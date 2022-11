Partir au Cap vert : nos conseils pour choisir la meilleure date

Comment choisir la meilleure date pour partir au Cap Vert ?

Le Cap Vert est un pays très chaleureux où le soleil brille tout au long de l’année. Si vous souhaitez vous baigner au Cap Vert, sachez que cela est tout à fait faisable tout au long de l’année, notamment en hiver. Cependant, la mer risque d’être agitée pendant certaines périodes de l’année, ce qui ne convient pas aux touristes, mais fait plaisir aux surfeurs.

Dans cette revue, nous allons vous faire découvrir la meilleure période pour un séjour agréable au Cap Vert.

Comment programmer son séjour pour le Cap Vert ?

Le Cap Vert possède un climat tropical saharien, ce qui signifie qu’il fait chaud et sec pratiquement toute l’année dans la région. Cependant, il faut savoir que Le Cap Vert se distingue avec une saison sèche, d’octobre à juillet, avec des mois venteux de décembre à mars, comme il possède également une saison de pluie entre juillet et août. De ce fait, la période pendant laquelle le climat sera le plus agréable se situe entre mars et juillet, soit après la saison des vents et avant la saisons des pluies. Cependant, il est conseillé de choisir la date de votre départ au Cap Vert selon les activités que vous souhaitez faire, ainsi qu’en fonction de votre budget.

Si vous avez un faible budget et que vous souhaitez profiter du Cap Vert, optez pour un voyage en octobre. Le climat sera agréable et les prix du séjour seront raisonnables. Pour vous aider à faire le bon choix, voici ci-dessous nos meilleurs conseils, à savoir :

décider des activités à faire : pour profiter de la mer et du soleil, partez en avril, mai ou juin. Pour faire du surf, optez plutôt pour décembre, janvier ou février ;

vérifier la météo : avant de choisir votre date de départ, vérifiez la météo pour les différents mois de l’année pour trouver la période qui vous convient le mieux ;

se fixer un budget : si votre budget vous le permet, vous pouvez très bien faire votre voyage en saison haute. Cependant, si vous avez un budget moyen, la saison basse sera idéale pour faire des économies tout en visitant la région.

Quelle est la meilleure saison pour faire du surf au Cap Vert ?

Au Cap Vert, il est possible de nager et de faire toute sorte d’activités aquatiques tout au long de l’année. Cependant, si vous souhaitez vous y rendre spécialement pour faire du surf, il vaut mieux opter pour les mois venteux qui s’étendent de décembre à mars. Pendant ces mois, les surfeurs professionnels iront s’entraîner sur les plages du Cap Vert.

Cependant, si vous êtes un débutant, évitez les jours où le vent soufflera trop fort, notamment si vous n’êtes pas accompagné par un coach. Par ailleurs, si vous souhaitez profiter de la saison pour faire du surf pour la première fois, nous vous recommandons vivement de vous rapprocher d’un club de surf afin d’être encadré par un coach qui vous apprendra à surfer comme un pro. Si vous êtes un novice, évitez de prendre les vagues seul et sans surveillance au risque de vous noyer, car le vent peut parfois être très violent.

En moins de 4 minutes, voguez vers les 8 plus belles îles du Cap-Vert. A noter que le Cap-Vert comporte 10 îles au total, dont 9 sont habitées ! Des grandes plages de sable idylliques aux paysages plus sauvages et moins fréquentés, à vous de faire votre choix ! Le + : les emplacements géographiques et les temps de visite sont indiqués pour chaque lieu d’intérêt. Chapitres : 0:00 : intro 0:10 : Boa Vista 0:34 : Fogo 0:54 : Sal 1:15 : Santiago 1:33 : Santo Antão 1:54 : São Vicente 2:20 : São Nicolau 2:46 : Brava