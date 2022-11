Quand partir aux Maldives ? : pour un voyage inoubliable !

Les meilleures périodes pour partir aux Maldives !

Situé au cœur de l’océan Indien, l’Archipel des Maldives compte pas moins de 1 000 petites îles, dont 202 sont habitées. Cette région de l’Asie du Sud-Est est connue pour son climat tropical équatorial, avec des températures agréables tout au long de l’année, ce qui en fait, est l’une des destinations des touristes du monde entier.

Cependant, il est possible de profiter de conditions climatiques optimales en choisissant la bonne période pour partir aux Maldives. Grâce à notre guide, retrouvez toutes les informations que vous devez connaître sur le climat de cet archipel afin de choisir la meilleure période pour partir aux Maldives.

Quand partir aux Maldives ?

Même si le climat des Maldives est assez semblable à celui de la majorité des pays tropicaux, mais la spécificité du climat de cet archipel se situe dans l’activité des courants d’air qui attirent la mousson. Cette dernière divise le climat des Maldives en deux saisons principales :

La saison Iruwai : il s’agit de la saison sèche, qui s’étend de décembre à mars, se distinguant avec des températures variant entre 26° et 30° avec des brises fraîches attirées par les vents marins du nord-est ;

La saison Hulhangu : c’est la saison humide aux Maldives comprise entre mai et novembre, la particularité de cette saison, ce sont les vents du sud-ouest qui attirent une forte activité pluviale, avec des températures qui peuvent atteindre 38° et un taux d’humidité de 90 %.

Ainsi, vous pouvez profiter de conditions favorables en visitant les Maldives lors de la saison sèche, particulièrement entre le mois de janvier et celui de mars pour les températures clémentes qui règnent durant cette période de l’année, d’autant plus que l’ensoleillement offre plus de 8 heures de belle lumière par jour. Vous pourrez ainsi tirer le maximum de profit de votre voyage en visitant les différentes stations balnéaires de l’archipel.

Que faire aux Maldives ?

Nature luxuriante, plages de rêve et architecture en bois naturel, les choses à voir aux Maldives ne manquent pas ! Il suffit d’avoir le temps, l’œil et la passion pour les petits détails pour vous rendre compte que l’archipel des Maldives est un paradis sur terre. Lorsque vous avez la flemme, il vous suffit de marcher quelques mètres pour trouver la plage la plus proche de votre hôtel pour y passer la journée et bronzer au soleil.

Vous pourrez admirer les lagons des Maldives au cours de la saison sèche à travers les nombreuses sessions de plongée qui y sont organisées chaque jour, vous aurez l’occasion de découvrir la richesse des fonds marins et la grande diversité du récif corallien. Faune et Flore marine sont présentes en force dans les eaux turquoise des îles des Maldives.

Lorsque vous le désirez, vous pourrez faire une randonnée sur les différents sentiers de chaque île et découvrir les décors naturels époustouflants des Maldives en marchant ! C’est d’ailleurs la meilleure manière de profiter de la richesse naturelle des Maldives. Enfin, tâchez de découvrir la richesse culinaire de l’archipel en découvrant les différents restaurants traditionnels des Maldives.

Les Maldives sont composés de 26 atolls comprenant plus de 1’000 îles coralliennes. Mais toutes les îles ne sont pas les mêmes loin de là. Petites, grandes, isolées. Énorme complexe hôtelier ou petit hôtel de charme, comment choisir ?