Vidéo de mon saut en Parachute à La Baule