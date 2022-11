Quand partir au Costa Rica ? : le guide du touriste !

Quelle est la meilleure période pour visiter le Costa Rica ?

Le Costa Rica, et comme beaucoup d’autres pays tropicaux, est assez chaud tout au long de l’année. S’il est possible d’enregistrer des températures avoisinant les 17 °C, la moyenne tournerait autour de 28 °C, et ce, quel que soit le mois de l’année. Ensoleillé, doux et riche en faune et en flore, c’est une destination de rêve.

De ce fait, le choix de la période n’est pas vraiment important pour visiter le Costa Rica, mais, c’est surtout l’endroit que vous visitez qui aura un impact sur la douceur du climat. Si vous désirez partir au Costa Rica et vous ne savez pas quand, la suite devrait vous intéresser !

Quand faut-il partir au Costa Rica ?

Comme nous venons de l’expliquer plus haut, le Costa Rica est un pays situé au sein de la région tropicale. Sa situation géographique lui offre un climat particulièrement chaud et humide tout au long de l’année, avec des orages fréquents durant la journée. Ceci dit, vous ne pourrez pas profiter pleinement de votre voyage tout au long de l’année, puisqu’il y a une période particulièrement appréciée par les touristes qui visitent le pays.

En effet, la saison sèche est la meilleure période pour aller au Costa Rica, elle s’étend du début du mois de décembre jusqu’à la mi-avril. La saison sèche au Costa Rica se distingue par :

des températures avoisinant les 26 °C ;

des journées ensoleillées avec une absence totale d’averses durant la journée ;

une température de l’eau moyenne de 24 °C.

Des conditions climatiques optimales pour profiter de vos journées à la plage, d’autant plus que le pays est particulièrement connu pour la beauté de ses côtes. Cependant, c’est la période qui connaît le plus grand flux de touristes ; les prix ont donc tendance à augmenter, surtout sur les régions côtières qui ont la plus grande audience.

Où partir au Costa Rica ?

Pour choisir les villes à visiter au Costa Rica, vous devez commencer par vous informer sur les différentes richesses du pays pour avoir une idée plus précise sur les lieux que vous devez absolument visiter. Si vous aimez la baignade, il est évident que vous allez choisir une ville côtière pour être à proximité de l’océan et passer vos journées à la plage en mode détente.

Sachez que ces villes sont plus chaudes, parce qu’elles subissent toute la pression atmosphérique et la chaleur. L’intérieur des terres est plus clément et offre des températures un peu plus douces. Ce sont d’ailleurs les villes favorites des amateurs de la nature, des randonnées et des bivouacs sauvages pour être au plus près de la nature. Vous aurez l’occasion de découvrir la richesse de la faune et de la flore du Costa Rica.

L’un des lieux insolites que vous pouvez découvrir au Costa Rica, c’est la région du volcan Arenal qui est, elle aussi, connue pour attirer un grand nombre de visiteurs, des amateurs de la nature pour la plupart. Toutefois, chaque région du Costa Rica dévoile sa splendeur à un moment bien précis de l’année, ce qui renforce le besoin de vous informer sur les richesses du pays avant de vous lancer dans l’aventure.

Explorez les principaux lieux d’intérêt du Costa Rica, en 4 minutes top chrono. Le Costa Rica, c’est la promesse d’une échappée sauvage au cœur d’une nature intacte et majestueuse, où les couleurs et la chaleur des tropiques vous explosent en plein visage ! Le + : les emplacements géographiques et les temps de visite sont indiqués pour chaque lieu d’intérêt. Chapitres : 0:00 : Intro 0:12 : Parc national du volcan Poas 0:31 : Le village de Tortuguero 0:51 : Samara et la péninsule de Nicoya 1:05 : Le Cerro Chirripo 1:31 : Parc national du volcan Arenal 1:44 : Le parc national de Manuel Antonio 2:03 : La réserve de Monteverdre 2:19 : Bahia Drake et le Corcovado 2:37 : Cahuita et la côte Caraïbe 3:01 : La plage d’Uvita