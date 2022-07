Partir seul en voyage : nous vous livrons tous nos conseils !

Quels sont les avantages de faire un voyage en solo ?

Un voyage en groupe, en famille ou entre amis peut être très agréable. Cependant, voyager seul reste une expérience vraiment enrichissante qui vous marquera sans doute à vie.

C’est une aventure qui vous permettra de vous ouvrir à une nouvelle culture de la ville que vous visitez ainsi que son Histoire. Partir pour des vacances en étant accompagné pousse généralement à rester uniquement avec les personnes qu’on connaît et à ne pas aller vers les gens. Mais quelles sont les meilleures destinations pour partir en vacances seul ? Trouvez tous nos conseils dans ce qui suit.

Quels sont les avantages de partir en vacances en solo ?

Voyager seul dans un pays étranger et vers une destination lointaine pour se retrouver dans une ville inconnue vous permettra de mieux vous connaître pour ainsi grandir. Rien de tel que des vacances en solo ou en célibataire pour surmonter sa peur ainsi que ses insécurités. Une fois que vous aurez surmonté cette peur de l’inconnu, vous découvrirez en vous une nouvelle force, un courage ainsi qu’une soif de l’aventure.

Vous pouvez par exemple embarquer pour une croisière sur la mer du Nord afin d’y découvrir les côtes préservées de l’Irlande, les paysages époustouflants de l’Écosse ou encore la beauté glaçante de l’Islande. Voyager seul vous permettra de relativiser vos soucis quotidiens et de prendre un peu de recul en passant du temps seul avec vous-même ! Un seul principe, c’est de s’amuser et de profiter de toutes les belles découvertes que le monde a à offrir.

Vous pourrez également faire un vrai travail sur votre propre âme et devenir une meilleure personne, et ce, en affrontant les aspects de votre personnalité que vous souhaitez changer.

Quoi de mieux que de vous ouvrir à votre propre créativité. Partir en voyage seul vous permettra donc de vous recentrer sur l’essentiel en vous déconnectant du monde, et ce, afin de mieux vous révéler. Il ne vous reste plus qu’à choisir un des vols proposés et de partir à l’aventure !

Quelle est la meilleure destination pour les voyageurs en solo ?

Nous avons établi pour vous le top 8 des meilleures destinations pour les voyageurs en solo. Ce nouveau classement prend en compte non seulement la sécurité dans le pays à visiter, mais aussi d’autres facteurs, comme le coût des transports en commun, la météo, le coût du séjour à l’hôtel, les précipitations, la qualité des auberges, des restaurants, des attractions, des bars et des activités de groupe.

L’Islande est en tête de liste des meilleures destinations pour un voyage en solo. Le pays offre diverses possibilités pour les activités en plein air avec ses :

Glaciers ;

Grottes ;

Volcans, etc.

À la deuxième place, nous retrouvons Malte, un pays plébiscité pour sa richesse historique, ses nombreux bars et restaurants, ainsi que pour son climat agréable. Arrive ensuite le Portugal en troisième position, et ce, grâce à ses magnifiques paysages, la convivialité de ses locaux et sa sécurité. Voici la liste des pays :

L’Islande ;

Malte ;

Le Portugal ;

La Croatie ;

L’Espagne ;

Bélize ;

Monténégro ;

Le Japon.

Conseils pour partir en voyage seul avec un petit budget

Toute personne voyageant avec un petit budget connaît les auberges de jeunes. Bien que leur nom suggère qu’il s’agirait d’un endroit pour les jeunes routards, ils ne se limitent pas à cette tranche d’âge seulement. Quoi de mieux que de passer ses nuits dans une ville étrangère à moindre coût ?

En plus de coûter généralement moins cher que les hôtels, ce type d’hébergement permet également d’accéder à certains services et commodités tout en faisant de nouvelles rencontres et en partageant le voyage ensemble. Dans un hôtel, le manque d’espaces communs signifie que l’on est souvent confinés seul dans sa chambre. Les auberges de jeunesse proposent des chambres en dortoir, parfaites pour voyager seul. Vous pourrez de cette façon entretenir des conversations inoubliables pendant vos nuits avec vos nouvelles rencontres.

Vous partagerez ainsi votre chambre avec plusieurs autres voyageurs du monde entier. Puisque vous partagerez le même espace, les moments d’échange ainsi que les contacts seront assez faciles. De plus, les espaces communs tels que le salon, la cuisine et parfois même le bar, permettent de sociabiliser avec de nouveaux voyageurs.

Lorsque vous voyagez seul, les gens oseront facilement vous approcher et vous intégrer dans leurs groupes. Lorsque le contact est créé et qu’il y a des affinités qui se créent, pourquoi ne pas programmer la suite de son séjour avec eux ? Une chose est sûre, vos nuits seront moins solitaires !

Qui peut partir en voyage seul ?

Les voyages en solo sont populaires auprès des personnes célibataires qui ont décidé de mener ce style de vie, mais sachez qu’ils ne sont pas réservés à elles seules. Une étude menée dans 25 pays sur les intentions de voyage et publiée dans le New York Times a révélé qu’en 2013, 9 % des vacanciers étaient partis seuls.

En 2014, cette tendance a grandement augmenté vers un pourcentage de 24 %, puis a grimpé à 37 % en 2015 où des personnes voyageant pour la première fois de leur vie l’ont fait en n’étant pas accompagnées. De plus en plus de personnes optent pour les voyages en solitaire, ce n’est, en effet, plus une aventure qui s’arrête aux célibataires endurcis seulement. Même si, selon les statistiques, la plupart de ces vacanciers sont divorcés ou célibataires ayant entre 30 et 60 ans, 20 % d’entre eux sont en couple ou même mariés.

Ainsi, les voyages en solo restent une expérience ouverte à toute personne, toutes les tranches d’âge sont de ce fait concernées. Il suffira seulement de prendre sa décision et de se lancer pour vivre une expérience hors du commun.

Quels moyens de paiement prévoir pour une destination voyage en solo ?

C’est bien connu que sans argent, voyager ne sera pas chose aisée ! C’est pour cette raison que bien préparer son moyen de paiement et ses options de secours représente une tâche indispensable pour être serein pendant son voyage en solo. Comment procéder ? En premier lieu, choisissez bien votre banque, de préférence celle où vous bénéficierez des frais bancaires les plus bas. Vérifiez également si votre banque bloque les retraits et les paiements effectués dans certains pays.

Vous devriez toujours avoir une deuxième carte de crédit de secours dans votre poche au cas où la première vous sera perdue ou volée. Il existe de nos jours de nombreuses alternatives pour la réduction des frais bancaires, comme Revolut, une startup qui vous donnera une carte de paiement physique que vous pourrez utiliser partout dans le monde et que vous pourrez recharger à partir de l’application.

En résumé, renseignez-vous pour payer moins cher les frais bancaires, prenez une deuxième carte de crédit de secours avec vous, du cash pour les imprévus, ainsi que de nouveaux moyens pour vous permettre de réduire les frais bancaires encore plus. Une bonne préparation vous permettra certainement de dormir sereinement lors de vos nuits.