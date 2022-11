Quand partir à cuba ? : comment choisir le meilleur moment ?

Comment choisir le meilleur moment pour partir à Cuba ?

Cuba est une très belle région qui abrite des plages paradisiaques, ainsi que de nombreux lieux incontournables qu’il faut visiter au moins une fois dans sa vie. Cependant, pour que votre séjour soit agréable et que vous puissiez faire un tas d’activités amusantes dans la région, vous allez devoir bien choisir la période de votre séjour.

Bien que Cuba soit une île tropicale où le soleil règne toute l’année, il faut savoir que cette région possède aussi des périodes de baisse de température et de pluie. Dans cette revue, nous allons vous donner nos meilleurs conseils pour choisir le meilleur moment pour votre séjour à Cuba et vous aider à profiter au maximum de votre voyage sur cette île magnifique.

Le meilleur moment pour partir à Cuba ?

Il n’y a aucun doute que le climat tropical de Cuba est parfait pour un séjour d’été, mais vous pouvez aussi profiter des meilleures plages et de l’eau chaude du pays en hiver. En effet, les mois de décembre, janvier et février sont les meilleurs mois de l’année pour se rendre à Cuba, surtout si vous voulez visiter des sites touristiques tels que la ville de La Havane, qui est une ville très populaire et pleine d’histoire.

Cependant, si vous voulez profiter de l’eau chaude de manière optimale, il est préférable d’aller à Cuba en avril ou en mai (en fonction de la région que vous visitez). En effet, les mois d’avril et de mai sont généralement considérés comme des mois chauds, avec des températures allant de 20 à 28 oC, tandis que de novembre à avril, les températures sont généralement plus fraîches et oscillent entre 15 et 20 degrés.

Comment se rendre à Cuba ?

Si vous souhaitez vous rendre à Cuba en avion, la meilleure option est l’aéroport international José Marti de La Havane, qui est situé à environ 20 km au sud-est du centre historique. De plus, il existe des liaisons directes avec de nombreux autres pays tels que l’Italie, les États-Unis, la France ou le Canada.

En ce qui concerne le trajet en bus, il existe plusieurs compagnies de bus qui relient La Havane à d’autres villes cubaines, comme Camagüey, Holguín ou Santiago de Cuba.

En voiture, vous pouvez voyager de la capitale au sud de Cuba, à Matanzas ou à Varadero, mais vous devez faire un peu d’auto-stop car les voitures sont moins nombreuses.

Si vous avez envie de faire un road trip, vous pouvez également louer une moto ou un vélo. Il existe des agences qui proposent de tels services.

Si vous voulez découvrir la beauté de Cuba en famille, vous pouvez également choisir de voyager en famille.

Quelle période choisir pour partir à Cuba ?

Cuba possède un climat subtropical qui est assez atypique. Pendant qu’il pleuvra et neigera en France en hiver, le climat sera parfait à Cuba. En effet, la meilleure période pour profiter de la mer des Caraïbes est entre décembre et février. En mars, la température risque de grimper et le temps deviendra petit à petit lourd.

En été, vous pouvez très bien aller à Cuba, mais les températures seront trop élevées et il y aura des risques de pluie. Cependant, il faut savoir que la saison des orages et des ouragans a lieu à la fin de l’été, généralement en octobre ou en novembre. Il faudra donc éviter cette période de l’année si vous avez peur que votre séjour se transforme en catastrophe.

Pour résumer, voici ci-dessous les périodes parfaites pour aller à Cuba selon l’activité que vous souhaitez faire, à savoir :

pour découvrir la ville : si vous souhaitez profiter de votre séjour à Cuba pour découvrir la ville et les spécialités culinaires du terroir, il vaut mieux opter pour le printemps. Pendant cette période, le climat sera doux et vous pourrez vous promener sans risque de pluie ;

pour profiter de la mer : la meilleure saison pour se baigner à Cuba est la saison sèche, qui s’étend de décembre à mars ;

pour faire des randonnées : si vous souhaitez partir à l’aventure dans les forêts tropicales de Cuba, optez alors pour la fin du printemps ou l’automne, où les températures seront douces et donc, parfaites pour se balader en forêt.

Quelle est la meilleure période pour découvrir la forêt de Cuba ?

Si vous ne partez pas à Cuba pour profiter du soleil, vous baigner et vous adonner aux activités aquatiques, sachez que vous pouvez très bien voyager hors saison haute. En effet, de février à mai, c’est la saison humide à Cuba, qui n’est pas la plus agréable pour profiter de la plage. Cette saison est cependant idéale pour faire de la randonnée, découvrir les musées ou encore, pour goûter aux spécialités des restaurants de la région. Cette période compte moins de touristes que la saison haute, ce qui vous permettra de visiter la région en étant plus à l’aise. Vous serez entouré par les locaux qui sont très accueillants et bienveillants. De plus, les billets d’avion pendant cette période seront en baisse, ce qui vous permettra de payer moins cher votre séjour.

Que faire à Cuba ?

Si vous voulez profiter de la plage, rendez-vous à Cayo Coco, qui se trouve au sud de Cuba et qui a une belle baie. Vous trouverez de nombreuses criques à visiter, comme Cayo Guillermo et Cayo Santa María, où vous pourrez profiter du sable blanc et des eaux turquoise.

Si vous êtes amateur de plongée, vous devez visiter Cayo Guillermo. Il y a aussi d’autres endroits qui valent la peine d’être explorés, comme Cayo Largo, Cayo Santa Maria ou encore Cayo Romano.

Si vous aimez la plongée en apnée, vous devriez également visiter les grottes de l’Île de la Jeunesse, où se trouve l’une des plus grandes grottes du monde.

Si vous aimez le surf et le windsurf, vous devriez visiter Playa Larga, une plage qui a été désignée comme l’une des meilleures plages du monde pour le surf.

En moins de 5 minutes, explorez les lieux mythiques de Cuba. Découvrez la révolution légendaire du pays, flânez dans les villes colorées aux ambiances typiques, dégustez un mojito sur les plages paradisiaques… En route pour un voyage d’exception ! Le + : les emplacements géographiques et les temps de visite sont indiqués pour chaque lieu d’intérêt. Chapitres : 0:00 : Intro 0:11 : La Habana Vieja 0:49 : Viñales 1:21 : Trinidad 1:49 : Santiago de Cuba 2:23 : Varadero 2:39 : Santa Clara 3:17 : Baracoa