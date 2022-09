Et si vous voliez au-dessus de la Baie ? En solo, en duo ou en trio, vivez un moment mémorable grâce à des vols en parachute ascensionnel nautique au-dessus de la baie de La Baule.



Volez seul, à deux ou à trois dans le même parachute à plus de 100 mètres de hauteur au-dessus de la plus belle baie de la Côte d’Amour à La Baule. Profitez d’une vue inoubliable et spectaculaire sur le paradis ! Un véritable sentiment de liberté ! Cette activité est ouverte à tous les enfants à partir de 11 ans (vol seul).

Que feriez-vous si vous pouviez survoler l’océan et observer votre propre plage depuis le ciel ? C’est l’opportunité qui vous est offerte par un tour en parachute ascensionnel. Avec un bateau qui vous remorque, la seule chose que vous avez à faire est de vous laisser dériver au gré du vent dans un silence apaisant, et de profiter du paysage époustouflant.

Survolez la côte et admirez le paysage depuis les airs. Bien calé dans les airs avec votre parachute ascensionnel, vous n’avez plus qu’à profiter des vues qui s’offrent à vous. Vous vivrez des sensations uniques et des vues imprenables, seul ou avec les personnes de votre choix !

Le parachute ascensionnel avec Aqua Jet Pornichet

Et si vous voliez au-dessus de la Baie ? A moins d’une heure de Nantes, dans la région Pays de La Loire, vous pourrez ressentir de nouvelles sensations, et un réel tourbillons d’émotions ! Aqua Jet Pornichet vous réserve une surprise de taille : l’arrivée d’une nouvelle activité, inédite En Loire-Atlantique ! L’activité parapente ascensionnel.



Seul, à deux et jusqu’à trois personnes, venez survoler la baie de La Baule. Équipé de votre gilet de sauvetage et relié à la voile par un harnais, vous pourrez atteindre jusqu’à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. C’est une activité très appréciée lors des Enterrement de Vie de Jeune Fille.