Partir en République Dominicaine : la période idéale !

Quand partir en République Dominicaine ?

La République Dominicaine figure en top de la liste des meilleurs pays tropicaux les plus visités dans le monde. Avec ses plages paradisiaques, ses eaux turquoise et la richesse de ses fonds marins, c’est une destination parfaite pour passer un séjour de détente au sein d’un décor de rêve.

Cependant, il est important de choisir la bonne période pour profiter pleinement de votre voyage, notamment en raison des spécificités du climat de la République Dominicaine. Vous désirez partir en voyage et vous ne connaissez pas la meilleure période pour visiter la République Dominicaine ? Découvrez toutes les informations dont vous aurez besoin pour votre voyage.

Quand aller en République Dominicaine ?

Comme la plupart des pays tropicaux, le climat de la République Dominicaine se distingue par l’existence de deux saisons principales :

la saison des pluies : qui s’étend sur 6 mois entre le mois d’avril et le mois d’octobre et connaît une hyperactivité pluviale pendant les journées ;

la saison sèche : s’étendant, elle aussi, sur 6 mois entre le mois de novembre et le mois de mars, saison ensoleillée où les journées sont plus sèches.

Même si le climat tropical se caractérise par des températures assez élevées tout au long de l’année, pas moins de 20 °C pour les journées les plus froides, ce sont plus la pluie et l’humidité qui jouent un rôle important dans le climat. La saison sèche est appréciée en raison de la baisse du taux d’humidité et de l’absence d’averses durant la journée.

De ce fait, la meilleure période pour visiter la République Dominicaine est bel et bien la saison sèche, soit entre la mi-novembre et la mi-mars. Toutefois, il convient de préciser qu’il est parfaitement possible d’y aller durant la saison des pluies, car ce n’est pas aussi désagréable que vous le pensez !

Les attraits touristiques de la République Dominicaine

Si la République Dominicaine arrive, malgré son petit territoire, à attirer autant de touristes par an, c’est qu’elle se distingue des autres destinations tropicales par une faune et une flore particulièrement riches et colorées.

Sur le parc national Del Este, vous pourrez découvrir une grande variété de plantes et d’animaux, particulièrement les oiseaux exotiques les plus colorés.

Pour les passionnés de l’histoire, la République Dominicaine est l’un des rares pays dans le monde qui ont réussi à préserver des vestiges du 16ᵉ siècle en parfait état. Le centre touristique de Santo Domingo est une vraie mine d’or pour les amoureux de l’histoire, puisqu’il compte plusieurs monuments historiques anciens et une forteresse encore en excellent état depuis plus de 5 siècles.

Enfin, il est inutile de vous présenter les différentes plages du pays, car certaines stations balnéaires, comme celle de Punta Cana, Puerto Plata ou encore, Samana sont mondialement connues. Pour profiter pleinement de votre séjour en République Dominicaine, surtout si vous aimez la mer, nous vous recommandons de choisir la saison sèche pour un bronzage parfait et avoir la chance de découvrir les fonds marins particulièrement riches du pays.